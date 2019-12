WhatsApp: jak czytać wiadomości bez powiadamiania o odbiorze?

WhatsApp automatycznie informuje nadawcę o przeczytaniu odebranej przez Ciebie wiadomości. Można to jednak zmienić - pokazujemy, w jaki sposób!

Spis treści

Smartfony umożliwiają nam kontakt ze znajomymi przez cały czas, ale czasem po prostu nie mamy na to ochoty. W przypadku WhatsApp dwa niebieskie "ptaszki" pokazują, że odbiorca odczytał wiadomość, więc normalnie trudno udawać, że się jej nie widziało. Co gorsze, nadawca widzi nawet czas przeczytania i czy odbiorca jest w tej chwili online. Jeśli w swojej wiadomości nadawca domaga się odpowiedzi, a Ty nie chcesz wyjść na kogoś, kto go ignoruje, a zarazem nie masz ochoty (z tych czy innych powodów) od razu odpowiadać, możesz odczytać wiadomość bez ujawniania swojej obecności.

WhatsApp: wyłącz powiadomienia o przeczytaniu wiadomości

Najprostszy i najlepszy sposób na to, aby nikt nie wiedział, że odczytałeś jego wiadomość. Ale jest w tym mały haczyk - Ty także nie będziesz wiedzieć, czy odbiorca odczytał Twoją. W sumie - uczciwy deal. A jak to zrobić?

Uruchom WhatsApp i naciśnij na menu (trzy kropki w prawym, górnym rogu)

Wejdź w Ustawienia i wybierz konto

Wybierz Prywatność

Przesuń suwak koło opcji Potwierdzenia odczytu

Oczywiście wyłączenie tej funkcji to przesunięcie suwaka w drugą stronę. Ale może wolisz być całkiem niewidzialna/niewidzialny? W powyższej sytuacji nadawca może zobaczyć, że jesteś online, a zarazem nie odczytujesz wiadomości od niego. Lepiej, aby nie było widać Twojej obecności w samej aplikacji. W tym celu:

Wejdź w Ustawienia i przejdź do sekcji Prywatność

Naciśnij na Widziano i wybierz, kto może Cię widzieć, gdy będziesz online

WhatsApp: włącz powiadomienia na ekranie logowania

Możesz podglądać powiadomienia o informacjach na ekranie logowania. Dopóki nie są one wyjątkowo ważne, nie musisz ich otwierać - wystarczy sam podgląd. Jak znaleźć opcję ich wyświetlania?

Uruchom menu i wejdź w Ustawienia

Wybierz Powiadomienia

Wybierz Wyskakujące powiadomienia

Ustaw opcję, której chcesz używać

WhatsApp: włącz powiadomienia o wysokim priorytecie

Możesz mieć wyskakujące powiadomienia na ekranie logowania, dzięki czemu przeczytasz wiadomości bez zdradzania swojej obecności. Pamiętaj tylko, aby przypadkowo na nie na nacisnąć, co Cię zdradzi.

Uruchom menu i wejdź w Ustawienia

Wybierz Powiadomienia

Wybierz Powiadom. io wysokim priorytecie

WhatsApp: odczytuj wiadomości z paska powiadomień

Jak wspomniano przed chwilą, nie powinno się naciskać na powiadomienia o wiadomościach, które wyskakują na ekranie - jednak zamiast naciskać, co otworzy powiadomienie w aplikacji WhatsApp, możesz schwycić je palcem i pociągnąć w dół - zobaczysz cała treść wiadomości, a zarazem nie zostanie ona oznaczona jako przeczytana przez Ciebie!

WhatsApp - wiadomości w widgecie

Wszystkie aplikacje z Androidem mają wsparcie dla widgetów - jeśli zainstalujesz WhatApps, możesz posłużyć się jego widgetem. Przytrzymaj ikonkę i przesuń ją na swój ekran główny. Każda przychodząca wiadomość będzie widoczna w widgecie bez konieczności otwierania aplikacji.

Ostatni sposób na bycie niewidocznym podczas odbierania i czytania wiadomości na WhatsApp to po prostu przełączenie telefonu w Tryb Samolotowy po odebraniu wiadomości. Gdy po przeczytaniu wrócisz do normalnego, wiadomość będzie - dla nadawcy - nadal nieodczytana, dopóki nie uruchomisz aplikacji.

Zobacz także nasz poradnik "WhatsApp - praktyczne porady i sztuczki".