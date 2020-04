WhatsApp: jak sprawdzić, że ktoś Cię zablokował?

W komunikatorze WhatsApp, podobnie jak na Facebooku, można zablokować wybraną osobę. W jaki sposób możesz sprawdzić, czy ktoś Cię zablokował?

Ludzie są różni - czasem ktoś kogoś zdenerwuje, obrazi się, itp. Wówczas usuwa się go z grona znajomych, a także blokuje, aby nie mógł się z Tobą kontaktować. Co jednak, gdy ktoś obrazi się na Ciebie i zablokuje? Sam WhatsApp nie poinformuje o tym fakcie, podobnie jak Facebook nie daje żadnego sygnału, że ktoś usunął Cię z listy kontaktów. Samo blokowanie i odblokowywanie wybranej osoby to prosta operacja w komunikatorze - po prostu wskaż na nią, przewiń na dół ekranu i wybierz czerwoną opcję Zablokuj. Gdy taka osoba jest już zablokowana, będzie tam zamiast tego Odblokuj.

Jeśli ktoś zablokuje Cię we WhatsApp, historia waszych dotychczasowych konwersacji zostanie zachowana w zakładce Czaty, będzie tam także numer tej osoby. Jak zatem przekonasz się, że Cię zablokowała? Po prostu spróbuj do niej zadzwonić poprzez komunikator. Ale uwaga - usłyszysz sygnał połączenia, aczkolwiek nie zostanie ono odebrane z prostego powodu. Osoba, do której dzwonisz, nie usłyszy dzwonka. Dlatego nie zawsze wiadomo, czy po prostu np. zostawiła telefon i nie słyszy, czy też jesteś zablokowany. Jeśli ktoś Cię zablokował, nie otrzyma również powiadomienia o próbie kontaktu z twojej strony.

Jak zatem konkretnie sprawdzić, czy jest się zablokowanym? Powiedzą Ci o tym następujące rzeczy:

kontakt ignoruje wiadomości, nie udziela się również we wspólnych grupach

wiadomości, które posyłasz, mają z boku szarego "ptaszka" - to oznacza, że zostały wysłane, ale nie odczytane

nie widzisz zdjęcia profilowego kontaktu - po prostu znika

Inne symptomy zablokowania - jeśli naciśniesz na ikonkę kontaktu i chcesz rozpocząć rozmowę, jego status zawsze będzie wyblakły - czyli niedostępny (w tym wypadku - tylko dla Ciebie). Nie możesz także sprawdzić, kiedy osoba taka była ostatnio widziana online.

Jak skontaktować się z kimś, kto zablokował Cię na WhatsApp?

Jeśli ktoś zablokował Cię na WhatsApp, a chcesz z nim porozmawiać - choćby w celu wyjaśnienia, dlaczego tak się stało - wówczas... cóż, nic nie zrobisz. Skoro ktoś Cię blokuje, to oznacza, że nie interesuje go dalszy kontakt. W przypadku przysłowiowych spraw "życia i śmierci" możesz spróbować przekazać jakąś ważną informację poprzez wspólnych znajomych, ewentualnie e-maila lub sieć społecznościową (o ile tam także ta osoba Cię nie zablokowała).

Zobacz również nasze inne poradniki dotyczące WhatsApp:

A do używania WhatsApp i cieszenia się możliwościami dawanymi przez system Android polecamy Samsung Galaxy S20.