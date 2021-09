WhatsApp - jak wyłączyć potwierdzenie odczytania wiadomości? [PORADNIK]

WhatsApp ma opcję automatycznego informowania nadawcy o przeczytaniu przez Ciebie wiadomości. Można to jednak wyłączyć - zobacz, w jaki sposób!

Jeśli korzystasz z WhatsApp, wysłane i odebrane wiadomości oznaczana są haczykami. Jeden szary oznacza, że wiadomość została wysłana, dwa - została dostarczona do odbiorcy, a dwa niebieskie - że odbiorca wyświetlił wiadomość. Jeśli to Ty jesteś odbiorcą, wówczas nadawca zobaczy przy przeczytanej przez Ciebie wiadomości te dwa niebieskie haczyki. Ale jeśli nie masz ochoty, aby o tym wiedział (w powody nie wnikamy), wówczas po prostu wyłącz potwierdzenie o przeczytaniu wiadomości. Jest na to prosty sposób:

Uruchom WhatsApp i naciśnij na menu (trzy kropki w prawym, górnym rogu)

Wejdź w Ustawienia i wybierz konto

Wybierz Prywatność

Przesuń suwak koło opcji Potwierdzenia odczytu

Foto: H Tur/PC World

Aby przywrócić potwierdzenie, przesuwasz suwak w drugą stronę - i gotowe. Na tym jednak nie koniec. Możesz mieć uruchomiony komunikator, a jednocześnie być niewidocznym dla reszty świata. W jaki sposób?

Wejdź w Ustawienia i przejdź do sekcji Prywatność

Naciśnij na Widziano i wybierz, kto może Cię widzieć, gdy będziesz online

Foto: H Tur/PC World

Ustawienia możesz w dowolnej chwili zmieniać.

