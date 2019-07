Wi-Fi lub 4G nie działa? Sprawdź, jak rozwiązać problemy z internetem w iPhone'ie

iPhone posiada problemy z połączeniem z internetem? Pokazuje, co zrobić, żeby łączność 3G/4G lub Wi-Fi zaczęła działać.

Spis treści

iPhone bez dostępu do internetu staje się praktycznie bezużyteczny. Większość funkcji potrzebuje do działania połączenia z siecią za pomocą sieci komórkowej 3G/4G lub łączności Wi-Fi. Bez niego iPhone staje się iPod'em lub klasyczną komórką z dużym dotykowym ekranem. Niestety, ale wielu użytkowników smartfonów z logo Apple na obudowie posiada problemy z podłączeniem smartfona do internetu.

Źródło: Apple

W tym artykule wyjaśniamy, co należy zrobić kiedy internet na telefonie iPhone za pośrednictwem sieci komórkowe 3G/4G lub Wi-Fi nie działa. Na początku sprawdzamy, czy problem leży po stronie sieci 3G/4G lub Wi-FI w telefonie, czy po stronie dostawcy internetu, a następne przedstawiamy możliwe rozwiązania. Zalecamy stosowanie się do wskazówek zgodnie z poniższą kolejnością, ponieważ kolejne kroki stają się coraz bardziej zaawansowane.

W czym problem?

Pierwszym krokiem do rozwiązania problemu jest ustalenie, jaki jest problem. W przypadku połączenia z siecią czynników i elementów, które mogą powodować różnego rodzaju komplikacje jest dużo. Z tego właśnie powodu trzeba wyeliminować mniej istotne elementy, aby dotrzeć do istoty problemu.

Na początku należy upewnić się, że iPhone na prawdę nie posiada internetu. Można to zrobić na wiele sposobów. Tak, jak wcześniej pisaliśmy internet jest potrzebny do bardzo wielu czynności. Wystarczy, że użytkownik spróbuje odwiedzić wybraną witrynę WWW, odświeży zawartość poczty eletronicznej lub spróbuje pobrać aktualną prognozę pogody. Należy wypróbować kilku różnych aplikacji, które wymagają dostępu do sieci.

W przypadku, gdy prognoza pogody ładuje się bez problemy, a film na YouTube lub zasobożerna strona internetowa nie działa problem leży nie w braku, ale w jakości połączenia z internetem. Możliwe, że iPhone znajduje się w miejscu ze słabym zasięgiem sieci komórkowej lub Wi-Fi np. w metrze, w garażu podziemnym lub na strychu.

W przypadku, gdy wszystkie aplikacje działają bez problemu, iPhone posiada dostęp do sieci, a przeglądarka Safari nadal odmawia współpracy należy przejść do podpunktu "Safari nie działa". Jeżeli problem leży w innej aplikacji polecamy instalację najnowszej dostępnej wersji, a w przypadku, gdy zainstalowane jest już najnowsze wydanie polecamy odinstalowanie i reinstalację programu.

Wi-Fi czy sieć komórkowa 3G/4G?

Zakładając, że faktycznie występują problemy z połączeniem z siecią należy ustalić, czy problem dotyczy łączności bezprzewodowej Wi-Fi, czy sieci komórkowej 3G/4G.

Na szczęście to bardzo prosty etap.

Jeżeli użytkownik znajduje się w domu lub innym miejscu, które często odwiedza np. w pracy istnieje duże prawdopodobieństwo, że iPhone podłączony został do sieci Wi-Fi. Mimo wszystko jeżeli użytkownik nie pamięta, czy łączył się z siecią Wi-Fi oraz czy wpisywał do niej hasło może łatwo zweryfikować, czy iPhone łączy się z siecią przy pomocy modułu Wi-Fi.

Wystarczy spojrzeć na górę ekranu iPhone'a. Po lewej stronie obok ikon zasięgu, które w starszych wersjach iOS wyglądają tak, jak na poniższej fotografii, a w nowszych wersjach są to cztery pionowe paski o zwieszającej się długości znajduje się nazwa sieci. Obok niej pojawi się napis 3G, 4G lub trzy poziome paski wskazujące zasięg sieci Wi-Fi.

Źródło: macworld

W przypadku, gdy ikona Wi-Fi wyświetla się iPhone korzysta z połączenia z siecią bezprzewodową. Dodatkowo, jeżeli w ustawieniach aktywna jest opcja Rozmowy przez Wi-Fi koło nazwy może pojawić się dopisek Wi-Fi tak, jak na zrzucie ekranu umieszczonym poniżej.

Jeżeli użytkownik korzysta z sieci komórkowej zobaczy napis 3G lub 4G. W przypadku miejsc ze słabym zasięgiem może pojawić się napis GPRS lub EDGE (czasami E). Korzystanie z połączenia GPRS oraz EDGE jest bardzo wolne. Czasami może okazać się, że witryna zupełnie się nie załaduje, ponieważ standard GPRS i EDGE są mocno przestarzałe.

Zwracamy uwagę, że powyższe zrzuty ekranu były odpowiednie dla wszystkich modeli iPhone'a z przyciskiem Home. Modele z wycięciem w ekranie - X, Xs, Xs Max oraz Xr posiadają ikonę połączenia internetowego w prawym górnym rogu. Dodatkowo poruszające ten aspekt w przypadku, gdy na pasku powiadomień pokaże się ikonka samolotu oznacza to, że urządzenie znajduje się w trybie samolotowym i nie będzie posiadało dostępu do sieci. Aby wyłączyć tryb samolotowy należy uruchomić Control Center wysuwając go za pomocą przeciągnięcia palcem po ekranie od dołu do góry. Opcja pozwalająca wyłączyć tryb samolotowy znajduje się również na samej górze ustawień.

Źródło: macworld

W przypadku, gdy ikona Wi-Fi nie pojawia się lub pokazuje się na ekranie, ale mimo tego iPhone nie posiada dostępu do sieci problem leży w połączeniu z Wi-Fi. Należy przejść do sekcji "Nie działa sieć Wi-Fi".

Jeżeli użytkownik nie posiada dostępu do Wi-Fi, a na ekranie nie pojawiają się ikony 3G/4G sygnalizujące, że urządzenie posiada odpowiednią łączność z siecią komórkową lub pokazują się, a iPhone nadal nie posiada dostępu do sieci przejdź do sekcji "Nie działa sieć 3G/4G".

W przypadku, gdy urządzenie informuje o korzystaniu z sieci GPRS lub EDGE internet może nie działać dlatego, że technologie te są znacznie przestarzałe i wolne. Aby rozwiązać ten problem należy przenieść się do miejsca o lepszym zasięgu lub skorzystać z sieci Wi-Fi.

Jeżeli urządzenie znajduje się w centum miasta lub innym miejscu o dobrym zasięgu sieci komórkowej, a nadal korzysta jedynie z sieci 3G może okazać się, że użytkownik posiada iPhone'a 4s lub starszego lub posiada wyłączoną obsługę sieci 4G z poziomu ustawień. Aby ją zaktywować należy przejść do Ustawienia > Sieć komórkowa > Opcje danych komórkowych > Włącz LTE.

Safari nie działa

Safari potrafi być kłopotliwa w użytkowaniu i czasami ma swoje humory. Oto kilka kroków, których należy spróbować, aby rozwiązać problemy z internetem w obrębie przeglądarki internetowej Safari.

Wyczyść dane przeglądarki

Należy pamiętać, że skorzystanie z tej metody spowoduje usunięcie historii oraz wszyskich zapisanych plików cookies, więc może być konieczne wprowadzenie pewnych danych, a ładowanie części witryn może być na początku nieco dłuższe, ale w dłuższej perspektywie cała przeglądarka powinna przyśpieszyć. Stanie się tak szczególnie, jeżeli użytkownik nie czyścił plików cookies przez dłuższy czas.

Aby wyczyścić historię przeglądania i pliki cookies należy przejść do Ustawienia > Safari > Wymaż historię i dane witryn.

Sprawdź dostępność aktualizacji systemu iOS

W przypadku, gdy zwykła aplikacja nie działała polecaliśmy zainstalowanie aktualizacji lub odinstalowanie i ponowne zainstalowanie. Niestety, ale Safari w przeciwieństwie do przeglądarek z App Store oraz tych zainstalowanych na urządzeniach z Androidem jest zintegrowana z systemem iOS. Oznacza to, że wszelkie poprawki i aktualizacje mogą być wprowadzane jedynie podczas aktualizacji systemu iOS.

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji systemu iOS należy przejść do Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia.

Zamknij Safari

Czasami wystarczy jedynie całkowicie zamknąć przeglądarkę Safari i uruchomić ją ponownie. Aby to zrobić należy kliknąć dwukrotnie przycisk Home lub w nowszych iPhone'ach zastosować gest pozwalający na uzyskanie dostępu do menu wielozadaniowości. Następnie trzeba znaleźć Safari i ją wyłączyć. Potem wystarczy, że użytkownik uruchomi ją ponownie.

Uruchom ponownie iPhone'a

Jeżeli powyższe pomyły nie zadziałają dobrze jest uruchomić ponownie iPhone'a. Aby to zrobić należy przytrzymać przycisk zasilania i przesunąć przełącznik Wyłącz, który pojawi się na górze ekranu. Po jego przesunięciu należy odczekać minutę lub dwie i uruchomić ponownie iPhone'a przytrzymując przycisk zasilania do momentu pojawienia się logo Apple na ekranie.

W przypadku iPhone'a X, Xs, Xs Max oraz Xr - wszystkich modelach bez przycisku Home należy nacisnąć jednocześnie przycisk zasilania (znajdujący się po prawiej stronie urządzenia) i jednocześnie jeden z przycisków głośności (znajdujących się po lewej stronie urządzenia). Po chwili na ekranie pojawi się suwak pozwalający na wyłączenie telefonu.

Nie działa sieć 3G/4G

W przypadku problemów z siecią komórkową również zaczynamy od najprostszych czynności.

Sprawdź, czy dane pakietowe są włączone

Aby to zrobić przejdź do Ustawienia > Sieć komórkowa > Dane sieci komórkowej. Suwak musi być przesunięty w prawo i świecić się na zielono. Jeżeli tak nie jest należy go przesunąć.

Dane w roamingu

Ten problem dotyczy głównie użytkowników iPhone'a, którzy przekroczyli granice swojego państwa. W przypadku podróży za granicę iPhone musi posiadać aktywną opcję transmisji danych w roamingu. Aby to zrobić należy przejść do Ustawienia > Sieć komórkowa > Opcje danych komórkowych > Roaming. Suwak musi być aktywny podobnie, jak w przypadku danych sieci komórkowej.

Problemy z zasięgiem

Mimo tego, że mamy 2019 roku w Polsce nadal nie ma 100 procentowego pokrycia zasięgiem sieci 3G o nowszym rozwiązaniu 4G LTE nie wspominając. W szczególności na obszarach wiejskich, na mazurach oraz nad morzem i w górach występują problemy z zasięgiem. W przypadku podróżowania pociągiem lub samochodem mogą wystąpić chwilowe braki zasięgu, a użytkownik niestety nie może nic na to poradzić. Dodatkowo warto zauważyć, że iPhone podczas podróżowania szybciej się rozładowuje (nawet podczas braku aktywności), ponieważ anteny zużywają więcej prądu na lokalizowanie kolejnych stacji bazowych.

Limity danych

Bardzo możliwe, że internet nie działa lub stał się bardzo wolny, ponieważ użytkownik przekroczył miesięczny limit danych. Należy wiedzieć, że cykle rozliczeniowe niekoniecznie zaczynają się na początku miesiąca. Wszystko zależy od indywidualnego ustalenia z operatorem.

Niestety nie ma łatwej możliwości dokładnego śledzenia wykorzystania danych sieci komórkowej na telefonie iPhone. Można przejść do Ustawień > Sieć komórkowa. Znajduje się tam licznik danych nazwany Obecny okres. Niestety nie resetuje się on automatycznie co miesiąc, więc bardzo prawdopodobne, że nigdy nie był resetowany i wyświetla ogromną liczbę gigabajtów.

Osoby szukające bardziej kompleksowych rozwiązań powinny poszukać w App Store dedykowanych aplikacji operatorów, które dokładnie pokazują wykorzystanie danych sieci komórkowej.

Uruchom ponownie iPhone'a

Jeżeli powyższe pomyły nie zadziałają dobrze jest uruchomić ponownie iPhone'a. Aby to zrobić należy przytrzymać przycisk zasilania i przesunąć przełącznik Wyłącz, który pojawi się na górze ekranu. Po jego przesunięciu należy odczekać minutę lub dwie i uruchomić ponownie iPhone'a przytrzymując przycisk zasilania do momentu pojawienia się logo Apple na ekranie.

W przypadku iPhone'a X, Xs, Xs Max oraz Xr - wszystkich modelach bez przycisku Home należy nacisnąć jednocześnie przycisk zasilania (znajdujący się po prawiej stronie urządzenia) i jednocześnie jeden z przycisków głośności (znajdujących się po lewej stronie urządzenia). Po chwili na ekranie pojawi się suwak pozwalający na wyłączenie telefonu.

Sprawdź kartę SIM

Możliwe, że problem leży po stronie karty SIM. Należy użyć oryginalnej igły do wyjmowania tacki, aby ją wysunąć i ponownie wsunąć. Przy tym procesie nie trzeba wyłączać telefonu. Jeżeli karta jest uszkodzona fizyczna należy skontaktować się z operatorem w celu wymiany na nową. W przypadku, gdy karta była kiedyś ręcznie docinana z micro SIM do nano SIM niezbędnej do działania w iPhone'ie 5 i nowszych polecamy jej wymianę na nową kartę nano SIM.

Ustawienia operatora

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy ustawienia operatora są aktualne? Jest do dosyć kłopotliwe, ponieważ aktualizacje sprawdzane są przy użyciu internetu, ale możliwe, że iPhone posiada pobrane nowsze ustawienia operatora, które nie zostały jeszcze zainstalowane. Aby to zrobić należy przejść do Ustawienia > Ogólne > To Urządzenie. Na dole znajduje się sekcja operator z wersja ustawień. Jeżeli monit o aktualizacji nie wyskoczył samoczynnie telefon posiada zainstalowaną najnowszą wersję ustawień operatora.

Skontaktuj się z operatorem

Jeżeli użytkownik nadal ma trudności z identyfikacją problemu powinien skontaktować się z operatorem sieci komórkowej, który jest w stanie zweryfikować, czy awaria nie leży po jego stronie.

Udaj się do serwisu

W przypadku, gdy żadna z powyższych porad nie przyniosła oczekiwanych rezultatów należy oddać telefon do serwisu. Możliwe, że uszkodzony został moduł sieci komórkowej - baseband. Jeżeli użytkownik nie jest pewien, czy jego urządzenie posiada gwarancje producenta może to zweryfikować w łatwy sposób. Wystarczy udać się do Ustawienia > Ogólne > To urządzenie > Ograniczona gwarancja. W tym miejscu wyświetlane są informacje na temat gwarancji urządzenia. Alternatywnie można udać się na stronę internetową Apple i wprowadzić numer seryjny urządzenia.

Nie działa sieć Wi-Fi

W przypadku sieci Wi-Fi cały proces wygląda podobnie, ale jest dużo mniej skomplikowany. Najpierw sprawdzamy podstawy, a później przystępujemy do resetowania urządzeń sieciowych oraz iPhone'a.

Na początku należy przejść do Ustawienia > Wi-Fi oraz sprawdzić, czy moduł Wi-Fi jest uruchomiony (można go włączyć także z poziomu Control Center). W przypadku, gdy przełącznik jest szary i nie można go aktywować, a tryb samolotowy nie jest aktywny urządzenie posiada uszkodzony moduł Wi-Fi. W innym przypadku należy włączyć moduł i podłączyć się do wybranej sieci Wi-Fi. Konieczne może być wpisanie hasła do Wi-Fi, jeżeli zostało ono ustawione, a iPhone nie łączył się wcześniej z wybraną siecią.

Jeżeli wszystko zostało wykonane zgodnie z wskazówkami, a iPhone nadal nie posiada połączenia z internetem przy użyciu Wi-Fi należy sprawdzić, czy inne urządzenie wyposażone w moduł Wi-Fi np. laptop, tablet, inny smartfon ma dostęp do sieci? Jeżeli drugie urządzenie również ma kłopoty z internetem problem leży po stronie routera lub dostawcy internetu. W tym przypadku polecamy restart wszystkich urządzeń sieciowych (router, modem, switch, przełącznik).

Jeżeli iPhone nadal ma problem z uzyskaniem dostępu do sieci po połączeniu z Wi-Fi należy zapomnieć sieć i połączyć się z nią ponownie. Aby to zrobić należy przejść do Ustawienia > Wi-Fi > kliknąć ikonę I obok wybranej sieci Wi-Fi i wybrać opcję Zapomnij tę sieć.

W przypadku, gdy iPhone posiada problem z modułem Wi-Fi (szary nieaktywny przełącznik) lub mimo zastosowania wszystkich kroków nadal ma problem z internetem należy udać się do serwisu. Jeżeli użytkownik nie jest pewien, czy jego urządzenie posiada gwarancje producenta może to zweryfikować w łatwy sposób. Wystarczy udać się do Ustawienia > Ogólne > To urządzenie > Ograniczona gwarancja. W tym miejscu wyświetlane są informacje na temat gwarancji urządzenia. Alternatywnie można udać się na stronę internetową Apple i wprowadzić numer seryjny urządzenia.

Wizyta w serwisie - o czym trzeba pamiętać?

Tak, jak pisaliśmy wizyta w serwisie jest krokiem ostatecznym. Jeżeli mimo wszystko iPhone nadal ma problem z połączeniem z internetem może być ona konieczna.

Przed udaniem się do serwisu należy sprawdzić, czy urządzenie jest na gwarancji, aby dowiedzieć się czy naprawa zostanie wykonana nieodpłatnie. Jeżeli urządzenie jest już po upływie rocznej ograniczonej gwarancji producenta radzimy dopytać się o koszty naprawy przed oddaniem urządzenia do serwisu. Szczególnie w przypadku starszych modeli takich, jak iPhone 5s lub 6, które jesienią nie otrzymają aktualizacji do iOS 13 może okazać się, że naprawa jest nieopłacalna.

Należy pamiętać również o wykonaniu pełnej kopii zapasowej i wyłączeniu funkcji Find my iPhone (Znajdź mój iPhone). Można ją zdezaktywować w Ustawienia > iCloud > Znajdź mój iPhone. Serwis podczas naprawy przywróci urządzenie do ustawień fabrycznych i zainstaluje najnowsze dostępne podczas naprawy oprogramowanie.