Wi-fi 6 - czym jest, jakie daje korzyści i czy możesz już używać?

Standard 802.11ax, czyli Wi-Fi 6, zapewnia lepszą wydajność i elastyczność od poprzedników. Czym różni się od nich jego działanie oraz na jakie konkretne korzyści możesz dzięki niemu liczyć? Wyjaśniamy wszystkie wątpliwości.

Spis treści

Wi-fi 6 - czym jest?

Standard 802.11ax, korzystający z pasma 6 GHz, został zaproponowany przez Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE), aby umożliwić większą wydajność i wsparcie nowych aplikacji przy jednoczesnym zachowaniu i usprawnieniu starszych standardów. Opiera się on na powszechnie spotykanym 802.11ac, jednak zapewnia prędkość transferu danych większą o nawet 35%, a także możliwość obsługi większej ilości odbiorców w gęstych środowiskach, czyli - mówiąc prościej - jeśli na obszarze sieci korzysta z niej kilkanaście osób, w zwykłej sytuacji może ona działać wolniej. W przypadku Wi-fi 6 taka sama ilość osób będzie mogła korzystać z niej w tym samym momencie bez żadnych odczuwalnych opóźnień. Dlaczego tak się dzieje?

Odpowiedź jest prosta - standard ten dodaje możliwość obsługi dodatkowych siedmiu kanałów o częstotliwości 160MHz oraz czternastu 80 Hz, co ułatwia streaming treści wideo w wysokich rozdzielczościach, jak 4K i 8K oraz umożliwia obsługę wielu urządzeń Internetu Rzeczy jednocześnie. To z kolei jest możliwe m.in. dzięki dwóm nowoczesnym technikom OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) oraz MIMO (multiuser multiple input multiple output). Pierwsza zajmuje się "rozszczepieniem" jednego kanału na kilkadziesiąt różnych pod-kanałów (teoretycznie nawet ponad setkę), co jest od dawna znane w telefonii komórkowej LTE. Z kolei MIMO pozwala na odbieranie i wysłanie wielu sygnałów równocześnie - tego rozwiązania również używają dostawcy sieci komórkowej, jest ono znane także w standardzie sieci 802.11n.

Wi-Fi Alliance prowadzi aktualnie kampanię, której celem jest wprowadzenie do powszechnej świadomości oznaczenia Wi-fi 6E. Jest ono przyznawane urządzeniom obsługującym Wi-fi 6, czyli takim, które są w stanie posługiwać się częstotliwością 6GHz. Uwaga - nazwa Wi-fi 6 nie wzięła się od korzystania z pasma 6GHz. Jest to po prostu - całkiem przypadkowo - szósty kolejny, główny standard łączności Wi-fi. Poprzednie to m.in. 802.11b oraz 802.11ac. Wracając do urządzeń - mają one cechować się minimalnymi opóźnieniami i największymi możliwymi szybkościami transferu danych. Dodatkowo standard Wi-fi 6 uzupełnia się ze standardem 5G, jednak w przeciwieństwie do 5G nie wymaga on nowej infrastruktury, ale wykorzystuje już istniejącą. Wymagana jest jedynie aktualizacja oprogramowania. Pierwszym urządzeniem, któremu przyznano certyfikat, był smartfon Samsung Galaxy Note10.

Certyfikowane urządzenia muszą wspierać standard bezpieczeństwa WPA3, MU-MIMO, zagęszczenie modulacji 1024 Quadrature Amplitude Modulation (1024 QAM, pozwalające na przesyłanie większych ilości danych) oraz dysponować kompatybilnością wsteczną dla poprzednich standardów.

Wi-fi 6 - kiedy będzie powszechne?

Wprowadzanie punktów dostępu w standardzie 802.11ax może zająć nieco czasu, ponieważ większość dostawców sieci musi najpierw przetestować urządzenia wspierające go. Dotyczy to zarówno ruterów, jak i smartfonów, tabletów, laptopów oraz urządzeń zaliczających się do Internetu Rzeczy. Analitycy przewidują, że Wi-fi 6 stanie się powszechne dopiero za 5 lat. W przypadku starszych urządzeń, obsługujących standardy n, g, a nawet b, nie będzie możliwe wykorzystanie wszystkich możliwości dawanych przez nowy. Na plus policzyć można fakt, że nowy nie powinien wpłynąć na ceny obsługujących go urządzeń, dzięki czemu wymiana sprzętu nie będzie kosztować więcej, niż miałoby to miejsce bez nowego standardu.

Wi-fi 6 - czy możesz jej używać?

Jeśli chcesz mieć pewność, że korzystasz z Wi-fi 6, najlepszym sposobem na to jest nabycie urządzenia ze wspomnianym certyfikatem Wi-fi 6E. W chwili obecnej z nowoczesnego Wi-fi korzystają dwa popularne flagowce - Samsung Galaxy S10 oraz iPhone 11 - istnieje także kilkanaście ruterów w tym standardzie, m.in. AX88U, Archer AX600 czy Netgear Nighthawk AX8. Szacuje się, że do 3 lat na rynku pozostaną wyłącznie urządzenia wspierające Wi-fi 6. W miejscach publicznych można będzie spodziewać się hotspotów Wi-fi 6 wszędzie tam, gdzie występuje duże zagęszczenie ludzi, a więc w miejscach takich, jak ośrodki edukacyjne, urzędy, a także stadiony, hale widowiskowe, itp.

Na witrynie Wi-fi Alliance istnieje strona, która umożliwia wyszukiwanie certyfikowanych urządzeń - obejmuje zarówno komputery, jak i rutery, smartfony, sprzęt gamingowy, itp. Znajdziesz ją pod tym linkiem.