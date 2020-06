Wiadomości Google w aplikacji i przeglądarce - jak włączyć, jak korzystać?

Wskazujemy platformy i widgety dla Wiadomości Google (Google News). Podpowiadamy jak skonfigurować profil i dodać do obserwowanych ulubione strony.

Spis treści

Wiadomości Google to działający już od 15 lat agregat wiadomości z serwisów internetowych, który może stać się Twoim źródłem wiedzy o wydarzeniach na świecie. Jest to wart uwagi konkurent dla takich usług, jak Upday, Feedly i Squid. Jak z niego korzystać? Wyjaśniamy.

Wiadomości Google - jak się do nich dostać?

Czy warto korzystać z Wiadomości Google? Zdecydowanie, ponieważ w wygodny sposób otrzymujesz wszystkie interesujące informacje z tych dziedzin, które naprawdę Cię interesują. Możesz z nich korzystać zarówno za pośrednictwem strony internetowej poprzez dowolną przeglądarkę, a na urządzeniach przenośnych - za pomocą dedykowanej aplikacji na Androida oraz iOS. W obu przypadkach jest ona oczywiście bezpłatna. Bezpośrednio do Wiadomości możesz również przejść z dowolnej usługi Google, np. Gmail.

Wiadomości Google - nawigacja

Na stronie głównej Wiadomości Google zobaczysz przede wszystkim najważniejsze - wg Google - newsy dnia. W chwili obecnej, czyli w czerwcu 2020 roku, znajduje się w nich osobna sekcja poświęcona pandemii Covid-19. Z prawej strony widzisz swoją lokalizację wraz z prognozą pogody, a poniżej najczęściej wyszukiwane w polskim internecie frazy.

Po kliknięciu na niebieski napis Nagłówki przechodzi się do bardziej rozbudowanej sekcji, gdzie wiadomości podzielone są na kategorie. Klikając na wskazaną, otrzymujesz zestaw wiadomości tylko powiązanych z daną kategorią.

Przyjrzyjmy się jednak menu po lewej stronie, gdzie kryją się możliwości personalizacji wiadomości tak, aby dokładnie pokazywały to, czym naprawdę się interesujesz.

Dla Ciebie - w tym dziale pokazywane są informacje na bazie Twoich zainteresowań oraz tematy, które obserwujesz. Jak dodać dany temat do obserwowanych? Przejdź do działu Obserwowane, a tam wpisz w wyszukiwarkę źródło, np. PC World. Po znalezieniu go, kliknij na nie i wybierz opcję "Obserwuj".

Jeśli nie chcesz obserwować jakiegoś tematu, a tylko znaleźć najnowsze doniesienia o nim, po prostu wpisz słowo kluczowe do wyszukiwarki tak samo, jak do wyszukiwarki Google. Jeśli chcesz je obserwować, kliknij na rozwijaną listę w wyszukiwarce, dokładnie określ, co chcesz znaleźć i gdy pokazane zostaną wyniki, kliknij na znajdujący się po prawej stronie przycisk "Zapisz", aby dodać temat do obserwowanych.

Jak możesz odczytać zapisane artykuły i subskrybowane treści? Po prostu kliknij na Obserwowane i wybierz rodzaj treści. Jeśli Wiadomości Google będą wyświetlać Ci treści, które za bardzo Cię nie interesują, pod wiadomościami lub artykułem, który Ci nie odpowiada, kliknij Więcej i wybierz Mniej artykułów tego typu.

Aplikacja Wiadomości Google

Aplikacja Wiadomości Google na smartfonie wita nas - przy pierwszym uruchomieniu - prośbą o udostępnienie lokalizacji. Warto pozwolić - dzięki temu aplikacja nie tylko wie, że jesteś w Polsce i szuka dla Ciebie wiadomości krajowych, ale również otrzymasz newsy lokalne. Dalej wszystko wygląda podobnie, ale - ze względu na specyfikę miejsca na wyświetlaczu - mamy tu większe "ściśnięcie" interfejsu i opcji. Pełnią one te same funkcje, ale całość wygląda w ten sposób:

Oczywiście w wersji mobilnej także można śledzić poszczególne tematy, a także wybierać źródła informacji. Zdradzę, że PC World jest także i tam.

Pamiętaj, że po wyborze interesującego Cię tematu lub źródła będziesz co jakiś czas otrzymywać powiadomienia o co ciekawszych newsach. Jeśli stwierdzisz, że dostajesz ich za dużo, wówczas naciśnij na znajdującą się przy powiadomieniu opcję "Pokazuj mniej powiadomień".