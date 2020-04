Wielkanoc 2020 - życzenia przez internet, zakupy w sieci i telekonferencje z rodziną

Koronawirus sprawił, że ludzie muszą przebywać w izolacji od siebie. Jak zatem możemy złożyć bliskim życzenia z okazji Wielkanocy? Z pomocą przychodzi nowoczesna technologia.

Spis treści

Życzenia przez internet

Komunikatory i wiadomości - składanie życzeń przez komunikatory jest bardzo proste, szybkie i praktyczne. Masz pewność, że odbiorca ich nie przeoczy - każde sygnalizowane jest przez powiadomienie. Oczywiście najpopularniejsze komunikatory internetowe to obecnie Messenger i WhatsApp. Ale nie musisz wysyłać tylko tekstu - dlaczego nie postawić na życzenia ozdobione stosownymi do okazji grafikami lub emotikonkami? Te wzbogacające dodatki możesz umieścić przed tekstem lub po nim, wybierając przy wiadomości opcję wstawienia emotikonki, naklejki lub GIF-a. Dzięki temu życzenia przyjmą formę bliższą kartce, jednak uprzedzamy - odpowiednich ozdób trzeba chwilę szukać. W przypadku Messengera można nacisnąć ikonkę + przy wyborze naklejek, aby zyskać dostęp do sklepu, w którym znajduje się wiele gotowych, bezpłatnych pakietów na każdą okazję.

Wstawianie ikonek we WhatsApp oraz Messengerze

Spersonalizowane kartki - a może zamiast wiadomości cyfrowej prawdziwa kartka na święta? W sieci znajduje się parę witryn świadczących tego typu usługi na terenie kraju. Otrzymujesz gotowy projekt kartki, którą możesz spersonalizować poprzez dodanie własnych życzeń, wybór czcionki i kolorystyki. Zajmująca się tym firma usługowa nie tylko drukuje daną kartkę, ale również dostarcza ją kurierem na wskazany adres. W zależności od witryny, czas pomiędzy stworzeniem kartki a jej dostarczeniem do adresata to przeważnie od 24-48 h.

Kreator kartek Wielkanocnych na stronie Crazyshop

E-kartki - jeśli chcesz, aby Twoje przesyłane przez internet życzenia nie zgubiły się wśród dziesiątków innych, jakie dostanie odbiorca, warto pomyśleć o cyfrowej kartce wysłanej pocztą elektroniczną lub przez Messengera, WhatsApp i inne popularne narzędzia komunikacyjne. W sieci znajdziemy wiele stron dedykowanych takim właśnie e-kartkom, np. kartki.pl, e-kartki.net.pl czy kartki4you.pl. Więcej serwisów tego typu znajdziesz, po prostu wpisując frazę "e-kartki" do przeglądarki. Zazwyczaj pod wybraną kartką znajdują się opcje jej udostępnienia, na przykład przez e-mail, konto na FB czy komunikator. Wystarczy tylko wybrać odpowiednią opcję i gotowe. Serwisy takie są bezpłatne, jednak - uwaga - niektóre wymagają założenia konta, do czego można wykorzystać logowanie poprzez istniejące konto Facebook czy Google.

Strony z samymi życzeniami tekstowymi - bez kartek - umożliwiają skopiowanie treści życzeń i wklejenie ich do wiadomości e-mail, komunikatora czy choćby wklejenia na swoją tablicę w sieci społecznościowej. To również dobry pomysł, z którego możesz skorzystać bezpłatnie. Adresy te warto zachować, ponieważ znajdują się tam e-kartki i propozycje oryginalnych, często zabawnych życzeń nie tylko na Wielkanoc, ale również inne święta.

Telekonferencje z rodziną - na które aplikacje postawić?

Zazwyczaj w Polsce święta spędza się w gronie rodzinnym, jednak tym razem zalecenia związane z pandemią sprawiają, że każdy pozostanie we własnym domu. Na szczęście możemy być w tym czasie z bliskimi, rozmawiać z nimi i bezpośrednio składać im życzenia - pomogą w tym programy do wideokonferencji. Z którego najlepiej skorzystać?

Messenger - ponieważ większość osób w Polsce ma konto w sieci społecznościowej Facebook, warto wykorzystać ten fakt - Messenger umożliwia rozmowę nie tylko z jedną, ale wieloma osobami równocześnie, tworząc wideokonferencję. W jaki sposób? To wyjaśniamy w poradniku "Facebook – jak utworzyć wideo chat z jedną lub wieloma osobami krok po kroku".

Skype Meet Now - jeśli z tych czy innych powodów nie chcesz korzystać z Facebooka, możesz posłużyć się równie popularnym Skype lub najnowszą usługą Microsoftu - Skype Meet Now. To doskonałe rozwiązanie w sytuacji, gdy wideokonferencje potrzebna Ci się wyłącznie okazyjnie, jak właśnie przy Wielkiej Nocy - usługa nie wymaga logowania, a jak wykorzystać jej możliwości - wyjaśniamy to w poradniku Skype Meet Now bez logowania - czym jest i jak używać?

Zoom - inna aplikacja umożliwiająca prowadzenie spotkań wideo to Zoom - choć ostatnio nie miał dobrej prasy, to wprowadzono poczekalnie, które eliminują pojawianie się na spotkaniach osób trzecich, dlatego można skorzystać również tej alternatywy.

Świąteczne zakupy online

Czas świąt to okres, gdy zasiadamy wspólnie do stołu. Muszą na nim pojawić się tradycyjne potrawy i ciasta - jednak w obecnej sytuacji zakupy można porównać do sportu ekstremalnego. Pomimo zabezpieczeń w sklepach oraz własnych (maseczka) zawsze istnieje pewne ryzyko zarażenia. Ponadto w sklepach może przebywać obecnie ograniczona ilość ludzi, dlatego zakupy wymagają nierzadko stania przez długi czas w kolejkach. Wygodną i praktyczną alternatywą są zakupy online.

Jedzenie z dostawą - to rozwiązanie pojawiło się jeszcze na długo przed pandemią, świadczone przez pyszne.pl, pizzaportal, Uber Eats i inne firmy. Każda z nich ma swoją własną aplikację, którą możesz pobrać na smartfona i zamawiać posiłki w wygodny sposób. Dzięki temu odpada Ci konieczność wychodzenia na zakupy, możesz także zaoszczędzić czas, jaki należy poświęcić na samodzielne przygotowanie posiłku.

Zakupy spożywcze online - pozwalają uniknąć ryzyka zarażenia, a także oszczędzić czas, jaki normalnie poświęciłoby się na stanie w kolejce do sklepu. Ponadto w sklepie internetowym można na spokojnie wybierać towary, zapoznawać się z ich dokładnymi opisami, opiniami innych użytkowników, itp. Po zamówieniu zakupy zostaną dostarczone pod same drzwi, dzięki czemu unika się kontaktu z kierowcą. Można także ustalić najbardziej dogodny czas odbioru zamówienia. W osobnym artykule sprawdzamy, z których usług warto skorzystać. Warto pamiętać o fakcie, że nie tylko sieci, ale również lokalne sklepy spożywcze - i innych branż - na czas pandemii uruchomiły usługę dostarczania zamówionych online zakupów. Istnieją także serwisy wykraczające usługami poza zakupy stricte spożywcze, np. Glovo. Dostarczają również dokumenty, leki i inne produkty pod same drzwi.

Restauracje z dostawą do domu - ponieważ ludzie nie odwiedzają barów ani restauracji, te postanowiły udostępnić swoje oferty online i zaoferować ich dowóz. Łączy się to z poprzednim akapitem, dotyczącym zamawiania jedzenia z dostawą, jednak w tym przypadku nie chodzi o sieci, ale lokalne punkty gastronomiczne. Można sprawdzić na ich stronach - lub fanpage na FB - czy oferują propozycje ze swojego menu wraz z dowozem.

Warto zauważyć, że z okazji zbliżających świąt wiele kawiarni, piekarni oraz restauracji przygotowało specjalne menu z wielkanocną ofertą - jeśli zdecydujesz się na zamówienie gotowych potraw na stół, nie musisz kupować poszczególnych produktów do ich samodzielnego stworzenia. W wielu sytuacjach jest to bardzo wygodne rozwiązanie. A czy dostawa do domu klienta jest dodatkowo płatna (a jeśli tak, to ile?), zależy to tylko i wyłącznie od danego lokalu.

Menu wielkanocne restauracji "Mała Czarna", Przemyśl

Potrawy wielkanocne zamówione online, rodzina gotowa na wideokonferencję - można świętować. Jednak upewnij się, żeby będzie dobrze Cię widać - pomyśl o solidnej kamerce internetowej!