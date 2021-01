Windows 10: 10 sposobów na zwolnienie miejsca na dysku

Spostrzegasz, ze na Twoim dysku brakuje miejsca? Spokojnie - Windows 10 posiada kilka wbudowanych funkcji, które pomogą je odzyskać. Przedstawiamy 10 sposobów, aby zyskać wolną przestrzeń.

Choć dyski twarde mają sporą pojemność, jakiejkolwiek wielkości nie byłby używany przez Ciebie, w pewnym momencie przychodzi ten przykry moment, kiedy stwierdzasz, że zaczyna brakować wolnego miejsca. Obojętnie, czy jest to dysk SSD czy HDD, brak miejsca sprawia, że nie można wykonać aktualizacji gier i aplikacji, a także samego systemu, a wydajność i prędkość pracy mogą odczuwalnie spaść. Na szczęście zawsze znajdzie się sposób na wygospodarowanie wolnej przestrzeni i powrót do optymalnej kondycji.

Opróżnij systemowy Kosz

Jeśli kasujesz pliki na dysku, nie są one usuwanie z niego fizycznie, a trafiają do Kosza. To fakt powszechnie znany i... równie często zapominany. Jeśli regularnie nie opróżnia się kosza, liczba zgromadzonych w nim "śmieci" może zająć ładnych parę gigabajtów. Dlatego dobrze wyrobić sobie nawyk oczyszczania go raz na jakiś czas, np. w określonych dniach tygodnia. A jak opróżnić Kosz? Po prostu najedź na niego kursorem, naciśnij prawy przycisk myszki i wybierz opcję Opróżnij kosz.

Usuń zbędne pliki z Pamięci

System Windows 10 ma praktyczną funkcję, która w polskim interfejsie nosi prostą nazwę Pamięć. Jednak w oryginale jest to Storage Sense i lepiej oddaje jej sens - a jest nim monitorowanie zajętej na podpiętych dyskach przestrzeni. Aby ją znaleźć, wejdź do Ustawień (skrót klawiszowy: Windows + I) i przejdź do sekcji Pamięć.

Włączenie tej funkcji - co możesz zrobić za pomocą suwaka u góry - umożliwi Ci szybkie usuwanie zbędnych plików, jak pozostałości po wcześniejszych instalacjach systemu czy pliki tymczasowe. Pod suwakiem znajdziesz opcję konfiguracji Pamięci. Gdy klikniesz na nią, przejdziesz na kolejny ekran, gdzie możesz wybrać częstotliwość, z jaką system ma samoczynnie usuwać zbędne pliki. Może odbywać się to codziennie, co tydzień lub co miesiąc, albo po prostu wtedy, gdy na dysku jest mało wolnego miejsca.

Warto zaznaczyć także usuwanie nieużywanych plików tymczasowych aplikacji oraz wybrać częstotliwość automatycznego usuwania śmieci z kosza. A jeśli już cierpisz na brak miejsca - wybierz znadującą się na dole opcję Oczyść teraz. Jeśli korzystasz z OneDrive, pod opcją będzie związana z nim funkcja - możesz wybrać, aby pliki były dostępne w trybie online, jeśli nie są otwierane przez określoną ilość dni. Dzięki temu nie musisz ich trzymać na twardym dysku, a w chmurze masz najbardziej aktualną wersję.

Wróćmy do głównego okienka. Są tu statystyki, pokazujące, ile miejsca zajmują aplikacje, dokumenty, "inne" (czyli wszystko, co nie kwalifikuje się do dwóch pierwszych) oraz pliki tymczasowe. Po wyborze dowolnej zobaczysz szczegółowe statystyki - możesz w nich zaznaczyć konkretną kategorię plików do usunięcia, a następnie kliknąć na przycisk Usuń pliki.

Na ekranie głównym możesz wybrać opcję Pokaż więcej kategorii, dzięki czemu zyskasz dostęp do znacznie większej ich ilości - jak Obrazy, Mapy czy Muzyka. Możesz je sprawdzać tak samo, jak pozostałe.