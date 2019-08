Windows 10 - 13 prostych sposobów na przyśpieszenie działania systemu

Chcesz, aby Twój Windows 10 pracował szybciej? Żaden problem - oto 13 prostych sposobów, dzięki którym będzie to możliwe. Zobacz!

Spis treści

Zmień ustawienia zasilania Windows 10

Jeśli używasz planu zasilania "Oszczędzanie energii", może spowalniać to działanie systemu. Plany zasilania znajdują się na każdej maszynie - zarówno na laptopach, jak i desktopach. Aby to zmienić, wejdź do Panelu Sterowania (wpisz jego nazwę w wyszukiwarce) i przejdź do sekcji Sprzęt i dźwięk, a następnie Opcje zasilania. Jeśli system jest ustawiony na "Oszczędzanie energii", zmień to na "Zbalansowany" lub "Najwyższa wydajność" (ta druga opcja jest w rozwijanym menu "Plany dodatkowe"). Ta zmiana powinna wpłynąć na szybkość pracy Windows 10.

Po wybraniu planu, zamknij Panel Sterowania i gotowe. Plan "Najwyższa wydajność" daje - zgodnie z nazwą - największe zmiany, zaś "Zbalansowany" jest idealny dla osób, które potrzebują dobrej wydajności. W przypadku laptopów warto włączyć "Oszczędzanie energii", gdy używa się ich na akumulatorze. Po podpięciu do zasilania można go spokojnie zmienić na inny.

Wyłącz niepotrzebne programy

Jedną z przyczyn, dla których Windows 10 może spowalniać, jest zbyt duża liczba programów pracujących w tle - zazwyczaj są to aplikacje, których nie używasz lub używasz bardzo rzadko. Włączają się one wraz z systemem, więc należy je wyłączyć w Menadżerze Zadań. W tym celu naciśnij na pasku zadań prawym przyciskiem myszki i wybierz z menu kontekstowego Menadżera lub posłuż się skrótem klawiaturowym Ctrl-Shift-Esc. Jeśli menadżer otwiera się w wersji kompaktowej, kliknij na Więcej szczegółów. Przejdź do zakładki Uruchamianie. Zobacz, jakie aplikacje uruchamiają się wraz z systemem i jaki jest ich wpływ na start. Niektórych nie powinno się wyłączać - np. antywirusa. W innych przypadkach kliknij na nazwie programu prawym przyciskiem myszki i wybierz opcję wyłączenia. Dzięki temu nie będzie uruchamiać się wraz z systemem, jednak w razie potrzeby możesz go uruchomić normalnie.

Wiele z aplikacji na liście może być Ci znanych, jak np. wspomniany antywirus, ale mogą również pojawić się takie, których przeznaczenia nie znasz - w takiej sytuacji kliknij na nazwie programu prawym przyciskiem myszki i wybierz Właściwości. W nowym okienku znajdziesz najważniejsze informacje na ten temat, w tym lokalizację na dysku twardym, cyfrowy podpis, itp. Możesz także otworzyć lokalizację pliku - wówczas otworzy się folder zawierający plik wykonywalny (exe) programu. Praktyczną opcją jest "Wyszukaj w trybie online" - po jej wybraniu uruchamia się wyszukiwarka Bing w Edge, która wyświetla linki powiązane z daną aplikacją lub usługą.

W przypadku wątpliwości możesz skorzystać ze strony Should I Block It? Wpisujesz w jej wyszukiwarce nazwę pliku, a w zamian dostajesz linki do informacji na jego temat.

Po wyłączeniu zbędnych programów startowych, zresetuj maszynę - powinna działać zauważalnie szybciej.

Wyłącz porady Windows 10

Jeśli używasz Windows 10, system monitoruje Twoje działania i od czasu do czasu może zaoferować pomoc w postaci porady. Z jednej strony to miłe, z drugiej kłóci się nieco z poczuciem prywatności, a wartość samych porad jest, cóż, różna. Jak to zmienić? Wejdź w Ustawienia, a tam do sekcji System. W niej wybierz Powiadomienia i akcje. Kliknij na przełącznik pod "Porady, wskazówki, sugestie...", aby pokazał się napis "Wyłączone".

Wyłącz synchronizację OneDrive

Chmurowa usługa Microsoftu, czyli OneDrive, jest dodana do systemu i odpowiada za synchronizowanie plików pomiędzy PC a chmurą. Jest to praktyczne rozwiązanie, zwłaszcza, jeżeli trzyma się w chmurze kopie zapasowe ważnych plików. A jeśli nie? No cóż, wtedy usługa i tak pracuje, mając wpływ na szybkość pracy Windows 10. Jak to zmienić? Kliknij na ikonkę OneDrive w obszarze powiadomień (może być potrzebne jego rozwinięcie), a następnie wybierz opcję "Wstrzymanie synchronizacji" - możesz wybrać czas od 2 do 24 godzin. A co potem? No cóż, musisz znowu ją włączyć, jednak w tym czasie system powinien działać zauważalnie szybciej. Jak się pozbyć tego na stałe? Kliknij prawym przyciskiem myszki na ikonce OneDrive i wybierz opcję konta w Ustawieniach. Wybierz najpierw rozłączenie usługi od używanego PC, a potem, na kolejnym ekranie, rozłączenie z kontem. Po tych czynnościach można nadal zapisywać pliki w lokalnym folderze OneDrive, jednak nie będą one synchronizowane z chmurą.

Wyłącz indeksowanie zawartości

Windows 10 cały czas indeksuje w tle zawartość twardego dysku, aby - w teorii - móc szybciej wyszukiwać pliki, gdy zajdzie taka potrzeba. Słabsze sprzętowo maszyny mogą to zauważalnie odczuwać, nawet przy dyskach SSD, więc dobrym pomysłem jest wyłączenie tej usługi. W jaki sposób? Wpisz w wyszukiwarce systemu services.msc i naciśnij ENTER. W panelu usług zjedź na dół, dopóki nie zobaczysz Windows Search. Kliknij na tej usłudze dwa razy lewym przyciskiem myszki, a następnie wybierz zatrzymanie (czyli "Stop"). Zresetuj maszynę. Z pewnością odczujesz poprawę indeksowania, choć jeśli będziesz używać wyszukiwania plików, może zajmować to nieco więcej czasu.

Możliwe jest także wyłączenie indeksowania w wybranych lokalizacjach. W tym celu wpisz index w systemowej wyszukiwarce, a następnie wybierz opcje indeksowania. Kliknij na przycisk modyfikacji, a zobaczysz listę lokalizacji, które są indeksowane, jak Outlook, osobiste pliki, itd. Odznacz okienka lokalizacji, w których indeksowanie ma być wyłączone.

Wyczyść dysk twardy

Jeśli na dysku masz mnóstwo niepotrzebnych plików, mogą one również spowalniać działanie PC. Dlatego ważne jest regularne usuwanie cyfrowych "śmieci". Windows 10 ma wbudowane do tego narzędzie - Czujnik Pamięci. Jego działanie to automatyczne usuwanie plików, których nie potrzebujesz oraz usuwanie wszystkich plików z kosza. Aby sprawdzić, czy funkcja jest włączona, otwórz Ustawienia, a następnie przejdź do sekcji System. Wybierz znajdujący się po lewej stronie Czujnik pamięci.

Jeśli klikniesz na "Zmień sposób automatycznego zwalniania miejsca", możesz wybrać dodatkowe opcje - po jakim czasie usuwać pliki tymczasowe, kiedy ma się uruchamiać automatyczne oczyszczanie dysku, itp. Zauważ opcję "Usuń poprzednią wersje Windows" - to sposób na zwolnienie pary GB miejsca. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, poprzednia wersja zostanie skasowana automatycznie po 10 dniach.

Wyczyść rejestr

Rejestr systemu ma kolosalny wpływ na to, jak się sprawuje całość. Zawiera szereg instrukcji dla programów i aplikacji, określa, jakich bibliotek DLL używają, jakiego rodzaju pliki otwierają, itp. Jednak zazwyczaj panuje tam bałagan - pozostają klucze po odinstalowanych programach i aplikacjach, a także przestarzałe, zastąpione nowymi. Te pozostałości również mają wpływ na szybkość pracy systemu, dlatego przydadzą się porządki w rejestrze. Umożliwiają to takie aplikacje firm trzecich, jak CCleaner, Glary Utilities czy Auslogics Registry Cleaner. Przed wykonaniem czyszczenia dobrze wykonać kopię zapasowa rejestru - możesz zrobić to za pomocą narzędzi w takich programach lub ręcznie.

Jeśli chcesz stworzyć kopię rejestru ręcznie, wówczas wpisz w wyszukiwarce regedit i kliknij na charakterystyczną, błękitną ikonkę. W menu Plik wybierz Eksportuj. Następnie wejdź do lokalizacji, gdzie ma być zapisana kopia rejestru, wprowadź nazwę, a w okienku wyboru poniżej wybierz "Wszystkie pliki". Aby przywrócić kopię rejestru, wchodzisz do niego tak samo, ale wybierasz opcje Importuj i wskazujesz stworzoną kopię.

Gdy kopia zapasowa rejestru została wykonana, pobierz Auslogics Registry Cleaner i zainstaluj. Po uruchomieniu widzisz po lewej stronie rodzaje kluczy, które możesz wyczyścić - jak powiązania z plikami, czcionki, itp. Generalnie najlepiej wybrać wszystkie.

Następnie wybierz opcję skanowania w poszukiwaniu problemów. Możesz także wybrać opcję "Skanuj i napraw" - wszystkie problemy zostaną automatycznie naprawione bez konieczności sprawdzania ich przez Ciebie. W przypadku normalnego skanu zostanie wyświetlona pełna lista znalezionych błędów, a Ty decydujesz, które z nich naprawić.

Wyłącz cienie, animacje i efekty graficzne

Windows 10 ma mnóstwo cieszących oko efektów wizualnych - cienie, animacje, itp. Na mocnych komputerach nie ma to większego znaczenia, jednak na słabszych ma to wpływ na wydajność. Jak je wyłączyć? Wpisz w wyszukiwarce sysdm.cpl , a następnie wciśnij Enter. W okienku przejdź do zakładki Zaawansowane, tam zaś do Ustawień w sekcji Wydajność. Zobaczysz całą listę efektów oraz

Masz cztery opcje do wyboru: najlepsza jakość, najlepsza wydajność, optymalne oraz niestandardowe. Te ostatnie pozwalają na ręczne włączanie i wyłączanie wybranych. Najbardziej zasobożerne są te powiązane z cieniami i animacjami, jeśli więc chcesz robić wszystko samodzielnie - zacznij od nich.

Włącz automatyczną konserwację Windows

Każdego dnia Windows 10 przeprowadza proces konserwacji systemu. Polega on - ogólnie mówiąc - na wypatrywaniu i naprawianiu problemów w tle, co ma gwarantować optymalne sprawowanie się systemu. Domyślnie proces konserwacji uruchamiany jest codziennie o 14:00. Jednak jeśli maszyna nie była uruchamiana jakiś czas, możesz włączyć ten proces ręcznie. Uruchom Panel Sterowania, a następnie wejdź do działu System i zabezpieczenia, a dalej do Zabezpieczenia i konserwacja. Wybierz opcję Uruchom konserwację. Jeśli chcesz ustawić konkretne godziny automatycznego przeprowadzania procesu, wybierz Zmień ustawienia konserwacji. Tutaj możesz wybrać wszystkie elementy. Potwierdź, naciskając OK.

Wykorzystaj Monitor zasobów i wydajności

Windows 10 ma wbudowane praktyczne narzędzie "Monitor zasobów i wydajności". Potrafi ono m.in. tworzyć dokładne raporty o stanie PC, problemach z systemem i sugerowanych naprawach. Jak do niego dotrzeć? Wpisz w wyszukiwarce perfmon /report (spacja po pierwszym słowie a ukośniku jest ważna!). Narzędzie będzie zbierać dane przez pewien czas - od 30 sekund do 2-3 minut (choć samo informuje o 60 sekundach). Po zakończeniu pokaże interaktywny raport.

Znajdziesz w nim mnóstwo informacji - trzeba poświęcić nieco czasu na ich lekturę. Najlepiej zacznij od ostrzeżeń, gdzie pokazywane są największe problemy (jeśli występują) z Windowsem, sterownikami, itp. Przy każdym powinna być także porada dotycząca jego rozwiązania. Zakładka Konfiguracja sprzętu pozwoli Ci na liczne czynności, jak testy dysków.

Usuń bloatware

Czasem najlepszy sprzęt potrafi spowolnić niepotrzebne oprogramowanie - czy to zainstalowane przez użytkownika, czy też przez producenta. Adware i bloatware czerpią zasoby maszyny, znacznie ją spowalniając. gdy się ich pozbędziesz, system będzie sprawować się znacznie lepiej. Co robić? Najpierw uruchom swojego antywirusa lub użyj Windows Defendera i każ przeskanować system. Możesz także skorzystać z aplikacji firm trzecich, jak np. Malwarebytes Anti-Malware. Darmowa wersja aplikacji pozwala na dokładny skan i wykrycie wszelkich szkodników, które znajdzie - oraz ich likwidację. Edycja płatna oferuje ochronę w czasie rzeczywistym.

Inne alternatywy to PC Decrapifier, SlimComputer oraz Should I Remove It?

Zdefragmentuj dysk twardy

Im bardziej używasz dysku HDD, tym bardziej jest on pofragmentowany, co wpływa na szybkość jego pracy, a co za tym idzie - systemu. W takiej sytuacji należy go regularnie defragmentować, do czego może posłużyć wbudowane w Windows 10 narzędzie. Aby go użyć, wpisz do wyszukiwarki defrag i wciśnij Enter. Wybierz dysk do defragmentacji i wybierz opcje optymalizacji. Chcesz wykonać proces na więcej, niż jednym dysku? Wówczas wybierając dysk trzymaj wciśnięty klawisz Ctrl. W ustawieniach możesz wprowadzić uruchamianie w określonym terminie, dzięki czemu defragmentacja będzie przeprowadzana automatycznie we wskazanym terminie.

Zrestartuj system

Może i wygląda to na śmieszną poradę, ale czasem reset systemu pozwala na zwiększenie jego wydajności. Powód jest prosty - oczyszcza się pamięć, a pracujące w tle aplikacje zamykają, podobnie jak procesy, których nie uruchamiał użytkownik. Dlatego albo wybierz restart systemu, albo po prostu wyłącz go i po chwili włącz ponownie. Et voila.