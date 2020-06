Windows 10 Maj 2020 - jak przeprowadzić czystą instalację?

Jeśli z tych czy innych powodów chcesz zainstalować edycję Windows 10 Maj 2020 na czysto, czyli bez pozostałości poprzednich wersji systemu, nie jest to problemem. Pokazujemy, jak przeprowadzić cały proces.

Spis treści

Czysta instalacja Windows 10

Jakie mogą być powody, aby chcieć wykonać czystą instalację Windows 10? Na to pytanie można udzielić kilku odpowiedzi. Na przykład poprzednie wersje systemu sprawiały problemy, a więc rozpoczęcie od początku powinno je wyeliminować. Możesz także mieć problem z mechanizmem Windows Update i nie możesz pobrać nowej wersji systemu tą drogą. Podobnie w sytuacji, gdy nie działa Asystent aktualizacji systemu Windows 10. Pamiętaj jednak, że proces czystej instalacji wymazuje wszystko na partycji systemowej, dlatego jeśli masz na niej ważne, prywatne pliki (jak zdjęcia, dokumenty, itp.), wówczas koniecznie wykonaj ich kopie zapasowe przed rozpoczęciem procesu. Zapisz również na kartce klucz licencyjny - będzie potrzebny podczas instalacji.

Reset z chmury

To metoda dla osób, które zainstalowały już aktualizację Maj 2020, ale mają problemy i chcą zrobić to jeszcze raz, na czysto. W takiej sytuacji wejdź do Ustawień, a tam do działu Aktualizacja i zabezpieczenia. Wybierz opcję Odzyskiwanie. Będzie tam opcja resetu z chmury. Jest to proces o tyle prosty, że nie potrzeba Ci żadnych nośników zewnętrznych, ani nie musisz po nim na nowo wprowadzać ustawień systemu Windows. Po wyborze opcji Rozpocznij, wybierz z pierwszego okienka pobieranie z chmury.

Źródło: WindowsLatest

Po zatwierdzeniu czynności, system zacznie pobierać swoją najnowszą edycję z serwera Microsoftu. Zajmuje ona około 4GB - tyle musisz mieć wolnego miejsca na dysku, aby można było skorzystać z tej metody.

Obraz dysku, czyli Media Creation Tool

Media Creation Tool to narzędzie znane z polskiej wersji systemu jako "narzędzie do tworzenia multimediów". Jak stworzyć za jego pomocą urządzenie instalujące edycję Windows 10 Maj 2020? Oto kolejne działania:

podepnij do maszyny pendrive z 8GB miejsca

przejdź na tę stronę i kliknij przycisk Pobierz narzędzie

następnie kliknij dwukrotnie na pobranym pliku

zaakceptuj wszystkie wyświetlane postanowienia licencyjne

z dostępnych opcji wybierz stworzenie nośnika instalacyjnego

wybierz rekomendowane ustawienia, a na kolejnym ekranie wskaż nośnik USB

po wyświetleniu nośnika naciśnij Dalej, a następnie Zakończ

Teraz rozpocznie się pobieranie plików i tworzenie nośnika instalacyjnego. Po zakończeniu operacji zostaw pendrive podłączony, a następnie otwórz menu i wybierz opcję Zasilanie. Kliknij na Uruchom ponownie, trzymając wciśnięty klawisz Shift. Po ponownym uruchomieniu maszyny zobaczysz opcje zaawansowane. Tu wskaż na przygotowany nośnik USB i wybierz jego użycie. Rozpocznie się proces instalacji - postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Niezbędne będzie wprowadzenie klucza licencyjnego. Jeśli nie został wcześniej zapisany, wówczas kliknij na opcję instalacji bez niego.

Źródło: Windows Latest

Następnie wskaż partycję, która ma zostać partycją systemową. Po zakończeniu procesu będziesz mieć maszynę z czystym Windows 10 Maj 2020 na pokładzie. Teraz musisz na nowo zainstalować swoje ulubione aplikacje.

Źródło: WindowsLatest