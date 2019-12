Windows 10 Mobile - jak przenieść swoje dane na Androida?

Windows 10 Mobile dobiegło swojego kresu. Jeśli masz telefon z tym systemem, pokażemy Ci, jak przenieść z niego swoje dane.

Microsoft zdecydował się zakończyć żywot mobilnego systemu Windows 10. Od wczoraj (10 grudnia) jest on oficjalnie uznany za "martwy", choć oczywiście wciąż można go używać, jednak nie otrzyma już więcej aktualizacji oraz poprawek związanych z bezpieczeństwem. Co mają robić użytkownicy takich smartfonów, jak HP Elite x3, Microsoft Lumia 550, 650, Lumia 950/950 XL, Alcatel IDOL 4S i 4S Pro, czy Alcatel OneTouch Fierce XL? Najlepiej zacząć od wykonania kopii zapasowej swoich danych (Ustawienia -> Aktualizacja i bezpieczeństwo -> Kopia Zapasowa -> Więcej Opcji -> Wykonaj kopię zapasową).

Przejście z Windows Phone na Androida

Jeśli zdecydujesz się przejść na Androida, kopia zapasowa danych jest Ci niezbędna, aby przywrócić na nim wszystkie pliki, SMS-y, ustawienia aplikacji, itp. Możesz zapisać wykonaną kopię w chmurze, używając do tego aplikacji OneDrive lub innej, np. Dropbox czy Dysk Google. W przypadku Google - i Androida - musisz mieć swoje konto Google. Jego założenie to kilka chwil, a pozwala na dostęp do wszystkich usług oferowanych przez internetowego giganta. Na systemie Android istnieją aplikacje Microsoftu, które sprawią, że przejście na ten system będzie łagodne i niewymagające. Możesz pobrać aplikację pocztową Outlook w wersji dla Androida, a także OneDrive - co pozwoli na przywrócenie zapisanych w chmurze plików i Twój telefon - umożliwia podłączenie smartfona z Androidem do PC z Windows 10.

Aby dokonać eksportu kontaktów i wiadomości z Windows Phone, przejdź na stronę Outlook.com, zaloguj się za pomocą konta Microsoft, przejdź do Ustawień, a następnie - jeśli masz kontakty w poczcie Microsoftu - do Kontaktów. Ma rozwijanym menu wybierz opcję ich eksportu do pliku .csv. Możesz je teraz przenieść do aplikacji na smartfonie z Androidem lub nawet Gmaila - w tym drugim przypadku kliknij na menu obok zdjęcia profilowego i wybierz Kontakty. Otworzy się osobne okienko, w którym po lewej stronie masz funkcję Importuj. Kliknij na nią, a następnie wskaż stworzony w Outlooku plik .csv.

Aby przenieść SMS-y i zdjęcia, możesz użyć WP Message Backup. Jest to aplikacja freemium, a ograniczeniem w wersji darmowej jest ilość plików, jakie można jednorazowo przenieść - 100. Obsługuje wszystkie formaty, od XML po zdjęcia. Możesz je załadować do chmury lub zapisać na komputerze, a potem przerzucić na telefon z Androidem, korzystając z usług chmurowych lub aplikacji Twój telefon (zobacz osobny tekst: Jak użyć aplikacji "Twój telefon" do połączenia komputera ze smartfonem?)

Jeśli chcesz, możesz zainstalować aplikację Microsoft Launcher, które jest wejściem do aplikacji i usług Microsoftu na telefonach z Androidem.