Windows 10 Pro - 5 powodów, dla których warto na niego postawić

Większość użytkowników systemu Windows 10 korzysta z wydania Home. Ale niektóre rozwiązania w edycji Pro sprawiają, że warto rozważyć przesiadkę.

Windows 10 Professional jest systemem instalowanym domyślnie na urządzeniach profesjonalnych i dedykowanych biznesowi, jak np. Surface Book 2. Jednak wielu właścicieli firm, którzy kupują do nich komputery i laptopy, decyduje na modele z Windows 10 Home. Warto poznać korzyści, jakie może dać Pro, tym bardziej, że zapowiadana na kwiecień 2019 aktualizacja przyniesie nowe rozwiązania dla biznesu. Windows 10 Professional nie jest w żadnym stopniu uboższy od edycji Home, a wręcz przeciwnie - ma to samo, a oprócz tego bardziej zaawansowane opcje, stworzone pod kątem użytkowników profesjonalnych. Dlatego jest nieco droższy od edycji dla użytkowników domowych.

Windows 10 Pro - ile kosztuje?

Jeśli chce się nabyć Windows 10 Pro, można poczuć się skołowanym. Na stronie Microsoftu widnieje cena 1 099,00 zł. Na stronach sklepów z oprogramowaniem mamy rozstrzał od nawet 400 do ponad 700 złotych. A do tego dochodzi jeszcze możliwość zmiany Home na Pro, co kosztuje ok. 300 złotych i jest osobną pozycją w sklepach. Są to zazwyczaj systemy w wersji wirtualnej, czyli obraz systemu do zapisania na płycie DVD lub nośniku USB. Wersje OEM są zazwyczaj tańsze. Aktualne ceny różnych wersji w sklepach zobaczysz tutaj:

Ale pamiętaj, że istnieją trzy edycje Windows 10 Pro. Microsoft stworzył stronę, na której znajduje się ich porównanie - zobacz tutaj. Podział służy określeniu zastosowania systemu: stacje robocze, samodzielna działalność, organizacje wymagające łatwego zarządzania z podwyższonym bezpieczeństwem. Pod porównaniem na wspomnianej stronie znajduje się 12 kluczowych różnic pomiędzy edycją systemu Pro a Home, mających zachęcić biznes do skorzystania z Windows 10. Nie widać ich na pierwszy rzut oka - kryją się one w funkcjach i możliwościach.

BitLocker

Narzędzie szyfrujące Microsoftu, czyli BitLocker powstało w okresie pojawienia się Windows Vista i od tego czasu jest cały czas rozwijane. Od Windows 8.1 posiada opcję szyfrowania partycji rozruchowej Windows, a także kluczy USB i dysków zewnętrznych.

BitLocker

BitLocker jest wyjątkowo użyteczny podczas korzystania z systemu poza domem - w podróży czy nawet podczas wyjścia do miasta. Zaszyfrowanie danych nie jest co prawda stuprocentowo skutecznym sposobem na ich ochronę, jednak w sytuacji, gdy urządzenie zostanie skradzione, potrzeba bardzo specjalistycznych metod, aby się do nich dostać. Bardzo praktyczne rozwiązania to możliwość dodawania plików do zaszyfrowanej partycji, czasowe zawieszenie szyfrowania oraz jego całkowite usunięcie. Pliki przenoszone z zaszyfrowanej BitLockerem partycji są automatycznie deszyfrowane. Użytkownik, który zaloguje się do szyfrowanej partycji, ma dostęp do wszystkich znajdujących na niej plików.

Oczywiście ważne jest, aby hasło do zaszyfrowanego obszaru było tak silne, jak to tylko możliwe. Jeśli zostanie ono utracone (np. osoba szyfrująca zapomni, jakie ustaliła), trzeba skorzystać z klucza odzyskiwania. Ten zaś może być zapisany w pliku tekstowym na innej partycji, na dysku flash USB, na koncie usługi Azure Active Directory lub na koncie Microsoft. Jeśli plik nie został zapisany, a zdarzy się, że utracisz również hasło do konta Microsoft lub Azure - dane będą bezpowrotnie utracone.

Rozwiązania chmurowe, jak OneDrive, są bardzo praktyczne przy przechowywaniu plików, ale pendrive z najważniejszymi, zaszyfrowany przez BitLocker, daje najpewniejszą ich ochronę.

Łączenie ze zdalnymi pulpitami

Maszyny działające zarówno pod Windows 10 Home, jak i Windows 10 Pro mogą nawiązywać połączenia z pulpitami zdalnymi. W takim układzie jest komputer główny, który kontroluje podległy i wszystkie jego zasoby (master - slave). Tylko komputery działające pod Windows 10 Professional mogą być zdalne kontrolowane, a używające Windows 10 Home korzystają ze zdalnego asystenta. Oznacza to, że "master" kontroluje podległą maszynę. Zdalny asystent został wprowadzony w celach edukacyjnych, dzięki czemu np. instruktor może pokazać, jak zmieniać ustawienia - porusza kursorem na komputerze zdalnym.

Zdalne rysowanie przy użyciu Zdalnego Asystenta

W ten sposób komputer w pracy może być osiągnięty z domu, co jest dobrym rozwiązaniem dla właścicieli firm, osób pracujących zdalnie, itp.

Hyper-V

Większość biznesów nie potrzebuje wirtualizacji, czyli stworzenia osobnego środowiska, niezawisłego od zainstalowanego systemu. Ale z Hyper-V mogą korzystać zarówno zawodowi programiści, jak i entuzjaści, testujący kolejne edycje systemu Windows 10 udostępniane w ramach programu Insider.

Dzięki Hyper-V można w bezpieczny sposób instalować i uruchamiać inne systemy operacyjne, w tym Linux, starsze wersje Windows (trzeba mieć do niech ważny klucz licencyjny i pewność, że procesor wspiera jego wirtualizację - nie wszystkie modele są kompatybilne!).

Ale uwaga - Hyper-V należy zainstalować, ponieważ nie jest domyślnie działającą funkcją w Windows 10 Professional. W tym celu najlepiej wpisać Hyper-V w okienku wyszukiwania, a następnie przejść do opcjonalnych funkcji i na ich liście wybrać Hyper-V. Po instalacji należy zrestartować maszynę.

Microsoft Update dla Firm

Windows 10 Home mocno naciska na natychmiastowe instalowanie nowych aktualizacji, a jeśli nie zresetujesz po tej operacji komputera i nie ustalisz godziny na restart, będzie irytująco często przypominał o konieczności zrobienia tego. Windows 10 Professional ma dodatkowe rozwiązanie - wstrzymanie instalowania aktualizacji do siedmiu dni. Dzięki temu możesz wprowadzić je w dogodnym dla siebie momencie.

Daje to pewność, że nic nie zakłóci twojej prezentacji, ważnego transferu plików czy operacji biznesowych. A inna przyczyna do wstrzymania aktualizacji to możliwość znajdowania się w niej bugów. Przykład - po jednej z aktualziacji przestawała działać obsługa wielu monitorów przy niektórych kartach graficznych Nvidia. W Surface 3 i Surface 3 Pro aktualizacje powodowały większe problemy - i Microsoft musiał szybko wypuścić poprawkę.

Mówiąc inaczej i wprost - wstrzymanie aktualizacji pozwala na upewnienie się, czy Microsoft czegoś nie sknocił. Jeśli tak by zrobił, informacja szybko rozejdzie się po internecie. Zamiast borykać się z problemem, posiadacze Windows 10 Pro mogą spokojnie zaczekać, aż wyjdzie poprawka, pobrać ją wraz z aktualizacją i cieszyć sprawnym działaniem maszyny. Użytkownicy edycji Home nie mają tego komfortu.

WDAG, czyli Edge w bezpieczniejszej wersji

W wydanej wraz z Windows 10 przeglądarce Edge pojawił się Windows Defender Application Guard, w skrócie WDAG, czyli sandboks. Początkowo był zarezerwowany tylko dla wersji przeznaczonej dla organizacji, ale aktualizacja w kwietniu 2018 dodała go do wszystkich edycji Professional.

Włączania/wyłączanie WDAG

WDAG tworzy wyizolowane środowisko w przeglądarce Edge. Aby uruchomić tą funkcję, należy uruchomić ją w podobny sposób, jak wspomniany przed chwilą Hyper-V, czyli włączyć dodatkowe funkcje Windows (Panel sterowania -> Programy -> Włącz lub wyłącz funkcje systemu Winodws). Jeśli masz zamiar odwiedzać niepewne miejsca w sieci, to dobry sposób na zabezpieczenie się przed problemami.

W trybie Windows Defender Application Guard nie można obecnie korzystać z rozszerzeń, nie działają również linki do zakładek. Nie można również pobierać plików - wymaga to zmiany ustawień w polityce prywatności. Jednym słowem - zabezpieczenia na całego. Używanie Edge z WDAg było najbezpieczniejszym sposobem Microsoftu na surfowanie w sieci... do czasu wprowadzenia Sandbox.

Windows Sandbox

Czym jest Sandbox? Obrazowo opisując - to rozszerzony na cały system WDAG, działający podobnie jak Hyper-V. Tworzone jest niezawisłe środowisko, bez konieczności wpisywania klucza aktywacyjnego, w którym możesz uruchamiać aplikacje. Funkcja ta wejdzie wkrótce w aktualizacji April Update 2019, a obecnie cieszą się nią uczestnicy programu Windows Insider, korzystający z edycji 19H1.

Sandbox to doskonały sposób na uruchamianie aplikacji, co do których nie ma się pewności, czy są w pełni bezpieczny. Jeśli okażą się szkodnikami - ich działanie nie wyjdzie poza ta "piaskownicę", ponieważ Sandbox nie jest połączony z systemem operacyjnym, w którym znajduje. Gdy zamykasz piaskownicę - wszystko znika. Kluczową różnicą pomiędzy działaniem Sandboxa a WDAG jest to, że można pobierać pliki, które pozostaną nawet po zamknięciu Sandboxa.

Windows Sandbox może być również użyty do bezpiecznego przeglądania sieci. Wyizolowane środowisko posiada Edge, można także pobrać Chrome czy jakąkolwiek inną przeglądarkę. Nie oferuje więcej prywatności niż tryb prywatny przeglądarki, a historia odwiedzanych stron będzie zapisana. Być może i ona będzie usuwana wraz z zamknięciem Sandboxa, ale to pieść przyszłości.

Funkcje dla biznesu

Większość wymienionych funkcji Windows 10 Professional może posłużyć także użytkownikom prywatnym (BitLocker czy Sandbox), ale system ma kilka funkcji przeznaczonych stricte dla organizacji. Na przykład możliwość dołączenia do domeny firmowej, grupowe zarządzanie polityką prywatności czy Enterprise Mode Internet Explorer 0 pozwala uruchamiać starsze aplikacje Webowe w trybie kompatybilnym z Internet Explorer 8. Admin może ustalać dostępność aplikacji z Windows Store dla użytkowników - na przykład ograniczyć wyłączni do biurowych. Inne funkcje dotyczą Azure Active Directory.

Niektórzy administratorzy z pewnością docenią Assigned Access - rozwiązanie to umożliwia stworzenia konta z dostępem tylko do jednej, wybranej aplikacji. Normalnie jest to dostępne dla dedykowanego kiosku, jednak w wielu sytuacjach może być pomocne (np. dla pracowników tymczasowych).

Elastyczność

Przesiadka na Windows 10 Professional przyniesie korzyść przede wszystkim osobom używającym zaawansowanych funkcji - i umożliwi im dostęp do kolejnych, które pojawią w następujących aktualizacjach Windows. Ponieważ przesiadka z Home kosztuje, najlepiej zdecydować się na to, gdy naprawdę będzie potrzebować możliwości oferowanych przez edycję Professional.