Windows 10, Windows 11 - jak sprawdzić ilość dostępnych slotów RAM? [PORADNIK]

Jeśli chcesz się dowiedzieć, ile kości RAM możesz dołożyć do swojej maszyny, nie musisz w tym celu jej rozbierać. Oto, jak zrobić to w wygodniejszy sposób.

Windows 10 i Windows 11 mają swoje wymagania co do ilości minimalnej pamięci RAM. Pozwala to wyciągnąć wniosek, że masz jej co najmniej 4 GB. Jednak do bardziej zaawansowanych zadań - jak obróbka wideo czy granie w nowe tytuły - to zdecydowanie zbyt mało. W takiej sytuacji chcesz oczywiście dołożyć moduły RAM i mieć pełną swobodę. Ale skąd wiedzieć, ile kości możesz dokupić? Oto proste sposoby na sprawdzenie tego stanu rzeczy - śrubokręt nie będzie potrzebny.

Ilość slotów RAM - Menadżer Zadań

Najbardziej prostym, ba - wręcz banalnym sposobem na sprawdzenie ilości dostępnych slotów RAM jest uruchomienie Menadżera Zadań. Możesz to zrobić klikając prawym przyciskiem myszki na pasek zadań, a następnie wybierając Menadżera z menu kontekstowego lub wciskając równocześnie lewy Ctrl + lewy Alt+ Delete. W Menadżerze przejdź do zakładki Wydajność, a tam zobaczysz po prawej stronie ilość zajętych slotów oraz ich liczbę całkowitą. I już wiesz wszystko.

Fot.: H Tur/PC World

Ilość slotów RAM - Wiersz Poleceń

Możesz także sprawdzić to w mniej wygodny sposób, korzystając z Wiersza Poleceń. W tym celu otwórz go (poszukaj przez wyszukiwarkę systemową), a następnie wpisz poniższe zdanie:

wmic Memphysical get MaxCapacity, MemoryDevices

Fot.: H Tur/PC World

Zobaczysz liczbę wszystkich slotów - w powyższym przypadku są cztery. A jak sprawdzić, ile zajętych? Wpisz we Wierszu:

wmic MemoryChip get BankLabel, DeviceLocator, Capacity

W wynikach zobaczysz, ile slotów jest zajętych oraz ilość pamięci RAM każdego:

Fot.: H Tur/PC World

Ilość slotów RAM - PowerShell

Kolejny sposób to użycie PowerShell. Kliknij na Start prawym przyciskiem myszki i wybierz uruchomienie jako administrator. Następnie wpisz w jego okienku:

Get-WmiObject -Class "Win32_PhysicalMemoryArray"

Wyświetlona zostanie ilość dostępnych slotów. Aby sprawdzić ich zajętość, posłużmy się drugą komendą:

Get-WmiObject -Class "Win32_PhysicalMemory" | Format-Table BankLabel

Fot.: H Tur/PC World

W wynikach zostaje pokazana liczba slotów do wykorzystania - jak widzisz na powyższym zrzucie ekranu, mamy dostępne dwa.

Źródło: Windows Central