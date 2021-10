Windows 10, Windows 11: jak znaleźć klucz aktywacyjny systemu?

Przez lata wraz z zakupem systemu Windows (obojętnie, czy na płycie, czy w gotowym urządzeniu) otrzymywało się naklejkę z kluczem aktywacyjnym. Windows 10 jest rozprowadzany cyfrowo, a więc naklejki nie ma - jak zatem znaleźć jego klucz aktywacyjny?

Obecnie większość producentów laptopów i desktopów umieszcza klucz licencyjny systemu w UEFI/BIOS i stamtąd jest on pozyskiwany automatycznie przy ponownej instalacji Windowsa. I jest to bardzo wygodne, praktyczne rozwiązanie. Ponadto można powiązać go ze swoim kontem Microsoft, dlatego nie ma mowy, aby kiedykolwiek został zgubiony. Wcześniej w użyciu były licencje cyfrowe - skojarzone z konkretnym sprzętem i połączone z kontem Microsoft użytkownika, więc nie trzeba było niczego szukać na komputerze. Wszystkie wymagane, związane z kluczem czynności były wykonywane, gdy łączyło się komputer z internetem i logowało za pomocą swojego konta Microsoft. Licencje cyfrowe zostały zastąpione przez uprawnienia cyfrowe od edycji systemu Windows 10 z numerem 1607, ponieważ jest oczywiste, że użytkownicy prędzej czy później zmienią sprzęt, więc nie było większego sensu przypisywanie go tylko do jednego. Jest to metoda aktywacji w systemie Windows 10, w przypadku której nie jest wymagane wprowadzanie klucza produktu.

Jeśli masz nowy komputer z systemem Windows 10 lub Windows 11 i logujesz się do niego, używając konta Microsoft, ogólnie nie powinno być potrzeby szukania swojego klucza. Jeśli jednak taka zachodzi, wyjaśnimy Ci, jak możesz go pozyskać. A potrzeba taka może pojawić się, gdy na przykład nie chcesz go używać podczas instalacji lub masz Windows 10 dzięki darmowemu przejściu z Windows 7 lub Windows 8.1.

Klucze Windows od producenta vs nabyte vs po darmowej aktualizacji

Trzy podstawowe typy kluczy, jakie można napotkać, to:

od producenta (OEM) - są powiązane z konkretnym urządzeniem i nie można ich użytkować na innym. W takim przypadku znajdują się one w UEFI/BIOS i można do nich dotrzeć ręcznie

nabyte - czyli kupione bezpośrednio od Microsoftu lub autoryzowanego sprzedawcy. Mogą być używane na różnych maszynach, a co ciekawe - można je odinstalować z urządzenia

lub autoryzowanego sprzedawcy. Mogą być używane na różnych maszynach, a co ciekawe - można je odinstalować z urządzenia po darmowej aktualizacji - darmowa aktualizacja nie dawała unikalnego klucza Windows 10, ale daje za to uprawnienia cyfrowe

Jak sprawdzić, czy masz licencję?

W ustawieniach systemu Windows 10 znajduje się dedykowana temu zagadnieniu strona - umieszczona została w dziale Aktualizacja i zabezpieczenia, w zakładce Aktywacja. Na samej górze, pod informacją o wersji systemu, znajdzie się także opisany sposób, w jaki aktywowany został system. Może być to albo licencja cyfrowa, albo licencja cyfrowa powiązana z kontem Microsoft. Jeśli masz sytuację taką, jaka jest pokazana na poniższym zrzucie ekranu, możesz powiązać licencję z kontem, wybierając opcję dodania konta i postępując według pokazanych wskazówek.

W Windows 11 jest to bardzo podobne - należy w ustawieniach wejść do działu System i tam ukazane są wszelkie informacje na temat klucza licencyjnego.

Jak znaleźć klucz w Windows 10?

Jeśli klucz został "zaszyty" w BIOS lub UEFI, moze pomóc skorzystanie z linii komend lub PowerShell - aby przywołać okienko, naciśnij równocześnie klawisz Windows oraz X, a następnie wybierz PowerShell z uprawnieniami administratora. Wpisz komendę i potwierdź, naciskając Enter:

wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey

Jeśli da się uzyskać w ten sposób klucz, zostanie on wyświetlony w odpowiedzi.

Można również spróbować użyć skryptu - w tym celu musisz skopiować cały tekst z tej strony, a następnie wkleić go do notatnika i zapisać plik z rozszerzeniem .vbs. Po zapisaniu kliknij na niego dwa razy lewym przyciskiem myszki.

Narzędzia firm trzecich

W sieci można znaleźć kilkanaście dobrych aplikacji, które mają na celu pomoc w znalezieniu klucza systemowego - sięgają po to do rejestru lub UEFI/BIOS.

Nirsoft ProduKey - wyszukuje klucze zarówno w rejestrze, jak i firmware; pozwoli również na znalezienie inych klucz, np. Office lub Adboe

- wyszukuje klucze zarówno w rejestrze, jak i firmware; pozwoli również na znalezienie inych klucz, np. Office lub Adboe ShowKey Plus - potrafi odnaleźć klucz od producenta

- potrafi odnaleźć klucz od producenta Windows 10 Product Key Tool - lokalizuje klucze producentów w firmware

- lokalizuje klucze producentów w firmware Winkeyfinder - dobrze znajduje wszystkie klucze, ma jednak problemy ze sprzętem Della

- dobrze znajduje wszystkie klucze, ma jednak problemy ze sprzętem Della Magical Jelly Bean KeyFinder - pozwala na zdobycie wszystkich kluczy poza umieszczony przez producenta w UEFI; potrafi również ładować klucze rejestru Windows z innych instalacji