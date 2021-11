Windows 10/Windows 11 sztuczki, dzięki którym zaoszczędzisz czas.

Cenne minuty, które poświęcasz szukając interesujących Cię opcji to zmarnowany czas. Pokazujemy sztuczki, które pozwolą Ci na szybszą pracę z systemami Windows 10 i Windows 11.

Czas, który spędzasz w poszukiwaniu interesujących Cię ustawień/opcji w systemie Windows 10 lub Windows 11 jest czasem straconym. Każdą sekundę poświęconą na przekopywanie się przez menu kontekstowe oraz poruszanie się po ustawieniach systemu możesz spożytkować na coś, co lubisz robić. Społeczeństwo spędza coraz więcej czasu pracując na komputerze, więc łatwo można wyobrazić sobie ile czasu tracimy na poszukiwanie interesujących nas opcji.

Laptop z Windowsem 11 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Oto proste wskazówki i sztuczki dla systemów Windows 10 i Windows 11, które pozwolą znacząco przyśpieszyć Twoją pracę na komputerze. Część z nich z pewnością znasz, ale dopiero po przeczytaniu artykułu będziesz mógł sprawdzić, czy znałeś wszystkie przedstawione przez nas ułatwienia?

Rozruch systemu

Zaczynamy od samego początku, czyli uruchomienia komputera. Z czasem na Twoim urządzeniu instalujesz coraz więcej programów. O niektórych z nich szybko zapominasz i przestajesz korzystać, ale zapewne ich nie odinstalowałeś, dlatego rozruch Twojego komputera może zajmować sporo czasu. Proces ten w przypadku komputerów wyposażonych w szybkie dyski półprzewodnikowe (SSD) nawet na starszych kilkuletnich komputera trwa od kilku do kilkudziesięciu sekund. Sytuacja diametralnie się zmienia, gdy korzystasz z komputera wyposażonego w tradycyjny dysk talerzowy HDD. Taki komputer może potrzebować nawet kilku minut, aby przeprowadzić cały rozruch systemu.

Niektóre aplikacje zainstalowane w systemie uruchamiają się automatyczne podczas rozruchu systemu. To świetna funkcja, która pozwala, abyś nie musiał ręczenie uruchamiać aplikacji, z których będziesz korzystał, ale bardzo często w autostarcie znajdują się aplikacje, które są dla Ciebie zupełnie zbędne.

Na szczęście w łatwy sposób możesz przejąć kontrole nad tym, które programu uruchamiają się razem z systemem Windows. Naciśnij klawisze Ctrl + Shift + Esc lub wyszukaj Menedżer zadań, aby go otworzyć. Przejdź do zakładki Uruchamianie, gdzie ukażą Ci się wszystkie programy uruchamiające się razem z systemem. Dodatkowo system podpowie Ci, które z nich mają wysoki wpływ na czas rozruchu.

Ustawienia uruchamiania w Windows 10

Ustawienia uruchamiania w Windows 11

Jeżeli chcesz wyłączyć automatyczne uruchamianie któregoś z programów kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i wybierz wyłącz. Oznacza to, że od tej pory za każdym razem po uruchomieniu systemu będziesz musiał ręcznie uruchomić wybraną aplikację.

Ustawienia uruchamiania w Windows 10

Dostosuj pasek zadań

Pasek zadań w Windows 10

Pasek zadań w Windows 11

Gdy zapanowaliśmy już nad procesem uruchamiania systemu możemy przejść do wprowadzenia lepszej organizacji pracy z Twoim komputerem. Zaczynamy od paska zadań, który jest integralną częścią systemu. Windows 10 oraz Windows 11 pozwalają na przypinanie aplikacji do paska zadań, dzięki czemu będziesz w stanie szybciej uruchomić wybraną przez Ciebie aplikacje. Po przypięciu aplikacji nie będziesz już jej musiał szukać w menu Start za każdym razem, kiedy będziesz chciał z niej skorzystać.

Przypinanie do paska zadań w Windows 10

Przypinanie do paska zadań w Windows 11

Aby przypiąć wybraną przez Ciebie aplikację do paska zadań wystarczy, że klikniesz prawym przyciskiem myszy na wybraną aplikację i wybierzesz Przypnij do paska zadań. W przypadku, gdy chcesz przypiąć program z menu Start wybierz Więcej > Przypnij do paska zadań.

Menu start w Windows 10

Skróty wprost z paska zadań

Teraz, gdy przypiąłeś już aplikacje, z których korzystasz do paska zadań możesz skorzystać z listy skrótów, która pozwoli Ci na jeszcze większą oszczędność czasu. Część aplikacji umożliwia korzystanie ze skrótów i po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ikonę przypiętej do paska zadań aplikacji powinieneś zobaczyć listę skrótów, które możliwą Ci wywołanie pewnych akcji np. otworzyć kalkulator naukowy, okno incognito w przeglądarce Chrome itd.

Dodatkowe opcje wywołane w Menu Start w Windows 10

Dodatkowe opcje wywołane w Menu Start w Windows 11

Dodatkowo jeżeli wiesz już, że z któregoś ze skrótów będziesz korzystał regularnie możesz go przypiąć na górze listy, aby zawsze znajdował się w tym samym miejscu.

Dodatkowe opcje wywołane w Menu Start w Windows 10

Przechodzenie pomiędzy aplikacjami z paska zadań

We wcześniejszych wersjach systemu operacyjnego Windows zaszyta była opcja, która znacząco pozwalała przyśpieszyć pracę z komputerem - możliwość otwierania określonych programów przypiętych do paska zadań za pomocą naciśnięcia klawisza Windows + liczby, która oznaczała położenie programu (licząc od lewej strony) na pasku zadań.

Funkcja ta niestety nie działa już w systemach Windows 10 i Windows 11, ale możesz wypróbować skrót klawiszowy naciskając jednocześnie Windows + T. Spowoduje to pokazanie wszystkich okien pierwszego z przypiętych programów. Dalej naciskając literę T będziesz w stanie przechodzić do kolejnych aplikacji, które przypiąłeś do paska zadań. Aby otworzyć wybraną aplikacje wystarczy, że naciśniesz Enter.

Podgląd aplikacji z paska zadań w Windows 10

Podgląd aplikacji z paska zadań w Windows 11

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe to świetny sposób na skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie czynności. Prawdopodobnie znasz wszystkie podstawowe skróty odpowiedzialne za kopiowanie, wycinanie i wklejanie, ale powinieneś być świadomy, że lista skrótów, z których możesz skorzystać jest znacznie bardziej rozbudowana, niż Ci się wydaje.

Oto przykładowe skróty klawiszowe w systemach Windows 10 i Windows 11:

Crtl + C : Kopiowanie

: Kopiowanie Ctrl + X : Wycinanie

: Wycinanie Crtl + V : Wklejenie

: Wklejenie Crtl + Z : Cofnij ostatnią czynność

: Cofnij ostatnią czynność Alt + Tab : Przechodzenie pomiędzy otwartymi programami

: Przechodzenie pomiędzy otwartymi programami Windows + Tab : Zobacz wszystkie otwarte programy, wywołaj Widok zadania (można go uruchomić również z paska zadań)

: Zobacz wszystkie otwarte programy, wywołaj Widok zadania (można go uruchomić również z paska zadań) Windows : Otwiera menu Start, umożliwia wyszukiwanie plików/aplikacji

: Otwiera menu Start, umożliwia wyszukiwanie plików/aplikacji Windows + E : Otwórz Eksplorator plików

: Otwórz Eksplorator plików Windows + Print Screen : Wykonuje zrzut ekranu i zapisuje go w folderze Obrazki.

: Wykonuje zrzut ekranu i zapisuje go w folderze Obrazki. Windows + I: Otwórz ustawienia systemu Windows

Jeśli chcesz zobaczyć pełną listę wszystkich skrótów klawiszowych systemów Windows 10 i Windows 11, sprawdź ten artykuł znajdujący się na stronie Microsoft. Większość - ale nie wszystkie z wymienionych skrótów powinny działać również ze starszymi wersjami systemu Windows.

Własne skróty klawiszowe

Nie musisz korzystać jedynie ze skrótów klawiszowych stworzonych przez Microsoft. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś utworzył własne skróty w celu szybszego uruchomienia wybranych aplikacji.

W celu utworzenia nowego skrótu klawiszowego kliknij prawym przyciskiem myszy na wybraną aplikację lub folder. Wybierz z menu kontekstowego opcję Utwórz skrót.

Tworzenie skrótu w Windows 10

Tworzenie skrótu w Windows 11

Kliknij prawym przyciskiem myszy na nowo utworzony skrót, a następnie wybierz właściwości. Przejdź do sekcji Skrót, która umożliwi Ci wywołanie aplikacji lub folderu za pomocą wybranej przez Ciebie kombinacji klawiszy.

Przypisywanie skrótu klawiszowego w Windows 10

Przypisywanie skrótu klawiszowego w Windows 11

Opcja ta może być przydatna w stosunku do programów, z których korzystasz często, ale nie na tyle, aby przypinać je na stałe do paska zadań.

Pracuje jedynie z niezbędnymi programami/plikami

Praca jedynie z niezbędnymi programami oraz plikami pozytywnie wpływa na kulturę oraz prędkość pracy. Jeśli otwierasz wiele programów oraz plików możesz utonąć w gąszczu otwartych okien. Korzystanie jedynie z niezbędnych w danej chwili programów i plików ma dwa pozytywne aspekty. Z jednej strony pracujesz z mniejszą ilością rzeczy dlatego łatwiej jest Ci zapanować nad tym, co się dzieje na ekranie, a z drugiej strony wykorzystujesz mniej zasobów Twojego komputera, co pozytywnie przekłada się na prędkość działania.

Jeżeli pracujesz z wieloma aplikacjami na raz i chcesz szybko wprowadzić porządek masz kilka opcji do wyboru. Możesz nacisnąć i przytrzymać pasek okna aplikacji, z którą aktualnie pracujesz i potrząsnąć ją, co spowoduje zminimalizowanie wszystkich innych otwartych okien do paska zadań. Naciśnięcie Windows + Home spowoduje dokładnie to samo.

Alternatywnie jeżeli chcesz zminimalizować wszystkie otwarte okna, aby szybko znaleźć się na pulpicie naciśnij Windows + D lub kliknij pasek zadań w prawym dolnym rogu ekranu.

Dostosowanie menu Wyślij do

Możesz użyć opcji Wyślij do umieszczonej w menu kontekstowym, aby przenieść plik w inne miejsce. W tym celu musisz utworzyć skróty do najczęściej używanych folderów. Gdy to zrobisz otwórz Eksplorator plików i wpisz shell:sendto do paska lokalizacji na górze okna. Eksplorator plików wyświetli listę opcji, które pojawiają się w menu Wyślij do. Wystarczy, że przeciągniesz tam skróty do miejsc, z których korzystasz, a za pomocą Wyślij do będziesz mógł szybko przenieść wybrane pliki.

Ustawienia funkcji Wyślij do w Windows 11

Ten komputer czy szybki dostęp?

Z pewnością często pracujesz z Eksploratorem plików. Możesz zmienić domyślną lokalizację, w której się otwiera. Windows 10 zmienił domyślne ustawienia Eksploratora plików, który otwiera się teraz na Szybkim dostępie - widoku ostatnio używanych plików i często używanych folderów. Całość wydaje się wygodna, ale w praktyce przyzwyczajenia robią swoje.

Na szczęście możesz zmienić ustawienia Eksploratora plików tak, aby otwierał on domyślnie okno Ten komputer, które jest znane użytkownikom Windowsa od wielu lat. Aby to zrobić otwórz Eksplorator plików, wybierz kartę Widok > Opcje > Otwórz Eksploratora plików w: i wybierz Ten komputer.

Wybór pomiędzy Ten komputer, a Szybki dostęp w Windows 10

Dodaj skróty eksploratora plików do menu Start

W menu Start systemu Windows 10 i Windows 11 pomiędzy przyciskami zasilania, ustawień oraz profilu można umieszczać skróty do wybranych folderów Eksploratora plików. Możesz w tym miejscu przypiąć skrót np. do pobranych, co pozwoli oszczędzić Ci czas podczas poszukiwań ostatnio pobranych plików.

Menu start w Windows 10

Aby dodać skróty do menu Start uruchom Ustawienia > Personalizacja > Start > Wybierz foldery wyświetlane w menu Start.

Foldery wyświetlane w Menu Start w Windows 10

Możesz wybrać skróty do Eksploratora plików, Ustawień, Dokumentów, Pobranych, Muzyki, Obrazów, Filmów, Sieci oraz Folderu osobistego.