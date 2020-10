Windows 10 - aktualizacja z Windows 7 i 8.1 za darmo wciąż jest możliwa [AKTUALIZACJA PAŹDZIERNIK 2020]

Microsoft podawał, że aktualizacja z Windows 7 i 8.1 na Windows 10 będzie dostępna tylko przez rok. Ale to nieprawda - wciąż można przejść ze starszego systemu na nowy i nie potrzeba do tego żadnych sztuczek i trików.

Jak zapewne wszyscy pamiętamy, po debiucie Windows 10 można było przejść na niego za darmo. Oferta była skierowana do użytkowników dominującego wtedy na rynku Windows 7 oraz mniej popularnych 8 i 8.1. Nie trzeba było nawet podawać numeru klucza - nowy system sam wykrywał legalność używanej kopii systemu operacyjnego, posiłkując się informacjami ze swojej bazy danych. Trzeba przyznać, że było to wygodne rozwiązanie. Oficjalnie oferta bezpłatnego uaktualnienia systemu do wersji Windows 10 dostępna przez aplikację Uzyskaj system Windows 10 zakończyła się 29 lipca 2016 r. Jednak wciąż jest to możliwe i to bez żadnych większych kombinacji - a czy Microsoft po prostu zapomniał wycofać tę opcję, czy też po prostu dał ciche przyzwolenie, to inna sprawa. Jeśli wciąż używasz "siódemki" lub 8.1, może warto skorzystać za darmo, póki jeszcze się da?

{STAN NA 12.10.2020 - Aktualizacja jest nadal możliwa}

Darmowa aktualizacja do Windows 10

Zarówno zmiana Windows 7 i 8/8.1 na Windows 10, jak i czysta instalacja Windows 10 (czyli bez zachowania zainstalowanych we wcześniejszym systemie aplikacji i dodatków) jest możliwa dzięki kluczowi. Gdy kupujesz komputer lub laptopa z naklejką, to połowa sukcesu - system jest już zainstalowany i aktywowany, a klucz licencyjny umieszczony na naklejce. Patrząc z technicznego punktu widzenia, nie był on jeszcze używany, ponieważ producent danego sprzętu preaktywował system w inny sposób. Można to sprawdzić w BIOS/UEFI i upewnić się, że Windows działa bez użycia klucza - dzięki temu możesz użyć niewykorzystany klucz Windows 7 lub 8.1. A jak to zrobić?

Uwaga - przed przystąpieniem do działania, wykonaj kopię zapasową swoich najważniejszych plików.

Pobierz narzędzie Microsoftu Media Creation Tool, które pozwoli Ci na stworzenie pliku instalacyjnego Windows 10 na DVD lub pendrive. Aby go użyć, zrestartuj system i wciśnij na ekranie startowym klawisz dający dostęp do ustawień BIOS/UEFI, a tam wybierz rozruch z wybranego nośnika (czyli pamięci zewnętrznej lub DVD). Klawisz oraz ulokowanie w opcjach funkcji wyboru nośnika startowego różnią się w zależności od BIOS-u lub UEFI. Informacja o klawiszu dającym dostęp do ustawień jest wyświetlana przez moment na ekranie startowym przy uruchamianiu systemu.

Windows 10 Enterprise przez trzy miesiące za darmo

Jeśli chcesz wypróbować Windows 10 za darmo i bez klucza (zarówno dla niego, jak i poprzedniego systemu), możesz pobrać wersję testową Windows 10 Enterprise. Microsoft udostępnia ją na 90 dni bez konieczności posiadania licencji. W tym celu przejdź na tę stronę i wybierz opcję Uzyskaj bezpłatną wersję próbną. Na kolejnej wybierz ISO Enterprise, następnie wybierz Continue, a dalej wypełnij formularz, wybierz platformę (polecamy 64-bit) i język. Po wprowadzeniu danych możesz wypalić obraz systemu na płycie DVD lub skonfigurować pamięć zewnętrzną, na której zostanie umieszczony instalator (można do tego użyć np. programu Rufus).

Jak przy każdym systemie Windows, może być on zainstalowany jako główny system lub równolegle do głównego, na osobnej partycji, a także na maszynie wirtualnej. Choć w przypadku użytkowników prywatnych maszyna wirtualna nie ma zbyt wielu zastosowań, jednak w biznesie bardzo często się przydaje, umożliwia na przykład zachowanie się Windows 10 przy określonej konfiguracji sprzętowej. Poza tym 90 dni można przedłużać dzięki wpisaniu w linii komend polecenia slmgr -rearm. Każde jego użycie wydłuża okres testowy o 30 dni. Ale uwaga - komendy tej można użyć najwyżej trzy razy.

Wniosek: warto spróbować

Osoby, które nie przeszły jeszcze na Windows 10 z Windows 7 i 8.1, wciąż mogą zrobić to za darmo za pomocą klucza licencyjnego do używanego systemu. Jak długo będzie to możliwe - nie wiemy, a Microsoft może w każdej chwili wycofać tę opcję, warto więc skorzystać, póki jest to jeszcze możliwe.

AKTUALIZACJA 12.10.2020

Zgodnie z raportami użytkowników, Microsoft ostatnie aktualizacje (Windows 10 October 2020 - 20H2) i poprawki nie zablokowały możliwości aktualizacji Windows 7, 8 i 8.1 do Windows 10. Na dzień dzisiejszy procedura bezpłatnego pozyskania Windows 10 wydaje się być nie zagrożona. Jednocześnie przypominamy, że możliwość aktualizacji jest skierowana wyłącznie do posiadaczy oryginalnych kopii systemów Windows.