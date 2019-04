Windows 10: aktywacja trybu Retpoline

Wprowadzony w systemie Windows 10 tryb Retpoline ma za zadanie zwiększyć wydajność w grach. Jak go włączyć i czy jest to bezpieczne?

Zanim aktywujesz Retpoline, upewnij się, że masz najnowszą wersję systemu z ostatnimi aktualizacjami - wejdź w Ustawienia, a następnie do działu Aktualizacja i zabezpieczenia. Tam wybierz Windows Update i jeśli są dostępne aktualizacje, pobierz je i zainstaluj. Jest to o tyle ważne, że Retpoline pojawiło się w aktualizacji KB4482887, a więc oczywiście musisz ją mieć.

Czym jest Retpoline?

Retpoline to technologia redukująca o 30% wpływ usterki Specter na procesor, co pozwala na podniesienie wydajności komputera o 1-2%. Zabezpiecza wykonywanie komend, które wymuszają na oprogramowaniu - w tym jądrze systemu Windows 10 - konieczność ponownej kompilacji. Wynalazcą tego rozwiązania jest Google, a Microsoft zaadaptował je na swoje potrzeby i wprowadził do edycji systemu oznaczonej numerem 1809, jednak nie jest ona aktywowana automatycznie - prawdopodobnie zmieni się to w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Retpoline - potencjalne problemy

Retpoline może powodować pewne problemy. Microsoft informuje, że jest to rozwiązanie dla maszyn ze starszymi procesorami AMD lub Intel. W tym drugim przypadku dotyczy to przede wszystkim rodziny Skylake. Po aktywacji tego trybu może pojawić się efekt odwrotny od oczekiwanego, a więc problem z wydajnością w niektórych grach - zwłaszcza w Destiny 2. Jak na razie nie wiemy, jak Microsoft chce rozwiązać ten problem - prawdopodobnie zostanie zaaplikowany patch w którejś z kolejnych aktualizacji.

Aktywacja trybu Retpoline

Aby aktywować tryb Retpoline, niezbędne jest ręczne wprowadzenia dwóch zmian w rejestrze, a następnie ponowne uruchomienie systemu. Operacja ta jest zalecana wyłącznie dla doświadczonych użytkowników. Uwaga - nie odpowiadamy za zmiany wprowadzane przez Microsoft, mogące blokować działanie komend.

Jeśli chcesz aktywować tryb Retpoline:

naciśnij klawisz Windows + R

wpisz cmd i zatwierdź, naciskając Enter

i zatwierdź, naciskając Enter wklej komendę HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverride /t REG_DWORD /d 0x400

gdy system spyta o wprowadzenie zmiany wartości, potwierdź klawiszem Y

wklej komendę HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverrideMask /t REG_DWORD /d 0x400

gdy system spyta o wprowadzenie zmiany wartości, potwierdź klawiszem Y

Na systemach serwerowych komendy prezentują się nieco inaczej:

HKLM \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager \ Memory Management" / v FeatureSettingsOverride / t REG_DWORD / d 0x400

HKLM \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager \ Memory Management" / v FeatureSettingsOverrideMask / t REG_DWORD / d 0x401

Aby sprawdzić status Retpoline, możesz użyć przygotowanego przez Microsoft skryptu Speculationcontrol lub po prostu zajrzeć do rejestru: