Windows 10 i Windows 11 - tych funkcji schowka nie znasz, a warto [PORADNIK]

Schowek nowoczesnych systemów Windows to prawdziwa skrzynia skarbów - możesz po nie sięgać w razie potrzeby. Wyjaśniamy, jak to działa i jak możesz z tego skorzystać.

Jak najczęściej kopiujemy np. fragment tekstu? Ano zaznaczamy pożądany fragment i klikamy na kopiuj lub wciskamy Ctrl+C, a następnie wklej lub Ctrl+V w miejscu docelowym. I tyle. Ale czy wiesz, że po tej pierwszej czynności wybrany fragment trafia do systemowego schowka, gdzie zostaje zmagazynowany i możesz do niego wrócić?

Historia schowka - wszystkie ważne dane pod ręką

Systemy Windows 10 oraz Windows 11 zapamiętują, co kopiowało się do schowka, czyli pamięci tymczasowej. Dotyczy toi zarówno tekstu, jak i kopiowanych grafik. Aby zyskać dostęp do tego, co zostało zapamiętane, kliknij po prostu skrót klawiaturowy: lewy klawisz Windows + V. Zapamiętane elementy zostaną pokazane w okienku.

Zobacz również:

Fot.: H Tur /PC World

Historia zapamiętywania sięga 20 kopiowań - do tych, których nie widać na pierwszy rzut oka, zyskasz dostęp, przewijając okienko, tak jak przy stronie internetowej czy folderze systemowym. A gdy już znajdziesz to, czego szukasz, wystarczy kliknąć na elemencie myszką i zostanie on wklejony w wybrane przez Ciebie miejsce. I to tyle - jeśli zatem zdarzy Ci się, że chcesz wkleić coś, co było skopiowane wcześniej, a nie pamiętasz, skąd pochodziło czy też po prostu nie chcesz wracać na odwiedzone strony, zajrzyj do schowka.

Warto dodać, że w ustawieniach systemu możesz istnieje opcja Synchronizacja schowka. Pozwoli Ci na zsynchronizowanie schowka we wszystkich twoich urządzeniach z systemami Windows. Aby włączyć tę funkcję, wjedź do Ustawień, a tam do działu System i Schowek.