Windows 10: jak aktywować Miracast

Miracast to funkcja umożliwiająca wyświetlanie ekranu smartfona z Anroidem na ekranie laptopa lub monitora podłączonego przez komputer z Windows 10. Oto, jak można ją aktywować.

Miracast nie jest nową technologią - została opracowana parę ładnych lat temu, jednak nie była rozwijana, ponieważ popularność zyskały inne technologie bezprzewodowego przesyłania obrazu, jak Google Cast czy AirPlay. I cały czas świetnie nadają do tego, aby wyświetlać obraz z Androida czy iPhone. Ale jeżeli chcesz bezprzewodowo przesłać obraz ze swojego laptopa do projektora lub telewizora, wówczas Miracast będzie najlepszym wyborem, aczkolwiek ma kilka irytujących rozwiązań.

Jak włączyć Miracast na Windows 10?

Wysyłanie obrazu z laptopa na duży ekran: aby uruchomić tę funkcję na Windows 10, naciśnij jednocześnie klawisze Windows oraz K. Spowoduje to otwarcie listy dostępnych połączeń bezprzewodowych - zostaną wyświetlone wszystkie dostępne urządzenia. Wybierz to, do którego chcesz przesłać obraz i gotowe - powinien pojawić się na nim pulpit Twojego laptopa.

Wysyłanie obraz ze smartfona do monitora: aby było możliwe odbieranie obrazu z urządzenia przenośnego na monitorze komputera, musi on mieć działającą kartę Wi-fi - nie ma szansy na to, aby połączyć oba urządzenia przy użyciu Ethernetu. W przypadku laptopa - masz ją na pewno, ponieważ ten podzespół jest standardem. Miracast korzysta z funkcji Wi-Fi Direct, dlatego karta sieciowa Wi-fi musi być z nią kompatybilna. Możesz sprawdzić, czy Twoja maszyna wspiera Miracast w Centrum Akcji. Aby je otworzyć, naciśnij klawisze Windows + A. Następnie sprawdź opcję Połącz - jeśli jej nie widzisz, wybierz w Centrum Akcji Rozwiń, aby wyświetliły się ukryte opcje. Jeśli maszyna nie wspiera Miracast, otrzymasz o tym informację. Oznacza to, że nie będziesz w stanie połączyć się bezprzewodowo. Jeśli masz w komputerze Wi-fi lub używasz laptopa, a widzisz taki komunikat, wyłącz WI-fi i odczekaj 2-3 minuty, a następnie spróbuj ponownie - zadziwiająco często to pomaga!

Jeśli maszyna obsługuje Miracast, naciśnij równocześnie klawisze Windows oraz K - spowoduje to otwarcie listy dostępnych połączeń bezprzewodowych. Wystarczy wybrać, które ma obsługiwać przesyłany bezprzewodowo obraz i gotowe. Jeżeli chcesz wysłać obraz z laptopa lub komputera do urządzenia natywnie nie wspierającego Miracast (np. projektora), wówczas potrzeby będzie Wireless Display Adapter.

Wireless Display Adapter

Jak za pomocą Miracast przesyłać obraz z innego urządzania na monitor?

Jeśli chcesz przesłać za pomocą Miracast obraz z innego urządzenia (w tym innej maszyny PC) na swój monitor, wejdź w Ustawieina, a tam do działu System. Wybierz Wyświetlane na tym komputerze z menu po lewej stronie. W okienku kontrolnym zmień ustawienia pierwszej opcji na włączone, możesz także wybrać konieczność wyrażania zgody na przesyłanie obrazu. Gdy skończysz, wyjdź z Ustawień, naciśnij Windows + K i znajdź na liście urządzenie, któremu chcesz zezwolić na przesyłanie obrazu do Twojego PC.