Windows 10: jak nagrywać pliki audio? [PORADNIK]

Chcesz nagrywać dźwięki przy użyciu Windows 10? To proste - potrzebny tylko mikrofon oraz odpowiednie oprogramowanie.

Rejestrator Głosu

Windows 10 to system, który nie wymaga od Ciebie zakupu dodatkowego oprogramowania do nagrywania głosu. Oczywiście narzędzia firm trzecich istnieją, jednak nie są konieczne, jeżeli nie planujesz zaawansowanej edycji nagranego dźwięku. Jednym z systemowych urządzeń jest Rejestrator Głosu. Znajdziesz go w spisie aplikacji widocznym po naciśnięciu przycisku Start. Możesz także wpisać do systemowej wyszukiwarki rej i wybrać Rejestrator Głosu.

Foto: H Tur/PC World

Urządzenie jest proste niczym przysłowiowa "budowa cepa". Po uruchomieniu zobaczysz białe okienko z symbolem mikrofonu pośrodku. W prawym dolnym rogu znajdują się trzy kropki skrywające menu - znajdziesz tam informacje o wersji narzędzia, opcję wysłania swojej opinii na jego temat do Microsoftu oraz dostęp do ustawień mikrofonu.

Foto: H Tur/PC World

Aby rozpocząć nagrywanie, kliknij na symbol mikrofonu. Aby zatrzymać - kliknij po raz drugi. Możesz odsłuchać nagranie i udostępnić je, przyciąć, wyrzucić lub nazwać. Gdzie zostało zapisane? Tego dowiesz się, klikając na wspomniane wcześniej menu, gdzie pojawiła się nowa opcja - Otwórz lokalizację pliku

Foto: H Tur/PC World

Pliki audio zapisywane są w Dokumentach zalogowanego użytkownika w specjalnym folderze Nagrania dźwiękowe. Domyślny format to .m4a, a domyślny odtwarzacz to Muzyka Groove (jeśli samodzielnie nie skojarzyło się tego rodzaju plików z innym odtwarzaczem audio). I to wszystko. Jak widać - możliwości nie jest dużo.

Rejestrator Głosu to urządzenie niezwykle minimalistyczne. Jego alternatywą może być...

Audacity

Audacity to darmowe oprogramowanie open source do edycji i cyfrowego nagrywania dźwięku. Jest dostępne nie tylko dla systemów Windows, ale również MacOS, Linux i innych systemów operacyjnych typu Unix. Tutaj obsługa jest również prosta - wystarczy kliknąć na przycisk nagrywania, aby zacząć rejestrację dźwięków. Można w trakcie pauzować nagrywanie i wznawiać ponownie. Jak podaje producent:

Audacity jest wzorowym przykładem oprogramowania oferującego prosty, ale bardzo kompletny interfejs graficzny do bardziej profesjonalnego użytku. Oprogramowanie to znalazło swoje miejsce na komputerach wielu początkujących użytkowników z bardzo specyficznymi potrzebami, ale także na stanowiskach pracy freelancerów i innych specjalistów zajmujących się edycją dźwięku.

Interfejs graficzny i interfejs użytkownika Audacity jest podzielony na 17 części.

Foto: Audacity

Najnowszą edycję Audacity możesz pobrać z naszej strony.

O czym pamiętać przy nagrywaniu głosu?

Aby jakość nagrania była jak najlepiej, pamiętaj o kilku prostych wskazówkach:

nagrywaj w miejscu, gdzie nie ma w tle hałasu, ani nie rozlega się echo;

nie oddalaj się zbytnio od mikrofonu;

sprzęt ma znaczenie - nie spodziewaj się perfekcyjnego efektu przy kiepskim mikrofonie.

Źródło: TechAdvisor