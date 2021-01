Windows 10: jak odinstalować aktualizacje?

Aktualizacje Windows 10 rozsyłane są do użytkowników często. Niestety - zwykle ich jakość pozostawia wiele do życzenia. Jeśli zatem po wprowadzeniu aktualizacji obserwujesz dziwne działanie Windowsa, spróbuj cofnąć aktualizację. Pokazujemy, jak tego dokonać.

Spis treści

Aktualizacje Windows 10 to temat-rzeka. Równie często trafiają się udane, jak i takie, które potrafią zepsuć wiele elementów systemu. O ile Windows 7 dawał lepszą kontrolę nad tym procesem, o tyle w przypadku Windows 10 niektóre są niezbędne i wymuszane przez producenta. W przypadku tych "gorszych" aktualizacji mogą wystąpić problemy - na przykład komputer nagle utraci połączenie z drukarką, znikną sterowniki, etc. W takiej sytuacji najlepiej wrócić do ostatniej stabilnej i w pełni funkcjonującej wersji, czyli sprzed wprowadzenia aktualizacji. W niniejszym poradniku opiszemy ten proces krok po kroku.

Jak wrócić do poprzedniej wersji Windows 10?

Aktualizacje dla Windows 10 są podzielone na dwie kategorie: patche oraz buildy. Patche - czyli łatki - to mniejsze pakiety, które są aplikowane szybko i mają niewielkie rozmiary. Zazwyczaj naprawiają wadliwe elementy systemu oraz przynoszą poprawki związane z bezpieczeństwem. Buildy to duże pakiety danych, które wprowadzają nowe funkcje do systemu oraz zmieniają działanie już istniejących. Największe, czyli zmieniające wersję systemu na najnowszą, dostarczane są dwa razy do roku - zazwyczaj na wiosnę i jesień.

Co istotne - przy aktualizowaniu systemu pozostawiane są pliki umożliwiające cofnięcie się do poprzedniej wersji. Jest jednak duże "ale" - są one przechowywane na komputerze przez dziesięć dni, a potem ulegają automatycznemu skasowaniu.

Jeśli od aktualizacji, którą chcesz cofnąć, nie minęło jeszcze dziesięć dni, wykonaj następujące czynności:

wejdź do systemowych Ustawień

wejdź do sekcji Aktualizacja i zabezpieczenia

wejdź do działu Odzyskiwanie

kliknij na Rozpocznij pod opcją Wróć do poprzedniej wersji systemu Windows 10

postępuj według wyświetlanych instrukcji

Jeśli przycisk Rozpocznij jest szary (jak na powyższym zrzucie ekranu), oznacza to, że minęło 10 dni od ostatniej aktualizacji i pliki umożliwiające powrót do poprzedniej edycji systemu, zostały skasowane. W takiej sytuacji jedyne, co możesz zrobić, to ponowna instalacja wybranej wersji systemu.

Jak odinstalować wybraną aktualizację?

Jeśli chcesz odinstalować wybraną, mniejszą aktualizację, nie będzie to trudne zadanie.

wejdź do systemowych Ustawień

wejdź do sekcji Aktualizacja i zabezpieczenia

wejdź do działu Windows Update

kliknij na przycisku Wyświetl historię aktualizacji

Wybierz opcję Odinstaluj aktualizacje. A skąd wiedzieć, która jest która? Na ekranie widzisz pełen ich spis - związane z systemem zgromadzone są w dziale Microsoft Windows. Możesz posegregować je wg daty instalacji (o ile nie masz ich tak pokazanych domyślnie). Przypomnij sobie, kiedy zaczęły się problemy z systemem, a następnie odinstaluj poprzedzającą je aktualizację. Jak? To proste - kliknij na wybranej prawym przyciskiem myszki i wybierz opcję Odinstaluj.

Jeśli po tej czynności problem nadal występuje, przyczyną musi być coś innego w systemie. Wówczas odsyłam do naszego działu Porady#, gdzie przygotowaliśmy szereg pomocnych artykułów na różne sytuacje.