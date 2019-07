Windows 10: jak odzyskać miejsce na dysku?

Obojętnie od tego, jak pojemny masz dysk, po jakimś czasie zauważysz ze zdziwieniem, że ilość zajętego miejsca jest na nim podejrzanie duża. Spokojnie - nie musisz kupować nowego. Oto, jak zwolnić niepotrzebnie zajmowane miejsce.

W dzisiejszych czasach zarówno dyski HDD, jak i SSD wypełniają się nadzwyczaj szybko. Jeśli widzisz czerwoną ikonkę w panelu Mój Komputer lub system sam alarmuje Cię, że na dysku nie zostało zbyt wiele miejsca, trzeba działać. A co konkretnie robimy? Przede wszystkim usuwamy wszystko to, co nie jest nam naprawdę potrzebne. Oto sposoby, aby pozbyć się zbędnych plików z dysków twardych. Porady te dotyczą systemu Windows 10, ale większość z nich zadziała również na wcześniejszych.

Systemowe Oczyszczanie Dysku

System Windows ma wbudowane własne narzędzie do oczyszczania dysku. Aby szybko się do niego dostać, wpisz w okienku wyszukiwania "dysk" lub "oczyszczanie dysku" i kliknij na pokazaną aplikację.

Zaczekaj, aż narzędzie samoczynnie sprawdzi dysk, a następnie zaznacz lub odznacz te pozycje, które chcesz usunąć/zachować i potwierdź, naciskając OK.

Zauważ przycisk "Oczyść pliki systemowe". Wybranie tej opcji pozwoli na usunięcie niepotrzebnych plików instalacyjnych poprzednich wersji Windows 10, dzięki czemu możesz odzyskać nawet dziesiątki gigabajtów przestrzeni!

Odinstaluj niepotrzebne aplikacje i gry

Niemal każdy ma na dysku zainstalowane aplikacje i gry, których nie używa lub używa niezwykle rzadko. Po co mają zajmować miejsce? Aby zobaczyć ich pełną listę, otwórz Ustawienia i przejdź do sekcji Aplikacje. Możesz posortować je wg nazw lub ilości zajmowanego miejsca.

Jeśli którejś nie potrzebujesz, kliknij na nią i wybierz opcję Odinstaluj. Niestety, nie można wykonać zbiorowej deinstalacji, więc należy usuwać je ręcznie jedna po drugiej. W przypadku gier, podczas procesu odinstalowywania może być potrzebne logowanie się na platformy, z którymi są powiązane, jak Steam czy Origin.

Usuń punkty przywracania systemu

Windows tworzy punkty przywracania systemu, dzięki czemu można przywrócić jego poprzedni stan w razie kłopotów po instalacji programu czy sterowników. Oczywiście taki punkt zajmuje sporo miejsca, możesz jednak ustalić limit wykorzystania w tym celu dostępnej przestrzeni. Wpisz do systemowej wyszukiwarki "punkt" - i kliknij na "Utwórz punkt przywracania systemu". Przejdź do zakładki "Ochrona systemu" i wybierz "Konfiguruj". Za pomocą suwaka ustal ilość przeznaczonego miejsca na punkty przywracania. Jeśli ochrona systemu jest wyłączona, włącz ją niezwłocznie. Zatwierdź i zastosuj zmiany.

Usuń pobrane sterowniki, zduplikowane pliki, itp.

Poza samymi narzędziami Windows istnieje mnóstwo aplikacji firm trzecich, dzięki którym można łatwo znaleźć zbędne programy - niepotrzebne pliki instalacyjne sterowników, gier i aplikacji, a także duplikaty. Wśród nich można wymienić takie, jak CCleaner, Glary Utilities czy Auslogics Duplicate File Finder. Oczywiście zdublowane pliki możesz usunąć bez żadnej szkody dla systemu i codziennego używania komputera.

Sprawdź, które pliki zajmują najwięcej miejsca na dysku

W Eksploratorze Plików znajduje się wbudowane narzędzie do wykrywania plików o określonej wielkości. Kliknij na okienko wyszukiwania w prawym, górnym rogu, a następnie na zakładkę Narzędzia wyszukiwania. Wybierz z niej Rozmiar i określ, jakiej wielkości pliki chcesz odnaleźć.

Najlepiej zacząć od tych największych - jednak pamiętaj, że nie wszystkie powinno się usuwać, ponieważ niektóre są ściśle powiązane z systemem, np. plik hiberfil.sys. Jeśli nie wiesz, do czego służy dany plik lub masz jakieś wątpliwości, sprawdź najpierw w sieci, jakie jest jego przeznaczenie. Często też jest tak, że folder z wieloma mniejszymi plikami zajmuje łącznie znacznie więcej miejsca, niż jeden duży. W takim przypadku warto skorzystać z aplikacji Space Sniffer, której celem jest zbadanie, nie jakie pliki, ale foldery zajmują najwięcej miejsca. Aplikacja nie wymaga instalacji i prezentuje wyniki wyszukiwania wizualnie. Im większy obszar na ekranie, tym więcej miejsca na dysku zajmuje dany folder.

Za pomocą Space Sniffer możesz przeskanować wybrany dysk twardy, a ustawienia umożliwiają wyświetlanie większej ilości danych na temat każdego folderu.

Usuń kopie zapasowe

Jeśli używasz aplikacji, za pomocą których tworzy się kopie zapasowe, z pewnością masz na dysku backupy wielu elementów - aplikacji, dokumentów, itp. Usuń wówczas najstarsze i te, co do których masz pewność, że nie będą więcej potrzebne. To samo dotyczy kopii zapasowych danych z używanych przez Ciebie smartfonów. Jeśli korzystasz z iTune, otwór menu w lewym, górnym rogu, wybierz preferencje, a następnie urządzenia. Powinna wyświetlić się lista kopii zapasowych, jednak nie zostanie pokazana ilość zajmowanego przez nie miejsca. Sprawdź również katalogi systemowe Pobrane oraz Wideo. Jeśli są tam pliki, których nie potrzebujesz - usuń je bez wahania.