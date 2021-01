Windows 10: jak pokazać/ukryć najczęściej używane aplikacje

Gdy w systemie Windows 10 klikniesz menu Start, na szczycie listy widzisz zgromadzone w jednym miejscu "Najczęściej używane" aplikacje. Jeśli nie jest Ci to potrzebne - możesz usunąć tę sekcję.

Aby usunąć "Najczęściej używane" z menu Start, nie są potrzebne żadne narzędzia firm trzecich czy też grzebanie w rejestrze, ponieważ odpowiedzialna za to funkcja kryje się w systemowych Ustawieniach. A konkretnie - musisz wejść do działu Personalizacja. Po jego lewej stronie znajdują się wszystkie opcje związane z wyświetlaniem elementów systemu Windows 10. Aby przejść do włączania/wyłączania najczęściej używanych przez Ciebie aplikacji w systemie Kliknij na zakładce "Start".

Domyślne ustawienie Windows 10 jest także, że menu Start w "Najczęściej używanych" pokazuje sześć aplikacji. Dobierane są one na bazie rzeczywistego otwierania ich przez użytkowników. Aby wyłączyć tę funkcję, kliknij na suwak pod opcją Pokaż najczęściej używane aplikacje - i gotowe. W ten sam sposób możesz włączyć lub wyłączyć inne opcje w tym obszarze, jak zwiększona ilość kafelków, ostatnio instalowane aplikacje, okazjonalne sugestie od firmy Microsoft czy wyłączyć informowanie o ostatnio otwieranych plikach w Szybkim Dostępie i Eksploratorze Plików. Możliwe jest także nastawienie menu Start na uruchamianie w trybie pełnoekranowym.