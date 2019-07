Windows 10: jak przywrócić funkcję wykonywania kopii zapasowej rejestru?

Przez miesiące Microsoft ukrywał fakt wycofania funkcji tworzenia kopii zapasowej rejestru z Windows 10. W jaki sposób można ją przywrócić?

Gdy od czasu do czasu zdarzały się jakieś problemy z maszyną działającą pod kontrolą Windows 10, jednym z najszybszych sposobów na naprawienie wielu z nich było przywrócenie rejestru do poprzedniego stanu. Umożliwiało to wcześniejsze wykonanie jego kopii zapasowej, a operacja zajmowała zdecydowanie mniej czasu, niż przywracanie kopii zapasowej całego systemu operacyjnego. Funkcja tworzenia kopii była wbudowana w system, jednak została po cichu usunięta podczas aktualizacji Windows 10 Październik 2018 (1803). Dlaczego? To tylko Microsoft wie. Co zabawne, w niektórych zgłoszeniach Insider zgłaszana była przez użytkowników jako... bug.

Dla większości użytkowników nie jest to wielka strata - większość zapewne nie miała nawet pojęcia o istnieniu tej funkcji. Jednak w przypadku zastosowań biznesowych, potrafiła ratować życie - mogła także robić to dla użytkowników domowych. Obecnie w celu odzyskania rejestru, Microsoft zaleca wykorzystanie funkcji przywracania systemu do zapisanego wcześniej stanu. Jednak czasem funkcja ta nie działa jak powinna i nadal mamy problemy z rejestrem. Tymczasem jego kopia zapasowa to ok. 50MB - czyli zdecydowanie mniej, niż kopia zapasowa całego systemu - ok. 15GB! Co ciekawe, każdy posiadacz Windows 10 ma systemowy folder na kopię zapasową rejestru - znajduje się on pod ścieżką \Windows\System32\config\RegBack, jak jednak zauważysz, ma on 0 Kbit - czyli jest pusty.

Co Microsoft usunął, można przywrócić. Musisz tylko mieć uprawnienia administratora. Jeśli je masz:

naciśnij równocześnie klawisze Windows i R, a następnie wpisz komendę: regedit.exe

przejdź do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Configuration Manager

naciśnij prawym przyciskiem myszki Configuration Manager i wybierz nową wartość DWORD (32-bit)

nadaje jej nazwę EnablePeriodicBackup

kliknij na utworzony klucz prawym przyciskiem myszki, wybierz modyfikację i ustaw jego wartość na 1

zrestartuj Windows

A jak wykorzystać kopię zapasową rejestru? To proste - najpierw jednak musisz ją stworzyć. W tym celu udaj się do stworzonego klucza, kliknij na niego lewym przyciskiem myszki i z zakładki Plik wybierz opcję "Eksportuj". Stan rejestru zostanie zapisany jako plik - możesz wybrać samodzielnie miejsce zapisu. Potem, gdy chcesz przywrócić rejestr, musisz wejść w opisany sposób do rejestru, zaznaczyć plik i wybrać opcję "Importuj".