Windows 10 - jak stworzyć niewidzialny folder? [PORADA]

Istnieje prosty sposób na to, aby w systemie Windows 10 stworzyć folder, który będzie niewidzialny. Pokazujemy krok po kroku, jak tego dokonać.

Jeśli masz zwyczaj zapisywania plików i tworzenia folderów na pulpicie, a korzystasz z komputera wraz z innymi osobami (w pracy czy w domu), być może chcesz mieć miejsce niewidoczne dla innych, gdzie możesz gromadzić pliki przeznaczone tylko dla Twoich oczu. Rozwiązaniem jest niewidzialny folder. Czym jest? Jak wskazuje na to sama nazwa, to folder, którego po prostu nie widać. Jednak uprzedzamy - nie jest to metoda gwarantująca stuprocentowe bezpieczeństwo. Ktoś może przypadkowo kliknąć w miejsce, gdzie znajduje się folder i wejść do niego.

Jak stworzyć niewidzialny folder w Windows 10?

Kliknij na pulpicie prawym przyciskiem myszki i wybierz Nowy -> Folder.

Pojawi się standardowa ikonka folderu z nazwą Nowy folder, którą możesz teraz zmienić

Trzymając wciśnięty klawisz Alt wpisz jako nazwę 255 - musisz w tym celu użyć klawiatury numerycznej

Folder nazwany 255. Fot.: H Tur/PC World

Jak zobaczysz - folder nie ma widocznej nazwy. Co dalej?

Kliknij na niego prawym przyciskiem myszki i wybierz Właściwości

Wybierz Dostosowywanie, a następnie Zmień ikonę

Wybierz niewidzialną ikonkę - zauważ, że... nie widać jej. Kliknij na pustej przestrzeni pomiędzy ikonami

Fot.: H Tur/PC World

Kliknij OK, potem Zastosuj - i gotowe. Folder zniknie z widoczności, jednak pozostaje na miejscu, w którym został stworzony. Jeśli najedzie się na nie ikonką, będzie tam podświetlony obszar.

Fot.: H Tur/PC World

Dlatego jeśli chcesz ukryć folder w ten sposób, wstaw go w miejsce, gdzie rzadko się krąży kursorem.