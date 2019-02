Windows 10 - jak uniknąć awarii?

Windows 10 niespodziewanie zrestartował się lub też pokazał ekran z informacją o błędzie? A może nie działa sprawnie? Zobacz, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy i co możesz zrobić, aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości.

Windows 10 to oprogramowanie jak każde inne, a że perfekcyjnego jak dotąd nie wynaleziono - czasem zdarzy się wystąpienie błędu, które wywoła konieczność resetu lub sprawi, że system się zawiesi, pokaże się słynny "ekran śmierci" czy po prostu komputer/laptop nagle się wyłączy. Może być to wyjątkowo irytujące zwłaszcza w sytuacji, gdy pracowało się z dokumentami - po ponownym uruchomieniu systemu jest szansa, że postępy pracy nie zostały zapisane. W jaki sposób można zabezpieczyć się na takie sytuacje? Albo jeszcze lepiej - jak zminimalizować ryzyko ich wystąpienia?

Kopia zapasowa to podstawa

Z pewnością trzymasz na dysku twardym wiele ważnych dla Ciebie plików - zaczynając od zdjęć z wakacji, kończąc na fakturach czy dokumentach finansowych. W przypadku awarii systemu spowodowanej uszkodzeniem dysku twardego, wszystkie mogą przepaść. Jak się przed tym zabezpieczyć? Warto regularnie wykonywać kopie zapasowe i przechowywać je na dysku zewnętrznym lub w usłudze chmurowej.

Przeczytaj, jak wykonać kopię zapasowa plików oraz całego systemu Windows 10.

Poznaj przyczynę problemu

Oczywiście żaden użytkownik nie sprawdza co pięć minut, jakie usługi i aplikacje pracują w tle, jednak w pewnych okolicznościach łatwo zauważyć, co wywołuje problem. Awarie mogą powodować zmiany wprowadzane do systemu, jak instalacja nowego oprogramowania lub aktualizacja już zainstalowanego. Na przykład - gdy system zaczął się dziwnie zachowywać, a dwa dni wcześniej został w nim zainstalowany nowy program, jest duża szansa, że to właśnie przez niego. Jeśli problem występuje podczas uruchamiania lub używania aplikacji, spróbuj ją odinstalować i zainstalować ponownie. Możesz także wpisać w Google nazwę aplikacji i sprawdzić, czy inni użytkownicy również mieli z nią podobne problemy - a jeśli tak, jak sobie z nimi poradzili.

Jeśli chcesz odinstalować program, wejdź do Ustawień, a tam do Aplikacji. Wybierz opcję posegregowania na podstawie daty instalacji, aby znaleźć najświeższe.

Kliknij na wybranym i wybierz opcję odinstalowania.

Reset lub zawieszenie systemu może też zdarzyć się w trakcie wykonywania konkretnych działań - warto zwrócić uwagę na to, co poprzedzało nieoczekiwane zamknięcie. Na przykład - gdy zauważysz, że problem pojawia się po tym, gdy próbujesz wydrukować dokument z edytora Word przy użyciu podłączonej drukarki poprzez port USB, ale nie występuje, gdy drukujesz ten sam plik jako PDF, oznacza to oczywiście, że źródłem problemów jest drukarka.

Sprawdź kod problemu

Jeśli pojawi Ci się błękitny ekran śmierci lub Windows w inny sposób wyświetli kod problemu, zapisz go koniecznie! Dzięki temu możesz użyć wyszukiwarki Google (choćby na smartfonie), aby sprawdzić, co oznacza - a to znacznie ułatwi znalezienie przyczyny awarii i wskaże drogę do jej likwidacji.

Zaktualizuj sterowniki

Bardzo często przyczyną awarii systemu są przestarzałe lub uszkodzone sterowniki - zwłaszcza kart graficznych. Jeśli awaria występuje po zainstalowaniu nowych, warto wrócić do poprzedniej wersji. Jeżeli problem występuje po aktualizacji systemu, warto sprawdzić, czy producent sterowników nie wypuścił ich nowej, dopasowanej do niego wersji. Możesz sprawdzić to ręcznie lub skorzystać z jednego z wielu programów, jakie mamy w naszej bazie, a które zajmują się wyłącznie sterownikami.

W naszej bazie oprogramowania znajduje się praktyczna aplikacja - Who Crashed. Pomoże określić, który z posiadanych sterowników spowodował zawieszenie się (crash) komputera. Oczywiście będzie przydatny tylko w sytuacji, kiedy winny temu jest sterownik, a nie np. wadliwie działająca aplikacja. Jeśli zdarzy się nam więc taka przykra sytuacja, po restarcie uruchamiamy WhoCrashed. Aplikacja bezbłędnie wskaże winowajcę, a wówczas zalecamy sprawdzić, czy sterownik jest aktualny, a jeśli nie – pobranie nowego.

Who Crashed

Kliknij tutaj, aby pobrać Who Crashed

Kliknij tutaj, aby zobaczyć inne aplikacje w naszym dziale Sterowniki.

Zaktualizuj system Windows

Bardzo istotne jest, aby system Windows był jak najbardziej aktualny. Każda edycja wprowadza poprawki związane nie tylko z bezpieczeństwem, ale również i wydajnością (tutaj możesz sprawdzić nasz przewodnik po aktualizacjach Windows 10). A w jaki sposób możesz sprawdzić, czy masz aktualną wersję systemu?

Kliknij na Start, wybierz Ustawienia, a następnie Aktualizacja i zabezpieczenia. Z menu po lewej wybierz Windows Update. Pod ikonką aktualizacji znajduje się przycisk - kliknij na niego, aby sprawdzić, czy nie ma nowych aktualizacji dla systemu.

Sprawdź podzespoły

Ostatnia warta sprawdzenia rzecz, która może pomóc, to podzespoły. A konkretnie - upewnienie się, że są dobrze umieszczone w swoich slotach na płycie głównej. Jeśli np. karta graficzna czy pamięć RAM wysunęła się, może być to przyczyną występowania problemów. Sprawdź również, czy kabelki od zasilania trzymają się tak, jak trzeba. Oczywiście wszystkie te czynności należy przyprowadzić przy komputerze odłączonym od zasilania.