Windows 10: jak usunąć i wyłączyć programy startujące z systemem?

Szybkość uruchamiania systemu Windows zależy od ilości aplikacji startowych. Jeśli niektóre z nich nie są Ci potrzebne, najlepiej je wyłączyć, co przyśpieszy rozruch urządzenia.

Z biegiem czasu każde urządzenie z systemem Windows gromadzi coraz pokaźniejszą listę aplikacji, które uruchamiane są wraz z nim. Wiele z nich to pożyteczne dodatki - np. usługi synchronizujące dane z chmurą - ale są tam także takie, których nie potrzebujesz na co dzień. Czasami na liście znajdują się programy, które zdarzyło Ci się kiedyś zainstalować, ale od dawna ich nie używasz. Po co zatem je trzymać i opóźniać start Windows 10?

Programy startowe - jak je znaleźć

Znalezienie listy programów startujących wraz z Windows to banalnie proste zadanie. Kliknij na pasku zadań prawy przyciskiem myszki i wybierz Menadżera Zadań. Możesz też posłużyć się w tym celu (mało wygodnym) skrótem klawiaturowym Ctrl + Shift + Esc.

Jeśli robisz to po raz pierwszy, pokaże Ci się tylko lista aktualnie działających aplikacji. Wybierz znajdującą się na dolę opcję Więcej szczegółow, aby pokazać pełnego menadżera.

Przejdź do czwartej zakładki, która pokazuje programy uruchamiające się wraz z systemem. W czwartej kolumnie widzisz, czy dany program na liście startowej jest włączony czy wyłączony. Wyłączone możesz zignorować - nie ładują się wraz z Windows, nie mając wpływu na szybkość jego startu. Jeśli programów jest dużo i są w nich wymieszane włączone i wyłączone, kliknij na Status, aby je uporządkować.

Programy startowe - wyłączanie i usuwanie

Jeśli uznasz, że któryś z programów startowych nie jest Ci potrzebny, najedź na jego nazwę kursorem i naciśnij prawy przycisk myszki, a następnie wybierz opcję wyłączenia. W ten sam sposób możesz go później włączyć.

Wyłączona aplikacja pozostanie na liście, ale nie uruchamia się automatycznie wraz z systemem. Zmiana zostanie wprowadzona po resecie systemu, który możesz wykonać w dowolnej chwili.

Jeśli chcesz całkowicie usunąć dany program z listy, są na to dwa sposoby. Pierwszy - odinstalowanie go w przypadku, gdy nie jest Ci do niczego potrzebny. Wówczas kliknij na Start, wejdź w Ustawienia, a następnie Aplikacje. Na liście aplikacji kliknij na wybranej lewym przyciskiem myszki i wybierz opcję odinstalowania. Drugi sposób to skorzystanie z programu do optymalizacji komputera. Funkcję obsługi programów na liście startowej mają m.in. CCleaner i Advanced System Care. Można dzięki temu usunąc program z listy bez usuwania go z systemu operacyjnego.