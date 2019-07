Windows 10 - praktyczne porady

Lista praktycznych porad jest dedykowana zarówno nowym użytkownikom Windows 10, jak i osobom, które już go używają, ponieważ nie o wszystkich możliwościach mogą wiedzieć.

Spis treści

Windows 10 jest w chwili obecnej najpopularniejszym systemem operacyjnym na świecie i nic na wskazuje na to, aby miało to w najbliższym czasie ulec zmianie. W stosunku do poprzednika, czyli Windows 8.1, pojawiło się mnóstwo nowości, a kolejne aktualizacje dodają kolejne - piszemy o nich w uzupełnianym na bieżąco tekście Windows 10 - przewodnik po aktualizacjach. System ten ma swoje charakterystyczne cechy, zaprojektowane tak, aby ułatwić każdemu użytkownikowi korzystanie z jego możliwości.

Menu Start - skonfiguruj pod swoje potrzeby

Każdy otrzymuje fabrycznie przygotowane menu Start. Dzieli się ono na dwie części: spis aplikacji i funkcji oraz kafelki. Po kliknięciu na przycisk START zobaczysz w górnej części trzy kreseczki - kolumna wzdłuż nich pokazuje szybki dostęp do ustawień konta obecnego użytkownika, dokumentów, zdjęć, ustawień systemowych oraz przycisk związany z opcjami zasilania. Aplikacje posortowane są w kolejności alfabetycznej, ale rozpoczynają od najczęściej używanych. Jeśli chcesz uruchomić aplikację, wystarczy kliknąć na jej ikonkę na liście lewym przyciskiem myszki. Jeśli zamiast ikonki widać folder, oznacza to, że jest dostępnych więcej opcji - np. uruchomienie aplikacji, podręcznik jej użytkownika lub możliwość odwiedzenia strony producenta. Aby zobaczyć wszystkie możliwości, należy po prostu kliknąć na folder.

Jeśli klikniesz prawym przyciskiem myszki na aplikację, otrzymujesz kilka opcji - ich ilość zależy od samej aplikacji. We wszystkich dostępna jest opcja "Przypnij do paska zadań", dzięki czemu skrót do niej będzie zawsze pod ręką. Jeśli aplikacja znajduje się już na pasku, można w ten sam sposób ją od niego odpiąć. Inne dostępne funkcje to:

przejście do ustawień aplikacji

uruchomienie aplikacji z uprawnieniami administratora

otwarcie lokalizacji pliku

możliwość odinstalowania

wystawienie oceny i recenzji danej aplikacji - wymagane zalogowanie kontem MS do MS Store

udostępnienie - przesłanie linka do aplikacji za pośrednictwem poczty e-mail, konta Twitter, itp.

usuniecie z listy aplikacji

uruchomienie jako inny użytkownik

Obszar kafelków został podzielony na dwie sekcje: informacje oraz rozrywkę. Na prawo od nazwy każdej z grup znajduje się ukryta ikonka zmiany nazwy, pozwalająca nazywać grupy w dowolny sposób, ten sam efekt osiągniesz poprzez kliknięcie na nazwę grupy. Można także samodzielnie tworzyć kolejne, grupy pod już istniejącymi - należy przeciągnąć ikonkę z listy aplikacji na wolne pole na obszarze kafelków i gotowe.

W urządzeniach, które mają fabrycznie instalowany system Windows 10 z aktualizacją Maj 2019, menu kafelków ma tylko jedną kolumnę - grupy ułożone są pionowo. W każdym przypadku tylko kafelki dostarczone przez Microsoft są animowane - jak np. Pogoda czy Poczta. Warto także zauważyć, że jedynie aplikacje producenta mogą być większe niż standardowy kafelek. Rozmiar obszaru, w którym umieszczone są kafelki, można zmienić w dowolnym momencie - wystarczy najechać kursorem na boczną lub górną krawędź, a następnie - trzymając wciśnięty lewy przycisk myszki, regulować rozmiary. Działa to tak samo, jak przy okienkach.

Wszystkie opcje zarządzania menu Start znajdziesz w Ustawieniach, w sekcji Personalizacja -> Start. Włączenie pozwolenia na pokazywanie większej ilości kafelków pozwoli na wyświetlenie czterech grup kafelków po zwiększeniu obszaru do maksimum. Możesz tam także włączyć wyświetlanie menu Start w trybie pełnoekranowym, usunąć najczęściej używane aplikacje, itp.

Wyszukiwanie - bardziej zaawansowane, niż myślisz

Wyszukiwanie w Windows 10 zostało znacznie zmienione w stosunku do poprzednich edycji systemu. I są to zmiany na duży plus. Aby przejść do wyszukiwarki, wystarczy kliknąć na ikonkę lupy, znajdującą na pasku zadań. Używa ona silnika Bing, dzięki czemu wyszukiwanie obejmuje nie tylko komputer, ale również konto OneDrive użytkownika, a także e-mail (jeśli jest używana aplikacja Poczta) oraz sieć. Wyniki wyszukiwania pogrupowane są w następujący sposób:

Wszystko - czyli wyniki wyszukiwania ze wszystkich źródeł

Aplikacje - pokazuje wszystkie związane z wpisaną frazą aplikacje

Dokumenty - dokumenty związane z wpisaną frazą

E-mail - znalezione powiązania w wiadomościach

Sieć - wyniki z internetu

Więcej - tutaj można wskazać na konkretne foldery, jak Muzyka, Ustawienia, itp.

W przypadku wyszukiwania aplikacji i dokumentów ma się od razu możliwość wykonania akcji takich samych, jak przy liście aplikacji.

Jednak na tym nie koniec - jeśli klikniesz na lupę, wyszukiwarka pokaże ostatnio używane pliki oraz umożliwi przejście do Osi Czasu. W Ustawieniach, w sekcji Wyszukiwanie znajdziesz dodatkowe opcje - wyszukiwania, jak możliwość włączenia bezpiecznego wyszukiwania, blokującego pokazywanie w wynikach treści dla dorosłych.

Przełączenie na tryb tabletu

Jednym z najbardziej irytujących elementów Windows 8 było zmuszanie użytkowników desktopów do korzystania z interfejsu stworzonego z myślą o tabletach. W Windows 10 rozwiązano to inaczej dzięki funkcji Continuum - odpowiada ona za automatyczne wykrywanie, na jakim urządzeniu znajduje się system i dopasowuje go do warunków. Działa ona dynamicznie, więc jeśli masz tablet z podłączaną klawiaturą - jak Microsoft Surface - powinna sama wykrywać zmianę. W innym przypadku kliknij na centrum powiadomień i wybierz Tryb Tabletu. Jeżeli Twoje urządzenia wykrywa zmianę automatycznie, może pojawić się okienko z pytaniem o zmianę trybu działania. Aby nie wyskakiwało za każdym razem, wybierz z rozwijanej listy opcję zapamiętania wyboru.

OneDrive w Windows 10

Wraz z Windows 10 otrzymujesz miejsce na sieciowym dysku OneDrive. Gdy uruchamiasz system po raz pierwszy, pokazuje się informacja o dostępności tej funkcji - możesz wówczas zrezygnować. OneDrive to miejsce w chmurze, które możesz wykorzystać do przechowywania wybranych plików oraz ich synchronizacji, jeśli będą zmieniane na laptopie lub desktopie. Pozwala to mieć zawsze najświeższą kopię plików na dysku. Skrót do folderu OneDrive na komputerze znajduje się w Eksploratorze Plików - w sekcji szybkiego dostępu. Aby zacząć działanie, otwórz OneDrive - znajdziesz je na liście aplikacji - i zaloguj się do usługi za pośrednictwem swojego konta Microsoft.

Przy pierwszym uruchomieniu użytkownik jest pytany, czy chce synchronizować z komputerem całą zawartość swojego OneDrive, czy tylko wybrane pliki i foldery, co pozwala na dopasowanie do potrzeb. Warto zwrócić uwagę na praktyczną funkcję "plików na żądanie". Umożliwia uzyskiwanie dostępu do wszystkich plików w OneDrive bez konieczności ich pobierania i używania miejsca do magazynowania na urządzeniu z systemem Windows. Gdy włączysz funkcję Pliki na żądanie, wszystkie pliki będą widoczne w Eksploratorze plików i będziesz otrzymywać nowe informacje dotyczące każdego pliku. Nowe pliki utworzone w trybie online lub na innym urządzeniu będą wyświetlane jako pliki dostępne tylko w trybie online, które nie zajmują miejsca na urządzeniu. Po uzyskaniu połączenia z Internetem będzie można korzystać z tych plików tak, jak z wszystkich innych plików na urządzeniu.

Funkcję tą można włączyć, klikając na ikonkę OnDrive, a następnie wybierając "Więcej" (trzy kropki) i tam "Ustawienia". Włączenie plików na żądanie znajduje się w pierwszej zakładce. W Eksploratorze plików będą widoczne następujące stany:

niebieska ikona chmury obok pliku OneDrive lub folderu - wskazuje, że plik jest dostępny tylko w trybie online. Pliki dostępne tylko w trybie online nie zajmują miejsca na komputerze. W Eksploratorze plików obok każdego pliku dostępnego tylko w trybie online będzie widoczna ikona chmury, jednak plik nie zostanie pobrany na urządzenie, dopóki go nie otworzysz. Plików dostępnych tylko w trybie online nie można otworzyć, jeśli urządzenie nie jest połączone z Internetem.

biała ikona z zielonym zaznaczeniem - po otwarciu pliku dostępnego tylko w trybie online jest on pobierany na urządzenie i staje się plikiem dostępnym lokalnie. Plik dostępny lokalnie możesz otworzyć w dowolnym momencie, nawet bez dostępu do Internetu. Jeśli potrzebujesz więcej miejsca, możesz ponownie przekształcić plik w dostępny tylko online. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy plik i wybrać pozycję „Zwolnij miejsce”. Po włączeniu wykrywania w magazynie, pliki te zostaną przekształcone w pliki tylko w trybie online po wybranym przedziale czasu.

zielona ikona - tylko pliki z zaznaczoną opcją „Zawsze przechowuj na tym urządzeniu” mają ikonę zielonego koła z białym znacznikiem wyboru. Te zawsze dostępne pliki są pobierane na urządzenie i zajmują miejsce, ale są zawsze pod ręką, nawet gdy jesteś w trybie offline.

Centrum akcji

Centrum akcji to nie tylko zmiana trybu na tablet, ale również inne praktyczne dodatki. Aby je otworzyć, kliknij na kwadratowy symbol w prawym dolnym rogu ekranu lub skrótem klawiaturowym Ctrl+A. Można tu wejść do menu ustawień, zmienić tryb pracy na nocny, uruchomić narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu, wybrać sieć VPN, itp. Jeśli masz konto Gmail podpięte do systemowej aplikacji Poczta, w Centrum Akcji będziesz otrzymywać powiadomienia o nowych e-mailach, które przyszły. Pamiętaj, że domyślnie w Centrum pokazywane są tylko cztery ikonki - aby mieć dostęp do wszystkich, musisz nacisnąć opcję Rozwiń. Dopiero wtedy zobaczysz wszystkie dostępne opcje, z których możesz skorzystać na swoim systemie Windows 10.

Zobacz także inne nasze porady związane z Windows 10: