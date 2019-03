Windows 10: różnica pomiędzy hibernacją a uśpieniem systemu

Windows oferuje kilka energooszczędnych rozwiązań, dzięki którym możesz zatrzymać działanie maszyny, której nie używasz, bez konieczności całkowitego zamykania systemu. Sprawdzają się zarówno na laptopie, pomagając w zachowaniu większej ilości energii akumulatora, jak i przy komputerze stacjonarnym.

Wyjaśniamy, jakie są różnice pomiędzy stanem hibernacji a uśpienia systemu oraz którego rozwiązania w jakiej sytuacji używać.

Tryb uśpienia Windows

Tryb uśpienia Windows można porównać do naciśnięcia przycisku zasilania na pilocie telewizora. W tym trybie wszystkie procesy i usługi zostają zatrzymane, jednak wszystkie otwarte aplikacje i dokumenty nie zostają zamknięte i w momencie, a zapamiętane w pamięci RAM i gdy włączysz maszynę z powrotem, widzisz wszystko to, co zostało pozostawione. Maszyna zużywa "we śnie" mniejszą ilość energii, a jej przebudzenie powinno zająć dosłownie kilka sekund. Tryb uśpienia polecany jest na krótsze przerwy, gdy np. wychodzisz do toalety. W ustawieniach zasilania można także ustalić, po jakim czasie braku aktywności użytkownika system ma przejść samoczynnie w ten stan - zalecam wyłączyć tę funkcję w sytuacji, gdy np. chcesz oglądać film lub streaming, inaczej przed upływem ustalonego czasu musisz poruszać myszką, aby dać znać, że wciąż jesteś.

Tryb hibernacji Windows

Tryb hibernacji Windows jest podobny do uśpienia, ma jednak kilka kluczowych różnic. Pierwsza - stan maszyny (czyli otwarte pliki i uruchamiane aplikacje) jest zapisywany na twardy dysk, a nie do pamięci RAM. Pozwala to na eliminację konieczności konsumpcji energii. Po uruchomieniu masz wszystko to samo, ale przebudzenie zajmuje chwilę dłużej, ponieważ system odzyskuje zapisane informacje z dysku. W przypadku używania dysku SSD będzie to oczywiście proces szybszy niż przy HDD.

Jak dodać tryb hibernacji w Windows10?

Jednak gdy naciśniesz w Windows 10 przycisk START, widać tylko trzy opcje: zamknięcie, uśpienie i ponowne uruchomienie. Skąd więc hibernacja? Znajduje się ona w Ustawieniach, w sekcji System i dziale Zasilanie i uśpienie. Kliknij na znajdującą się po prawej stronie opcję Dodatkowe ustawienia zasilania, a w kolejnym okienku na Wybierz działanie przycisku zasilania.

W kolejnym oknie wybierz Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne. Możesz wybrać w znajdujących poniżej ustawieniach zasilania funkcję hibernacji - zaznacz okienko i zapisz zmiany. Od teraz, po kliknięciu na ikonkę zasilania w menu START zobaczysz cztery opcje: zamknięcia, uśpienia, hibernacji o ponownego uruchomienia systemu.