Windows 10: sześć sposobów na uruchomienie aplikacji jako administrator [PORADNIK]

Niektóre aplikacje w Windows 10 wymagają uruchomienia z uprawnieniami administratora. W jaki sposób to zrobić? Oto sześć sposobów.

Spis treści

Uruchamianie jako administrator z menu kontekstowego

Najprostszym sposobem jest uruchomienie aplikacji jako administrator poprzez menu kontekstowe. W tym celu musisz kliknąć na ikonkę aplikacji (nie skrót!) prawym przyciskiem myszki i wybrać opcję Uruchom jako administrator.

W ten sam sposób możesz uruchamiać zainstalowane aplikacje poprzez menu Start

Uruchamianie jako administrator skrótem klawiaturowym

Kliknij na aplikację, a następnie wciśnij równocześnie prawy CTRL i prawy SHIFT. Wciśnij Enter i puść klawisze. Aplikacja uruchomi się z uprawnieniami administratora, choć nie będzie o tym żadnej informacji.

Uruchamianie jako administrator skrótem klawiaturowym i oknem dialogowym

Uruchom okno dialogowe, wciskając równocześnie klawisz Windows i R. Wpisz komendę (np. cmd) i naciśnij prawy CTRL i prawy SHIFT. Wciśnij Enter i puść klawisze. W okienku dialogowym możesz potwierdzić, że uruchamiana funkcja może wprowadzić zmiany w systemie.

Uruchamianie jako administrator z eksploratora plików

Wejdź do eksploratora plików i kliknij lewym przyciskiem myszki na aplikację, którą chcesz uruchomić. Następnie wybierz zakładkę Narzędzia aplikacji i tam - Uruchom jako administrator.

Uruchamianie jako administrator z menadżera zadań

Otwórz menadżera zadań. Kliknij na Plik, a następnie Uruchom nowe zadanie. Wpisz nazwę aplikacji lub komendę, która ma uruchamiać się w trybie administratora i zaznacz okienko pod spodem. Potwierdź, naciskając OK.

Trwałe uruchamianie jako administrator

Jeśli masz aplikację, którą zawsze chcesz uruchamiać jako administrator, wówczas kliknij na niej prawym przyciskiem myszki (może być to sama aplikacja, skrót lub komenda) i wybierz Właściwości, a następnie przejdź do zakładki Zgodność. Zaznacz okienko uruchom progtam jako administrator i kliknij OK.