Windows 10 za darmo dla posiadaczy Windows 7

Windows 7 nie otrzyma już więcej aktualizacji ani łatek bezpieczeństwa. Jeśli chcesz przejść z niego na Windows 10, można to nadal zrobić za darmo.

Windows 7 - korzystasz na własne ryzyko

Cieszący się wciąż dużą popularnością system Windows 7 przestał być bezpieczny. Zgodnie z planem, 14 stycznia 2020 roku została dostarczona ostatnia aktualizacja bezpieczeństwa, gwarantująca zabezpieczenia przed wirusami i atakami z sieci. Użytkownicy nie otrzymają więcej podobnych łatek, dlatego też system operacyjny może stać się podatny na szkodniki i rodzaje ataków, które pojawiły się po 14 stycznia. A ponieważ jest to system mający już ponad dekadę, hakerzy i cyberprzestępcy doskonale zdają sobie sprawę z jego słabych punktów i mogą wziąć za cel te osoby, które przy nim pozostaną. Co zatem pozostaje robić? Odpowiedź jest prosta - zmienić system operacyjny na taki, który wciąż jest aktualizowany. Sam Microsoft zachęca do korzystania z Windows 10.

Po debiucie Windows 10 producent ogłosił, że darmowe przejście z systemu Windows 7 na 10 będzie możliwe przez tylko rok. Jednak już po upływie tego czasu okazało się, że jest to nadal możliwe - 27 lutego 2019 tłumaczyłem, jak można przejść na nowy system z Windows 7 i 8.1 za darmo. Mija kolejny rok i - jak się okazuje - nadal istnieje taka możliwość. Dotyczy to zarówno Windows 7 w wersji Home, jak i edycji Pro oraz Ultimate. Sam Microsoft milczy na ten temat, ale poniższa metoda została przetestowana z sukcesem przez wiele redakcji serwisów zajmujących się komputerami - powinna więc zadziałać i w Twoim przypadku. Pamiętaj jednak, że Microsoft może w każdej chwili ją zablokować, więc jeśli chcesz przejść z Windows 7 na Windows 10, im szybciej to zrobisz - tym większa szansa na powodzenie operacji.

Dlatego pamiętaj o dwóch faktach:

pierwszy - ta metoda nie jest autoryzowana przez Microsoft . Dlatego też jej legalność nie jest stuprocentowo pewna

Sposób był sprawdzany przez nas 23 stycznia 2020 roku - działa bez żadnych problemów.

Windows 7 - jak przejść za darmo na Windows 10?

Po pierwsze - potrzebny jest Ci Twój klucz aktywacyjny Windows 7. Jeśli masz komputer/laptopa nabytego z systemem, powinna być na nim nalepka z kluczem. Jeśli nie ma - skorzystaj z programów takich jak ProduKey lub Belarc Advisor, aby znaleźć go zapisanego w systemie. Przepisz go na kartkę, następnie wykonaj kopię zapasową swoich danych (zobacz najlepsze płatne programy do wykonywania kopii zapasowych). Nie powinno być problemów, jednak zawsze warto się zabezpieczyć. Możesz też po prostu przerzucić swoje pliki na pendrive lub zewnętrzny dysk twardy.

Następnie przejdź na stronę z narzędziem Windows Media Creation Tool i kliknij przycisk Download, aby je pobrać. Po pobraniu uruchom, i wybierz opcję Uaktualnij ten komputer teraz.

Następnie wybierz aplikacje i pliki do zachowania. Potem po prostu wybierz komendę Zainstaluj i zaczekaj, aż urządzenie skończy pracę. Może to zająć dłuższy czas, a w trakcie nastąpi kilkukrotny reset. Po ostatnim zobaczysz, że masz Windows 10.

Jeśli wolisz czystą instalację Windows 10, wybierz z narzędzia opcję "Utwórz nośnik instalacyjny". Następnie wprowadź klucz Windows 7, gdy zostaniesz poproszony o klucz do Windows 10. Pamiętaj jednak o tym, że wówczas skasowane zostaną wszystkie znajdujące się na partycji systemowej pliki.

W obydwu przypadkach przejście na Windows 10 może być niemożliwe z powodu braku kompatybilności sprzętowej - czyli sprzęt jest za słaby na ten system. Wówczas po prostu wrócisz do Windows 7 i nic nie powinni być zmienione. Czasem może także być potrzebna aktualizacja BIOS-u.

Windows 7 - czy warto przejść na Windows 10?

Zdecydowanie. I nie chodzi tu tylko o samo bezpieczeństwo, ale też fakt, że nowych aplikacji i gier obsługujących system Windows 10 będzie coraz więcej, zaś w przypadku Windows 7 liczba ta będzie się zmniejszać. Coraz więcej producentów przestaje wspierać obsługę Windows 7, skupiając się na rozwoju swojego oprogramowania pod kątem Windows 10. Również sama technologia idzie do przodu, a Windows 10 dzięki częstym aktualizacjom wprowadza najnowsze rozwiązania - co można sprawdzić w naszym aktualizowanym na bieżąco artykule Windows 10 - przewodnik po aktualizacjach - czego nie ma się co spodziewać dla "siódemki". I choć wciąż jest ona używana na świecie, będąc drugim najpopularniejszym systemem operacyjnym świata, jej kres jest po prostu nieunikniony.

Na Windows 10 możesz także korzystać bez problemu z najnowszego Edge na Chromium - w przypadku Windows 7 wsparcie zakończy się po 18 miesiącach, czyli w połowie 2021 roku.