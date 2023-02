Windows 11: 11 sposobów na odzyskanie miejsca na dysku [PORADA]

Jeśli dysk "zatyka się zbyt szybko" lub akurat potrzebujesz na nim wolnego miejsca, oto sprawdzone sposoby na to, jak je odzyskać.

Windows 11 to system, który sam z siebie wymaga sporej ilości miejsca na dysku - 64 GB. Ponadto co jakiś czas kolejne megabajty dodają aktualizacje od Microsoftu. Dlatego z biegiem czasu okazuje się, że zajmuje on coraz więcej przestrzeni, a Tobie niespodziewanie może zabraknąć miejsca. Co gorsze - w niektórych przypadkach pewne aplikacje mogą się z tego powodu nie uruchamiać.

Sam system poinformuje o tym informacją o braku wystarczającej ilości wolnego miejsca. Co robić w takiej sytuacji? Nie musisz od razu myśleć o zmianie dysku na nowy. Wystarczy zwolnić miejsce, wyrzucając z aktualnie używanego niepotrzebne pliki. A tych w trakcie użytkowania może zebrać się sporo. Prezentujemy w tym celu jedenaście darmowych sposobów. Każdy z nich jest na swój sposób skuteczny, jednak pamiętaj - jeśli masz niewielki dysk twardy, prędzej czy później może go zapełnić sam system. Dlatego warto pomyśleć o zakupie nowego - tym bardziej, że na dyski twarde SSD są aktualnie ciekawe promocje.

Aby skorzystać z poniższych sposobów, nie musisz posiadać żadnej zaawansowanej wiedzy. Wszystkie zaprezentowane są krok po kroku.

11 sposobów na odzyskanie miejsca na dysku

11 sposobów na odzyskanie miejsca na dysku ( ) × Sprawdź, czy nie masz wirusa Sprawdź, czy nie masz wirusa Jedną z przyczyn braku miejsca na dysku może być obecność wirusa. Dzieje się tak, ponieważ często szkodnik po przedostaniu się do systemu pobiera na niego dodatkowe pliki. Jak sprawdzić, czy tak dzieje się u Ciebie? Jeśli korzystasz z oprogramowania antywirusowego, po prostu uruchom w nim skanowanie i poczekaj na wyniki. Możesz także zrobić to za pomocą wbudowanego mechanizmu Windows Defender. W tym celu: wpisz w systemowej wyszukiwarce "Zabezpieczenia Windows"

wybierz narzędzie z wyników

wybierz Ochrona przed wirusami i zagrożeniami

jeśli nie używasz oprogramowania antywirusowego firmy trzeciej, pojawi się przycisk skanowania

kliknij na niego i zaczekaj na wyniki

jeśli używasz antywirusa, kliknij na Otwórz aplikację

przeprowadź skan za pomocą oprogramowania Zobacz rekomendowane pliki do usunięcia Zobacz rekomendowane pliki do usunięcia Windows 11 ma wbudowany mechanizm rekomendacji plików do usunięcia. Aby go zastosować, należy: wejdź w Ustawienia, dział System

przejdź do Pamięć

wybierz Zalecenie dotyczące oczyszczenia

możesz bezpiecznie usunąć wszystkie pliki tymczasowe, jednak zanim wyczyścisz Dokumenty lib Inne, warto sprawdzić, co znajduje się na liście Korzystaj z Czujnika Pamięci Korzystaj z Czujnika Pamięci Znany z Windows 10 czujnik pamięci to bardzo praktyczne rozwiązanie. Gdy zaczyna brakować miejsca, usuwa niepotrzebne pliki, aby je zwolnić. Jakie to pliki? Możesz wybrać je, korzystając z ustawień w dolnej części ekranu. Jeśli jednak zdecydujesz się na usuwanie ich z folderu systemowego Pobrane, pamiętaj, aby wcześniej przenosić stamtąd pliki, które chcesz zachować. Aby korzystać z tego rozwiązania: otwórz systemowe Ustawienia

przejdź do działu Pamięć

wybierz Czujnik pamięci

przesuń go na pozycję Włączone Usuń nieużywane aplikacje Usuń nieużywane aplikacje Czasami jest tak, że mamy w systemie aplikacje, których nie używamy od dawna. Zajmują tylko niepotrzebnie miejsce. Dlatego warto od czasu do czasu usuwać te naprawdę niepotrzebne. A jak sprawdzić, jakie zainstalowane są w systemie? To bardzo proste: wejdź w Ustawienia

przejdź do działu Aplikacje, tam wybierz Zainstalowane aplikacje Zobaczysz listę aplikacji, które możesz posegregować wg wielkości zajmowanego miejsca, nazwy lub daty instalacji. Gdy chcesz którąś usunąć, kliknij na trzykropkowe menu i wybierz opcję odinstalowania. Usuń pliki tymczasowe Usuń pliki tymczasowe Pliki tymczasowe zbierają sie praktycznie codziennie - gdy przeglądasz strony internetowe, korzystasz z aplikacji itp. Czasem nazbiera się ich kilkadziesiąt gigabajtów, zabierając przestrzeń dla ważniejszych rzeczy. Jak się ich pozbyć? To proste. wejdź do działu System w Ustawieniach

wybierz Pamięć

wybierz Pliki tymczasowe

zaznacz, co chcesz usunąć i kliknij na przycisk kasowania. Użyj systemowego Oczyszczania Dysku Użyj systemowego Oczyszczania Dysku Systemy Windows mają wbudowaną wygodną opcję czyszczenia dysku systemowego. Czasem można dzięki niej zyskać nawet kilkanaście GB wolnego miejsca, dlatego warto od czasu do czasu z niej skorzystać. W tym celu: kliknij prawym przyciskiem myszki na partycję systemową

wybierz Właściwości

kliknij na Oczyszczanie dysku

zaznacz opcję Oczyść pliki systemowe

zaznacza lub odznacz rodzaj plików do usunięcia i potwierdź, naciskając OK Usuń nieużywane konta Usuń nieużywane konta Czasem może zdarzyć się, że na Twojej maszynie znajdują się konta osób, które już z niej nie korzystają. A po co trzymać niepotrzebne? przejdź do systemowych Ustawień i wybierz sekcję Konta

kliknij na Inni użytkownicy

wskaż konto, które chcesz usunąć i potwierdź wybór

powtórz operację dla wszystkich niepotrzebnych kont w systemie Skompresuj pliki - bez zmiany w archiwum Skompresuj pliki - bez zmiany w archiwum Pakowanie większych ilości w archiwum /zip lub .rar pozwala na oszczędność miejsca, jednak nie jest wygodne, gdy np. pojawia się potrzeba skorzystania z jednego pliku znajdującego w archiwum. Windows 11 pozwala na kompresję plików bez ich pakowania. Jeśli krozystasz z systemu NTFS, możesz dzięki temu zyskać na przestrzeni. zaznacz plik, pliki, folder lub dysk i kliknij prawym przyciskiem myszki

wybierz z menu kontekstowego Właściwości

wybierz Zaawansowane

wybierz Kompresuj zawartość, aby zaoszczędzić miejsce na dysku Wyłącz hibernację Wyłącz hibernację Hibernacja to doskonale znane rozwiązanie, które usypia tymczasowo wszystkie otwarte dokumenty i aplikacje, dzięki czemu po wznowieniu pracy systemu nie musisz uruchamiać ich na nowo. Ale jeśli wyłączysz możliwość takiego działania, zwolni się sporo miejsca na dysku. Aby tak zrobić: wpisz do systemowej wyszukiwarki "Wiersz polecenia"

wybierz to narzędzie z wyników i uruchom je z uprawnieniami administratora

wpisz powercfg /hibernate off

zatwierdź Enterem

jeśli chcesz przywrócić hibernację, wpisz powercfg /hibernate on Włącz Compact OS Włącz Compact OS Compact OS pozwala na zredukowanie wielkości plików Windows 11 bez wpływu na funkcjonalność lub wydajność. Rozwiązanie to powstało z myślą o urządzeniach bardziej budżetowych, nie dysponujących dużymi dyskami. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystałz niego każdy. Oszczędność wyniesie ok. 2 GB miejsca na nośniku. Jak przejść na Compact OS? otwórz Wierz Polecenia jako administrator

wpisz komendę compact.exe /compactOS:always

zatwierdź Enterem

jeśli chcesz wyłączyć Compact OS, użyj komendy compact.exe /compactOS:never Przenieś dużne pliki poza dysk Przenieś dużne pliki poza dysk Na koniec rozwiązanie najprostsze. A mianowicie przeniesienie dużych plików w inne miejsce. Jakie? Może być to chmura, choć nie będzie to dobrym pomysłem w przypadku np. gier czy programów, aczkolwiek jeśli z takich plików korzystasz rzadziej, wówczas ma to sens. W tym tekście doradzamy najlepsze obecnie rozwiązania tego typu. Innym pomysłem jest po prostu zewnętrzny dysk twardy. Najtańsze kupisz ponizej 200 złotych! Zobacz polecane modele!

Fot.: Romina BM/Unspalsh