Windows 11: co zrobić, gdy przerywa działanie aplikacji?

Używasz aplikacji, a tu nagle niespodzianka - znika, a Ty widzisz pulpit. Co zrobić, aby to się nie powtórzyło? I dlaczego w ogóle do tego doszło?

Windows 11 jest już znacznie bardziej wygodny i wydajny niż w dniu premiery, jednak wciąż spotkać się można z irytującymi sytuacjami, jak choćby opisana powyżej. Nie dość, że psuje to humor, to w dodatku można stracić niezapisaną pracę. Przyczyn może być kilka - w tym aktualizacje systemu wprowadzone poprzez Windows Update. Na przykład KB5019980 sprawia problem na maszynach korzystających z procesorów marki Intel. Jednak często za problem odpowiada nie Microsoft, a przestarzałe sterowniki podzespołów. "Często" - ale nie tylko.

Podajemy sześć potencjalnych rozwiązań na sytuację przerywających działanie aplikacji. I mamy nadzieję, że któraś z nich pomoże Ci w powrocie do normalności.

Windows 11: może restart pomoże?

Choć brzmi to niezwykle banalnie, to jednak jest to często spotykane rozwiązanie na wiele bolączek. Chodzi o restart systemu, czyli jego ponowne uruchomienie. Dlaczego może to pomóc? Ponieważ podczas ponownego uruchamiania maszyny zamykane są wszystkie działające w tle procesy i usługi, a wśród nich mogą być również takie, które wpływają negatywnie na pracę aplikacji.

Windows 11: sprawdź Windows Update

Jeśli przerywanie aplikacji jest spowodowane przez system, być może Microsoft już szykuje łatkę poprawiającą ten bug. Jak sprawdzić, czy jest dostępna? Po prostu zajrzyj do Windows Update i wybierz opcję Sprawdź aktualizacje. Jeśli jest jakaś nowa, wówczas należy ją pobrać i zainstalować. Następnie zrestartuj system i zobacz, jak teraz będzie zachowywać się aplikacja.

W innej sytuacji - czyli gdy masz pewność, że to ostatnio wprowadzona aktualizacja "popsuła" system - możesz ją odinstalować. W jaki sposób? Wejdź do Historia aktualizacji w Windows Update i wybierz w sekcji Powiązane ustawienia komendę Odinstaluj aktualizację.

Zaznacz aktualizację, którą chcesz odinstalować i kliknij na Odinstaluj. Wykonuj polecenia pokazane na ekranie, a następnie uruchom system ponownie.

Windows 11: zaktualizuj aplikację

A może przyczyna problemu leży w samej aplikacji? Jeśli tak, może jest ona nieaktualna? Spróbuj w jej wewnętrznym menu dokonać aktualizacji. Jeśli takiej opcji tam nie ma (co jest obecnie rzadko spotykane), wówczas może pomóc jej ponowna instalacja. Zanim ją przeprowadzisz, usuń aktualnie używaną wersję. W tym celu wejdź do działu Aplikacje w Ustawieniach, tam zaś do Zainstalowane aplikacje. Przy aplikacji, którą chcesz usunąć, kliknij na trzy kropki i wybierz z menu kontekstowego "Odinstaluj".

Windows 11: znajdź i napraw uszkodzone pliki

Uszkodzone pliki systemowe mogą być przyczyną niepoprawnego działania wielu aplikacji. Jak sprawdzić, czy takie znajdują się w systemie? To wyjaśniamy w osobnym artykule: SFC - komenda, którą musisz znać. Zobacz go teraz!

Windows 11: wyłącz chwilowo program antywirusowy

Program antywirusowy jest niezbędny podczas działania systemu, jednak w niektórych przypadkach może się "gryźć" z aplikacjami. Aby zobaczyć, czy wina leży po stronie antywirusa, przejdź do jego ustawień i wyłącz go na pewien czas. Jaki? To różni się w zależności od konkretnej aplikacji.

Windows 11: zaktualizuj sterowniki podzespołów

Przyczyną problemów mogą być także nieaktualne sterowniki podzespołów. Aby dokonać ich aktualizacji, otwórz powiązany z nimi program. Możesz także wykorzystać Menedżera Urządzeń, aby pobrać nowy sterownik. W tym celu wpisz "Menedżer urządzeń" w systemowej wyszukiwarce i wybierz go z listy wyników. Wybierz podzespół, których chcesz sprawdzić i kliknij na nim prawym przyciskiem myszki. Wybierz z menu kontekstowego Aktualizuj sterownik. Jeśli istnieje nowy - rozpocznie się jego pobieranie, a potem instalacja.

