Windows 11 działa powoli? Oto możliwe przyczyny [PORADA]

System niespodziewanie zwalnia, a Ty zaczynasz wściekać się na niego? Spokojnie - sprawdź kilka elementów, a masz szansę przywrócić go do pełnej sprawności.

Spowolnienie pracy systemu operacyjnego może wydarzyć się w każdej chwili - nie tylko wtedy, gdy korzystasz ze starszego sprzętu. Możesz mieć nowiutki desktop lub laptop i tu również zaobserwować, że Windows 11 zaczyna "mulić". Nie pomaga nawet dysk SSD. Jeśli tak się dzieje, oznacza to, że mogą być problemy związane z kompatybilnością sprzętu lub też z oprogramowaniem. W poniższym tekście pokażemy sześć przyczyn powodujących problemy. Sprawdź je po kolei, a z pewnością da to rezultaty.

Windows 11 - problemy ze sprzętem

Jak sprawdzić, czy niższa wydajność spowodowana jest problemami sprzętowymi? Jeśli z urządzenia nie wydobywa się dym ani nie dobiegają dziwne dźwięki, trzeba będzie posłużyć się wbudowanym narzędziem. Aby uzyskać do niego dostęp:

otwórz Eksplorator Plików;

wybierz Ten komputer z lewego panelu, a tam partycję systemową;

kliknij na niej prawym przyciskiem myszki i wybierz Właściwości;

wybierz kartę Narzędzia;

wybierz opcję Sprawdzanie błędów

zobaczysz informację Nie trzeba skanować tego dysku - ale mimo to wybierz skanowanie.

Po zakończonej operacji - które może zająć 2-3 minuty - możemy mieć dwa wyniki. Pierwszy - nic złego z dyskiem się nie dzieje. Na tym koniec. Drugi - znaleziono błędy. W tym przypadku system spróbuje je automatycznie naprawić. Wszelkie informacje o znalezionych i naprawionych problemach zostaną wyświetlone w logu.

Windows 11 - sprawdzenie problemów przez Wiersz Polecenia

Do wykrycia i naprawienia plików z dyskiem może posłużyć Wiersz Polecenia. Mamy tu dwie praktyczne komendy, których zastosowanie wyjaśniam w osobnych poradnikach.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o SFC.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się o DISM.

Windows 11 - zaktualizuj oprogramowanie

W niektórych sytuacjach problemy z Windows 11 mogą pojawić się, gdy zarówno system, jak i znajdujące się w nim oprogramowanie - w tym firmware - jest nieaktualne. Tu warto przypomnieć, że często łatki i aktualizacje likwidują bugi mające negatywny wpływ na wydajność systemu. A jak dokonać aktualizacji?

wejdź do Ustawień, a tam do Windows Update;

naciśnij Sprawdź aktualizacje;

po pobraniu wróć i wybierz Opcje zaawansowane;

kliknij na Aktualizacje opcjonalne;

zaznacz wszystkie dostępne i kliknij na Pobierz i zainstaluj.

W celu wprowadzenia zmian zrestartuj system.

Windows 11 - wyłącz spowalniające programy startowe

Jeśli nazbierało Ci się programów i aplikacji uruchamiających się wraz z Windowsem, ta nadmierna ilość może powodować spowolnienie. Dlatego przejrzyj, co nie jest Ci potrzebne od samego początku i wyłącz niepotrzebne programy. W tym celu:

otwórz Menadżera Zadań i wybierz zakładkę Aplikacje autostartu;

na każdej aplikacji, którą chcesz wyłączyć, kliknij prawym przyciskiem myszki;

z menu kontekstowego wybierz Wyłącz.

Windows 11 - wyłącz defragmentację dysku SSD

Operacja defragmentacji dysku sprawdza się przy modelach HDD, ale nie SSD. Dlatego warto ją wyłączyć, aby nie spowalniała systemu. W tym celu:

znajdź przez systemową wyszukiwarkę aplikację Defragmentacja i optymalizacja dysków;

sprawdź, czy dysk SSD jest podświetlony;

wybierz Zmień Ustawienia;

odznacz Uruchom zgodnie z harmonogramem

Windows 11 - skasuj dziennik USN

Dziennik USN to plik zawierający informacje o wszystkich zmianach na nośniku. Nie jest on niezbędny dla prawidłowego działania systemu, a im jest większy, tym bardziej może spowalniać szybkość zapisu i odczytu danych. Aby go skasować:

otwórz Wierz Polecania z uprawnieniami administratora;

wpisz komendę fsutil usn i zatwierdź ją Enterem

i zatwierdź ją Enterem wpisz deleteJournal i zatwierdź ją Enterem

i zatwierdź ją Enterem zrestartuj system.

Wymienione powyżej czynności powinny pomóc. Jeśli tak się jednak nie dzieje, może oznaczać to po prostu zużycie sprzętu. Pomyśl o nowym dysku SSD lub laptopie.

