Windows 11: jak już teraz mieć Google Play Store?

Kilka dni temu programista ADeltaX pokazał, jak zainstalować usługi Google na Windows 11. Jeśli chcesz pójść w jego ślady, pokażemy jak to zrobić.

ADeltaX zainstalował Google Play Store w Windows 11 i pokazał, że działa znakomicie. Pozwala na pobieranie ze sklepu Google aplikacji i instalowanie ich w nowym systemie Windows. Aplikacje te działają, korzystając z WSA - Windows Subsystem for Android. Ponieważ sam Microsoft póki co udostępnił (do spółki z Amazon App Store) około 50 aplikacji, rozwiązanie ADeltaX znacznie zwiększa możliwości i komfort zabawy.

Można pójść w ślady programisty i też zmusić swój Windows 11 do obsługi usług Google. Jednak uwaga - jest to działanie nieautoryzowane, które może spowodować dziwne zachowanie Windows. Jeśli zdecydujesz się spróbować, robisz to tylko u wyłącznie na własne ryzyko! I druga uwaga - cały proces jest dość skomplikowany i polecamy go wyłącznie zaawansowanym użytkownikom.

Aby rozpocząć, musisz pobrać msixbundle (ok. 1,2 GB) oraz OpenGApps. Kiedy i jak - to wyjaśnia instrukcja (po angielsku) na tej stronie. A poniższy materiał wideo opisuje proces instalacji krok po kroku.

Źródło: PC Welt