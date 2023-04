Windows 11 - jak naprawić problemy z dźwiękiem?

Czy dźwięk jest przesyłany w odpowiednie miejsce?

Jeśli w Windows 11 nie ma dźwięku, może oznaczać to, że jest on przesyłany nie do tego urządzenia, do którego powinien. Na przykład przesył jest ustawiony na kolumny, które zostały od komputera odpięte, ale system nie zauważył tego faktu. Co robić wówczas? Wejdź do Ustawień, a następnie do sekcji System, tam zaś - Dźwięk.

Zobacz, które urządzenie jest domyślnie ustawione na odtwarzanie dźwięku, a następnie wybierz prawidłowe, klikając na nie. Przesuń od razu głośność na co najmniej 50%.

Fot.: D Kujawski/PC World