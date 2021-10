Windows 11: jak przyśpieszyć działanie laptopa? [PORADNIK]

W Windows 10 można było wybrać tryb wydajności w prosty sposób - suwakiem. W Windows 11 Microsoft ukrył tę funkcję w nowej lokalizacji. Zobacz, jak do niej trafić.

W Windows 10 sprawa z wydajnością była dziecinnie prosta - na pasku zadań wystarczyło kliknąć ikonkę baterii i już zyskiwało się dostęp do suwaka umożliwiającego zmianą ustawień. Przykład na zrzucie ekranu powyżej. Oczywiście funkcja ta jest dedykowana laptopom - zmiana wydajności na mniejszą pozwala na zredukowanie zużycia energii z baterii. Na urządzeniach Surface, jak Surface Laptop 4 lub Surface Pro 7+, zmiana wydajności na najwyższą pozwalała na faktyczne zwiększenie szybkości działania urządzenia o 6-7%.

Jak wspomniałem na wstępie, w Windows 11 tej opcji w starym miejscu nie uświadczymy. Co zatem pojawia się po kliknięciu? Głośność, jasność i szybkie ustawienia.

Zobacz również:

Foto: Mark Hachman/IDG

Jak dostać się do planu zasilania? Wejdź do systemowych ustawień - poprzez menu Start lub wciskając klawisze Windows + X - a tam do działu Zasilanie. Zjedź na dół do przycisku Plan zasilania. Znajdziesz tam kilka opcji, w tym "Najlepszą wydajność". Jeśli chcesz taką mieć - wybierz ją.

Foto: Mark Hachman/IDG

Jedna ważna uwaga - menu może różnić się w zależności od sprzętu. Na desktopie możesz nie zobaczyć żadnych opcji do wyboru. Ale będą one z pewnością na laptopie wyposażonym w Windows 11. Przełączanie w tryb najwyższej wydajności polecamy przede wszystkim przy pracy z laptopem podpiętym do zasilania. W przypadku pracy na baterii zużycie energii można nastąpić bardzo szybko.

Źródło: PC World