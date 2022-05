Windows 11 - jak przywrócić system do ustawień fabrycznych [PORADNIK]

Kupiłeś lub zaktualizowałeś komputer do systemu operacyjnego i chcesz przywrócić go do ustawień fabrycznych? Windows 11 ma wbudowane narzędzie, które pozwoli szybko wykonać czysta instalację systemu operacyjnego.

Jeszcze kilka lat temu standardowym sposobem na rozwiązanie problemów z systemem operacyjnym Windows była jego reinstalacja na czysto. Aktualnie Windows 10 i Windows 11 same radzą sobie z wiekszością problemów z wykorzystaniem aktualizacji w Windows Update. Niezależnie od tego nadal zdarzają się sytuacje, gdy chcemy przeinstalować system operacyjny na nowo. Mowa o sytuacji, w której planujemy oddać komputer do serwisu lub go sprzedać. Reinstalacja Windowsa jest również dobrym sposobem na pozbycie się wirusów oraz odświeżenie komputera. Po kilku latach pracy w systemie znajduje się mnóstwo niepotrzebnych elementów, które negatywnie wpływają na prędkość pracy systemu operacyjnego.

Jak przywrócić komputer z Windows 11 do ustawień fabrycznych fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Niezależnie od Twoich motywacji w dzisiejszym poradniku pokazujemy jak przywrócić system operacyjny Windows 11 do ustawień fabrycznych.

Przywracanie Windowsa 11 do ustawień fabrycznych - niezbędne elementy

Aby przywrócić komputer z systemem operacyjnym do ustawień fabrycznych nie potrzebujemy instalatora z systemem operacyjnym Windows ani połączenia z internetem.

Wystarczy działający komputer i odrobina czasu. Jeżeli komputer na którym reinstalujemy system operacyjny jest laptopem należy podłączyć go do zasilania przed rozpoczęciem całego procesu. Dobrym pomysłem może być również naładowanie baterii. Uchroni to nas przed niepowodzeniem procesu w momencie gdy nastąpi przerwa w zasilaniu sieciowym.

Przywracanie Windowsa 11 do ustawień fabrycznych - pamiętaj o kopii zapasowej

Pamiętaj, że przywrócenie systemu operacyjnego do ustawień fabrycznych usunie wszystkie twoje pliki oraz zainstalowane aplikacje. Komputer po reinstalacji zaoferuje system, który znamy z fabrycznie nowych egzemplarzy. Dobrze jest wykonać pełną kopię zapasową przed przystąpieniem do procesu przywracania systemu do ustawień fabrycznych. W tym celu możesz skorzystać z naszego poradnika, który jest tożsamy dla Windows 10 i Windows 11.

Przywracanie Windows 11 do ustawień fabrycznych - instrukcja krok po kroku

Przed przystąpieniem do procesu przywracania systemu do ustawień fabrycznych zamknij wszystkie aplikacje.

Ekran domowy

Aby uruchomić asystenta przywracania systemu operacyjnego Windows 11 do ustawień fabrycznych należy kliknąć w Menu Start i przejść do ustawień systemowych.

Menu Start

Aby je uruchomić możemy kliknąć w koło zębate niedaleko nazwy użytkownika. Inną opcją jest skorzystanie z wyszukiwarki znajdującej się na górze Menu Start.

W ustawieniach przechodzimy do zakładki System i wybieramy sekcję Odzyskiwanie.

Ustawienia systemowe

Z tego poziomu klikamy w Resetuj ustawienia komputera osobistego. Opcja ta znajduje się w sekcji Resetuj ten komputer.

Sekcja Odzyskiwanie

W tym momencie uruchomi się asystent przywracania systemu operacyjnego Windows 11 do ustawień fabrycznych.

Asystent przywracania systemu Windows 11 do ustawień początkowych

W małym okienku wybieramy Usuń wszystko. Windows zaproponuje reinstalację lokalną lub z chmury. Szybszym i bezpieczniejszym sposobem jest Lokalna ponowna instalacja.

Asystent przywracania systemu Windows 11 do ustawień początkowych

Asystent domyślnie reinstaluje system operacyjny bez dokładnego czyszczenia dysku twardego. Możemy to zmienić w sekcji Zmień ustawienia > Wyczyścić dysk?.

Asystent przywracania systemu Windows 11 do ustawień początkowych

W następnym oknie narzędzie poinformuje nas, ze po reinstalacji Windowsa 11 nie będziemy mogli odinstalować ostatnio zainstalowanych aktualizacji.

Asystent przywracania systemu Windows 11 do ustawień początkowych

Zbliżając się do końca procesu asystent przywracania ustawień fabrycznych podsumuje wybrane przez nas opcje. Po kliknięciu Resetuj rozpocznie się proces przywracania Windowsa 11 do ustawień fabrycznych.

Asystent przywracania systemu Windows 11 do ustawień początkowych

Przywracanie Windowsa 11 do ustawień fabrycznych trwa od kilkunastu minut do nawet kilku godzin (przywracanie z dokładnym wymazaniem dysku twardego).

Asystent przywracania systemu Windows 11 do ustawień początkowych

Podczas procesu komputer kilkukrotnie uruchomi się ponownie. Po instalacji Windowsa 11 wyświetli się okno konfiguracji początkowej.