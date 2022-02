Windows 11 - jak spersonalizować menu Start? [PORADNIK]

Chcesz, aby system Windows 11 był lepiej dopasowany do Twoich potrzeb? Żaden problem - pokazujemy, jak to zrobić.

Windows 11 różni się wizualnie od poprzednika, co nie każdemu może się spodobać. Na szczęście Microsoft dał wiele możliwości, dzięki którym możesz lepiej dopasować go do tego, co lubisz. Są także płatne programy, dające pod tym względem większe możliwości, jednak w tym tekście prezentujemy wyłącznie te dostępne dla każdego użytkownika systemu.

Windows 11- jak zmienić położenie Paska Zadań?

Wejdź do Ustawień, a tam wybierz dział Personalziacja. Zacznijmy od paska zadań. Jeśli irytuje Cię umieszczenie ikonek na środku, możesz przesunąć je na lewo, czyli umieścić tam, gdzie znajdowały się w poprzednich systemach Windows. W tym celu kliknij na Zachowania paska zadań i wybierz W lewo.

Fot.: D Kujawski/PC World

Windows 11 - usunięcie Proponowanych

Menu Start jest domyślnie podzielone na "Przypięte" oraz "Proponowane". Jeśli chcesz pozbyć się tego drugiego, wejdź w Ustawieniach do działu Personalizacja, a tam do zakładki Start. Mozesz tu włączyć i wyłączyć pokazywanie ostatnio dodanych, najczęściej używanych oraz ostatnio otwieranych.

Fot.: D Kujawski/PC World

Pamiętaj jednak, że sekcja "Proponowane" nie zniknie. Po prostu stanie się pusta.

Fot.: D Kujawski/PC World

Windows 11 - dodanie podręcznych skrótów

Pomiędzy przyciskiem zasilania a Twoim imieniem znajduje się pusta przestrzeń. Możesz ją zapełnić skrótami do wybranych aplikacji. W tym celu wróć ponownie do działu Personalizacja, ale teraz udaj się do zakładki Foldery. Tu możesz wybrać, które będą wyświetlane przy przycisku zasilania. Zaznacz wybrane i gotowe.

Fot.: D Kujawski/PC World

Źródło: TechAdvisor