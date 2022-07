Windows 11: jak sprawić, żeby wygladał niczym Windows 10? [PORADNIK]

Jaki jest Windows 11, każdy widzi. A jeśli ktoś woli widzieć Windows 10, żaden problem. Oto, w jaki sposób to zrobić.

Spis treści

Choć Windows 11 jest już z nami (w chwili pisania tego tekstu) ponad dziewięć miesięcy, nie wszyscy użytkownicy przyzwyczaili się do jego nowego wyglądu. Trudno jednak się dziwić - jeśli używało się przez lata Windows 10, kompletna zmiana designu nie jest dobrą rzeczą. A taki właśnie wprowadził Microsoft. Można jednak postarać się upodobnić go do poprzednika. Oczywiście nie oznacza to powrotu do funkcjonalności Windows 10, a jedynie zmiany wizualne. W jaki sposób?

Lokalizacja menu Start

Fot. D Kujawiak/PC World

Pierwszą widoczną zmianą pomiędzy Win11 a Win10 jest przeniesienie menu Start na środek ekranu. Można jednak znowu ustawić je po lewej stronie. W tym celu wejdź do Ustawień, a tam działu Personalizacja -> Pasek zadań. Możesz tam wybrać przesunięcie paska zadań na lewą stronę (domyślnie jest ustawiony do wyświetlania na środku), a także jego zachowanie. Zmiana nie wymaga restartu systemu - zostanie wprowadzona od razu.

Usuń nowe ikonki

Fot. D Kujawiak/PC World

Windows 11 prowadził nowe ikonki na pasku zadań. Są to: Wyszukiwarka, Widok zadań, Widżety oraz Rozmowa. Jeśli Ci się nie podobają, wówczas możesz je po prostu wyrzucić. W tym celu znów udaj się do Personalizacji, a tam przesuń suwak przy każdej z nich. Jeśli jednak wyszukiwarka okaże się potrzebna, możesz ją aktywować skrótem klawiaturowym Windows+S.

Wygląd menu Start

Microsoft był na tyle miły, że pozwolił na zmianę całego menu Start, jednak w tym celu potrzebny jest program firmy trzeciej. Taka darmowa aplikacja to Open-Shell (znany niegdyś jako Classic Shell). Pobierz go i zainstaluj, wyłączając tryby Classic Explorer oraz Classic IE podczas procesu. Po instalacji uruchom go i wybierz styl menu - Windows 7, 8.1 lub 10. Inna opcja to Start11 - jednak kosztuje 5 dolarów.

Zmiana ikonek

Fot. D Kujawiak/PC World

Chcesz mieć na Windows 11 takie same ikonki, jak w Windows 10? Żaden problem, ale musisz je... pobrać. Na szczęście to nie kosztuje. Pod tym linkiem znajdziesz ich pakiet o nazwie Windows 10 Build 10125. Gdy je pobierzesz, wejdź do Personalizacji i wybierz Kompozycje, a następnie Ustawienia ikon pulpitu. Pojawi się menu z pięcioma najczęściej używanymi ikonkami. Kliknij na tą, którą chcesz zmienić i wybierz Zmień ikonę.... Wybierz odpowiednią z pobranej paczki i gotowe.

Nie da się jednak zmienić nowych ikonek, wprowadzonych z Windows 11, których sposób wyłączenia pokazałem przed momentem.

Zmień tapetę

Fot.: Microsoft

Banalny i prosty sposób, aby Windows 11 udawał Windows 10. Pobierz charakterystyczną tapetę (widzisz ją powyżej) i ustaw jako tło pulpitu Windows 11. To prosty sposób, ale daje dobry efekt.

Źródło: PC World