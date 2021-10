Windows 11: jak uruchomić God Mode? [PORADNIK]

Chcesz mieć dostęp do wszystkich ustawień Windows 11? Pomoże tryb God Mode. Oto, jak go uruchomić.

God Mode to możliwość wprowadzania w systemie Windows 11 nawet bardzo zaawansowanych zmian. Nie znajdziesz jej w systemowych Ustawieniach, menu kontekstowym, czy żadnym innym miejscu. Jak zawsze Microsoft ukrył do niej dostęp, aby niedoświadczeni użytkownicy nie dokonali zmian, które uniemożliwiłyby im korzystanie z systemu. I my również nie zalecamy wprowadzania zmian poprzez God Mode osobom, które nie mają doświadczenia we wprowadzaniu zaawansowanych zmian do systemu. Nieprzemyślane mogą skutkować jego nieprawidłowym działaniem, wymuszającym nawet ponowną instalację.

Jak uruchomić God Mode w Windows 11?

Aby uzyskać dostęp do GodMode, musisz stworzyć specjalny folder. W tym celu:

kliknij gdziekolwiek w wolnym miejscu pulpitu prawym przyciskiem myszki

wybierz Nowy -> Folder

kliknij na folderze prawym przyciskiem myszki i wybierz zmianę nazwy

wklej lub przepisz: GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

zatwierdź nazwę, wciskając Enter

Foto: D Kujawski/PC World

Wejdź do utworzonego folderu, a zobaczysz wszystkie opcje, które zawiera.

Foto: D Kujawski/PC World

Foto: D Kujawski/PC World

Możesz także stworzyć na pulpicie - lub gdziekolwiek indziej - foldery "typu" God Mode, ale grupujący funkcje związane z konkretnym aspektem działania komputera:

GodMode.{28803F59-3A75-4058-995F-4EE5503B023C} - ustawienia Bluetooth

GodMode.{6C8EEC18-8D75-41B2-A177-8831D59D2D50} - ustawienia myszki

GodMode.{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921} - ustawienia personalizacji

GodMode.{F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C} - ustawienia sieciowe

GodMode.{C58C4893-3BE0-4B45-ABB5-A63E4B8C8651} - rozwiązywanie problemów

