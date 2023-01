Windows 11: jak usprawnić wydajność w grach? [PORADA]

Proste sposoby mogą przynieść świetne efekty. Poznaj je i wypróbuj!

Jeśli nie chcesz kupować konsoli, a lubisz gry komputerowe, masz zapewne desktopa lub laptopa z systemem Windows. Jeśli jest to Windows 11, otrzymujesz wraz z nim kilka praktycznych funkcji, które mogą znacząco wpłynąć na jakość rozrywki. Niekoniecznie musisz o nich wiedzieć, dlatego w poniższym tekście pokażemy je wszystkie. Korzystanie z nich nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy zarówno na temat systemu, jak i funkcji w nim występujących. Wypróbuj i ciesz się zabawą w najlepszej jakości!

Włącz Auto HDR

Auto HDR to opcja dostępna tylko na Windows 11 oraz konsolach Xbox. Dodaje HDR (high dynamic range) do wszystkich gier - nawet tych, które nie były tworzone z myślą o tym rozwiązaniu. Podrasowanie kolorów i zwiększenie ich głębi wpływa bardzo pozytywnie na wrażenia z zabawy.

A jak włączyć Auto HDR? W bardzo prosty sposób - wejdź do systemowych Ustawień, a tam do działu System i Wyświetlacz. Przewiń w dół do opcji HDR.

Wybierz swój wyświetlacz z rozwijanej listy, która znajduje się pod obrazkiem. W sekcji Możliwości wyświetlacza przy Użyj protokołu HDR powinna pojawić się opcja włączenia. Jeśli jej nie ma - niestety, wyświetlacz nie wspiera tej technologii.

Włącz domyślne ustawienia grafiki

Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną rolę w czerpaniu przyjemności z zabawy odgrywa grafika. Ustaw ją tak, aby zawsze była optymalna. W ustawieniach Wyświetlacz wybierz Grafika, a następnie włącz Planowanie przyśpieszanego sprzętowo procesora GPU. Dotyczy to rozgrywek na pełnym ekranie. Jeśli preferujesz rozgrywki w okienku, włącz także opcję znajdującą się poniżej.

Włącz Tryb Gry

Czy wiesz, że Windows 11 ma dedykowany Tryb Gry? Działa to tak, że za każdym razem, gdy uruchamiasz grę, zatrzymuje pracę Windows Update oraz innych elementów systemu, jaka odbywa się w tle. Pozwala to na mniejsze zużycie zasobów oraz uzyskanie większej stabilności i podniesienie ilości klatek. Jak go włączyć? To proste - w systemowych ustawieniach przejdź do sekcji Granie, a tam przesuń suwak w opcji Tryb Gry - i gotowe.

Xbox Game Bar

W systemie Windows 11 masz preinstalowany Xbox Game Bar. To praktyczne narzędzie umożliwia Ci nagrania rozgrywki, wykonanie zrzutu ekranu, a także udostępnianie treści znajomym. Ma także integrację ze Spotify. Aby uruchomić pasek, użyj skrótu klawiaturowego Windows + G.

Pamiętaj o aktualizowaniu sterowników

Wszyscy producenci procesorów oraz kart graficznych regularnie wypuszczają do nich nowe sterowniki. Dbaj o to, aby używać zawsze ich najświeższych wersji. Oprogramowanie samo powinno poinformować, że ukazał się nowy, a jeśli nie, przejdź do Menadżera Urządzeń, wybierz kartę lub procesor i kliknij na niej prawym przyciskiem myszki. Następnie wybierz opcję Aktualizuj sterownik. To istotne, ponieważ każdy nowy sterownik poprawia wydajność i możliwości danego układu, co przekłada się na jakość zabawy.

Ustaw stronicowanie

Na maszynach z ograniczoną ilością RAM (4GB lub mniej) Windows 11 polega na wirtualnej pamięci, zwanej "stronicowaniem". Zajmuje ona ok 10 GB miejsca na dysku, zapobiegając problemom sprzętowym. Podczas wykorzystywania RAM-u, co w grach jest niezbędne, wyłączenie lub zredukowanie wielkości pliku stronicowania może pomóc w osiągnięciu lepszej wydajności w grze. Najpierw jednak sprawdź, jak dużo pamieci wykorzystują aplikacje.

W tym celu otwórz Menadżera Zadań i ustaw aplikacje pod względem największej ilości wykorzystywanej pamięci - kliknij w tym celu na kolumnę Pamięć.

Następnie przejdź do Ustawień, a tam do System -> Informacje. Tu wybierz Zaawansowane ustawienia systemu. Następnie wybierz Zmień w obszarze Pamięć wirtualna. Odznacz chceckbox przy Automatycznie zarządzaj... na samej górze.

Możesz wówczas zaznaczyć poniższą opcję Bez stronicowania.

A może czas na nowe podzespoły?

Ostatni sposób jest opcjonalny. Może być tak, że podzespoły Twojej maszyny są po prostu mocno wyeksploatowane i stąd problemy z osiągnięciem optymalnej wydajności. Dotyczy to zwłaszcza desktopów. Dlatego pomyśl nad modernizacją. Jeśli masz dobrą kartę graficzną, pomoże nowa, wydajna pamięć RAM lub nowy dysk SSD. Ale wszystko zależy od tego, co posiadasz i tu nie można udzielić konkretnej porady poza ogólnikami.

