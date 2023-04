Windows 11 - jak usunąć bloatware? [PORADA]

Wraz z systemem Windows 11 otrzymujemy szereg preinstalowanych aplikacji, o które nie prosiliśmy. Jak się ich pozbyć?

Co to jest bloatware?

Gdy po raz pierwszy instalujesz system Windows 11 lub też kupujesz wyposażoną w niego maszynę, możesz z zaskoczeniem odkryć, że oprócz aplikacji systemowych jest tam także wiele innych. Jakich? Zazwyczaj takich, o które nikt nie prosił, ani które nikogo nie interesują. Nie zawsze jest to wina Microsoftu. Często producenci sprzętu dodają aplikacje od siebie, a także od współpracujących z nimi firm. Dlatego nie jest niczym dziwnym oprogramowanie antywirusowe w wersji testowej czy pakiet biurowy.

Niekoniecznie mogą być Ci potrzebna, a nie dość, że zajmują miejsce na dysku, to zazwyczaj ustawione są tak, aby uruchamiać wraz z systemem. W efekcie spowalniają maszynę. Ale czy na pewno każde niechciane oprogramowanie to bloatware? Weźmy za przykład smartfony z Androidem - na nowych modelach mamy mnóstwo aplikacji, które nikomu nie przeszkadzają. Dlatego o tym, co to jest bloatware, tak naprawdę decyduje użytkownik. Możesz jednak zajrzeć na tę stronę, gdzie pokazane są wszystkie niepotrzebne aplikacje od różnych producentów laptoptopów oraz desktopów. Możesz je śmiało usunąć bez żadnych negatywnych konsekwencji dla używanego urządzenia.

Jeśli masz w systemie aplikację, której nie ma na wspomnianej stronie, zawsze możesz poszukać informacji na jej temat w sieci.

Windows 11 - jak usunąć bloatware?

Usuwanie bloatware nie wymaga zaawansowanej wiedzy czy pobierania dodatkowych narzędzi. Wystarczy wejść w ustawienia, a następnie:

przejdź do Aplikacje ;

; przejdź do Zainstalowane aplikacje ;

; jeśli widzisz aplikację, którą chcesz odinstalować, kliknij prawym przyciskiem myszki na znajdujące się przy niej trzy kropki;

wybierz z menu kontekstowego Odinstaluj ;

; potwierdź działanie i kieruj się instrukcjami na ekranie.

Powtórz proces z każdą aplikację, którą chcesz usunąć.

Fot.: D Kujawski/PC World Fot.: D Kujawski/PC World

Możesz także usuwać aplikacje bezpośrednio z menu Start - oczywiście o ile w nim są. W tym celu po prostu otwórz menu Start, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszki na aplikację do usunięcia i wybierz dwukrotnie Odinstaluj. To wszystko.

Fot.: D Kujawski/PC World Fot.: D Kujawski/PC World

Przy nowym sprzęcie to zadanie, które zajmie kilka minut. Warto je poświęcić i mieć pewność, że system został odciążony i da z siebie maksimum możliwości.

Źródło: TechAdvisor