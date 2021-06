Windows 11 - jak wrócić na Windows 10? [PORADNIK]

Co zrobić, jeśli zainstalowało się wczesną wersję Windows 11, jednak nie spełnia ona oczekiwań i chcesz wrócić na Windows 10? Oto prosty sposób.

Niedawno Microsoft udostępnił pierwszy build Windows 11 dla użytkowników Windows Insider. Mamy tam nowy interfejs, zmienione ustawienia, nowy Microsoft Store i inne elementy. Jednak nie jest to build przygotowany perfekcyjnie - użytkownicy skarżą się na liczne niedociągnięcia i problemy. Jeśli chcesz powrócić do Windows 10, nie musisz formatować dysku i dokonywać ponownej instalacji. Microsoft był przygotowany na taką okoliczność i wprowadził kilka sposobów na powrót do poprzedniej wersji systemu. Oto one.

w Windows 11 otwórz Ustawienia i przejdź do zakładki Windows update

wybierz tam Opcje zaawansowane, a następnie Odzyskiwanie

kliknij na Cofnij

Microsoft zapyta o powody, dla których chcesz cofnąć zmiany. Możesz wybrać jedną z proponowanych i nacisnąć Dalej. Wówczas pojawi się kolejne pytanie - czy chcesz zainstalować najnowsze poprawki systemu, które likwidują bugi? Dotyczy to Windows 11, więc wybierz nie i kontynuuj. Pojawi się przypomnienie, że programy trzeba będzie zainstalować ponownie, otrzymasz również możliwość wyboru plików do zachowania. Następnie wybierz Dalej.

Pamiętaj, aby zapisać swoje hasło do konta Microsoft, aby zalogować się do systemu po cofnięciu zmian. Potwierdź chęć powrotu do wcześniejszego buildu i zaczekaj, aż system zrobi swoje. Nastąpi restart, a następnie możesz się zalogować do Windows 10. W przypadku laptopów zalecamy wykonanie całej operacji po podpięciu urządzenia do zasilania.

