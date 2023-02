Windows 11: jak wyłączyć funkcje, które Cię śledzą? [PORADA]

Nie lubisz być podglądanym i nie chcesz, aby Twoje działania były zapisywane? Oto, jak wyłączyć odpowiedzialne za te czynniki funkcje w systemie Windows 11.

Po co gromadzone są informacje o użytkowniku i jego aktywności? Sam Microsoft podaje, że w celu usprawnienia systemu i lepszego dopasowania go do użytkownika, jednak nie jest tajemnicą, że niektóre z nich przesyłane są na serwery reklamowe, które mają za zadanie dopasować wyświetlane materiały marketingowe pod kątem preferencji użytkowników. Jednak nie każdemu musi się to podobać, a jeśli i Ty zaliczasz się do takich osób, pokazujemy jak ograniczyć ilość informacji wysyłanych w nieznane przez Windows 11.

Jak sprawdzić, które dane wysyła Windows 11?

Zacznijmy najpierw od sprawdzania, jakie właściwie dane wysyłane są w świat? W tym celu:

wejdź w Ustawienia, tam zaś do działu Prywatność i zabezpieczenia

wybierz znajdującą się w tym dziale funkcję Diagnostyka i opinie

Fot.: D Kujawski/PC World

włącz przeglądarkę danych diagnostycznych

pobierz przeglądarkę i zainstaluj ją w systemie

Fot.: D Kujawski/PC World Fot.: D Kujawski/PC World

Teraz możesz ponownie wejść w dział Diagnostyka i opinie. Jak zauważysz, pod opcją włączenia przeglądarki będzie dostępny przycisk Otwórz przeglądarkę danych diagnostycznych. Kliknij go. Wybierz opcję Dane diagnostyczne.

Fot.: D Kujawski/PC World Fot.: D Kujawski/PC World

Zobacz także Informacje o Twoich danych.

Fot.: D Kujawski/PC World

Dzięki temu masz podstawową wiedzę o tym, jakie dane zbiera Microsoft - są wśród nich szczegóły dotyczące Twojego sprzętu, urządzeń peryferyjnych, zainstalowanych aplikacji, lokalizacji, odwiedzonych stron i inne.

Jak wyłączyć śledzenie na Windows 11?

Jeśli jesteś po poprzednich krokach, wiesz już, jak dużo danych gromadzi i wysyła Windows 11. Wiele z nich można wyłączyć, jednak niektóre nadal będą słane do chmury. Aby wyłączyć, co możliwe, wracamy do działu Diagnostyka i opinie w sekcji Prywatność i zabezpieczenia. Tam wyłączamy wysyłanie opcjonalnych danych diagnostycznych, a także opcje znajdujące się pod spodem: Ulepsz funkcje pisma odręcznego i wpisywania oraz Dostosowane środowisko. Wybierz także usuniecie danych diagnostycznych w dolnej części ekranu.

Fot.: D Kujawski/PC World

Teraz zajmijmy się reklamami. W tym celu znowu odwiedzamy Prywatność i zabezpieczenia, tym razem jednak kierujemy się do sekcji Uprawnienia systemu Windows. Tam wchodzimy w Ogólne. Wyłączamy opcje pokazane na poniższym zrzucie ekranu.

Fot.: D Kujawski/PC World Fot.: D Kujawski/PC World

Jeśli nie chcesz, aby Microsoft wiedział, co robisz, wyłącz historię działań. Znajduje się w Uprawnieniach. Wyłącz tam wszystkie opcje i wyczyść historię.

Fot.: D Kujawski/PC World Fot.: D Kujawski/PC World

Podobnie możesz wyłączyć inne czynniki gromadzące dane - w Znajdź moje urządzenie, a w systemowych Ustawieniach wejdź na Konto, a tam do działu Twoje informacje i na Konto. Po zalogowaniu sioę możesz usunąć zachowaną historię aktywność oraz odwiedzanych stron www.

Fot.: D Kujawski/PC World Fot.: D Kujawski/PC World Fot.: D Kujawski/PC World

