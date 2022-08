Windows 11: jak wyłączyć reklamy? [PORADNIK]

Nikt nie lubi reklam, na szczęście można je zablokować w nowym systemie Windows. Oto, jak to zrobić.

Jeśli nie masz adblocka, a przeglądasz w sieci strony, z pewnością widujesz dziesiątki reklam. Choć irytujące, są źródłem utrzymania dla wielu witryn oraz oczywiście reklamodawców. Jednak w systemie operacyjnym, który kupiło się na własność, nie powinno tak być. Niestety, Microsoft uznał, że wzbogaci Windows 11 o takie właśnie dodatki - zaczynając od reklamowania Edge, kończąc na zachęty do skorzystania z porad i sztuczek na ekranie logowania. Jeśli nie potrzebujesz tych dodatków, oto, jak je wyłączyć.

Wyłączanie reklam na ekranie logowania

Na ekranie logowania do systemu widzimy czas, datę oraz tapetę dobraną za pomocą mechanizmu Spotlight. Microsoft podsuwa tam również porady i sztuczki. Jedyny sposób, aby tego uniknąć, to wyłącznie Spotlight i zastąpienie go wybraną tapetą. Jeśli nie przeszkadza Ci to, oto, co należy zrobić:

Fot.: D Kujawski/PC World

otwórz Ustawienia i wybierz Personalizacja ;

; kliknij na Ekran Blokady;

w opcji Personalizuj funkcje blokady wskaż na Wybierz zdjęcie;

po wyborze zdjęcia, które odtąd będzie tapetą, odznacz Wyświetlaj na ekranie blokady ciekawostki;

Fot.: D Kujawski/PC World

Wyłączanie reklam w menu Start

Fot.: D Kujawski/PC World

W sekcji "Przypięte"w menu Start możesz zobaczyć aplikacje, których nie instalowano. Taka taktyka Microsoftu ma skłonić użytkownika do ich pobrania i instalacji, ale można się tego pozbyć. W tym celu po prostu wejdź do sekcji z przypiętymi, wskaż kursorem na aplikację, której chcesz się pozbyć i kliknij prawym przyciskiem myszki, a następnie wybierz Odinstaluj. Niestety - musisz tak zrobić ręcznie z każdą aplikacją.

Jak usunąć porady korzystania z urządzeń?

Fot.: D Kujawski/PC World

Microsoft ma domyślnie ustawione gromadzenie danych diagnostycznych, obejmujące m.in. zbieranie informacji o sposobie użytkowania Windows 11. Tu też możesz zobaczyć reklamy, ale łatwo je wyłączyć. W tym celu:

otwórz Ustawienia i wybierz Personalizacja ;

; zjedź do działu Korzystanie z urządzeń;

przesuń wszystkie suwaki na pozycję wyłączoną.

Fot.: D Kujawski/PC World

Jak wyłączyć reklamy w powiadomieniach?

Fot.: D Kujawski/PC World

Irytują Cię wyskakujące powiadomienia? Wyłącz je. W tym celu:

otwórz w Ustawieniach działa System i wybierz Powiadomienia;

zjedź na dół do trzech okienek na samym dole i odznacz je.

Fot.: D Kujawski/PC World

Jak wyłączyć reklamy w Eksploratorze Plików?

Fot.: D Kujawski/PC World

Nie może dziwić, że Microsoft chce, aby używać jego OneDrive, jednak zachęty do tego w Eksploratorze Plików są irytujące. Czy używasz, czy nie - wciąż masz zachęty. Aby je wyłączyć:

kliknij na wstążkę Eksploratora, a następnie na trzy kropki po prawej stronie;

wybierz z menu Opcje;

w zakładce Widok odznacz Pokaż powiadomienia od dostawcy synchronizacji ;

; potwierdź, naciskając OK.

Fot.: D Kujawski/PC World

Jak zablokować reklamy profilowane z aplikacji?

Fot.: D Kujawski/PC World

Jeśli używasz Windows 11, otrzymujesz spersonalizowany numer ID, który pozwala sieci reklamowej na podsuwanie Ci różnych propozycji podczas korzystania z aplikacji. Jak to wyłączyć?

otwórz Ustawienia;

wybierz Prywatność i zabezpieczenia, a następnie Ogólne;

odznacz pierwszą opcję.

Fot.: D Kujawski/PC World

Jak wyłączyć zbieranie danych diagnostycznych?

Fot.: D Kujawski/PC World

Możesz także zablokować zbierania przez Microsoft danych diagnostycznych. Aby tego dokonać:

otwórz Ustawienia;

wybierz Prywatność i zabezpieczenia;

przejdź do Diagnostyka i opinie;

odznacz wysyłanie danych i danych opcjonalnych.

Źródło: Tech Advisor