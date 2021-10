Windows 11: jak wyść z trybu S? [PORADNIK]

Wiele tanich laptopów i tabletów ma na swoim pokładzie Windows 11 Home w trybie S. Jak z niego wyjść i cieszyć się wszystkimi możliwościami systemu?

Windows 11 Home w trybie S to rozwiązanie często spotykane w urządzeniach budżetowych. Jedną z najbardziej odczuwalnych cech tej edycji jest brak możliwości instalowania aplikacji spoza Windows Store. Jednak w prosty sposób można zmienić tryb na normalny i korzystać ze wszystkich możliwości systemu oraz instalować aplikacje z różnych źródeł. Choć Microsoft podaje, że w trybie S mamy zoptymalizowane działanie baterii, przekładające się na dłuższy czas pracy urządzenia przenośnego, to - prawdę mówiąc - nie ma na to żadnych dowodów. Dotyczy to zarówno Windows 11, jak i Windows 10.

Foto: Mark Hachman/PCWorld

Podany poniżej sposób zmiany trybu Windows 11 Home S na pełen system został przetestowany na Surface Go 3, czyli tanim urządzeniu konwertowalnym Microsoftu. Po wykonaniu opisanych poniżej kroków, podczas uruchamiania systemu ładowana jest jego pełna wersja zamiast trybu S.

Jeśli spróbujesz uruchomić w trybe S aplikację spoza sklepu Microsoftu, pokaże się powyższe ostrzeżenie, że nie możesz tego zrobić. Zauważ, że pod spodem Microsoft informuje, że... możesz mimo wszystko to zrobić i umieszcza link, aby można było zobaczyć, w jaki sposób. Kliknij na niego.

Nastąpi przekierowanie do specjalnej sekcji Windows Store, gdzie Microsoft wyjaśni, dlaczego nie zaleca wychodzenia z trybu S, informuje również, że po wyjściu nie można do niego powrócić. Dobra informacja - zmiana trybu jest całkowicie bezpłatna.

Foto: Mark Hachman/PCWorld

Kliknij na przycisk i zaczekaj - po kilku chwilach dostaniesz potwierdzenie wyjścia z trybu S. Co ciekawe, nie musisz nawet restartować systemu. I to wszystko.

Źródło: PC World