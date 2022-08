Windows 11: jak zablokować lub ponownie zainstalować aktualizację? [PORADA]

Aktualizacje rzecz ważna, ale czasem po ich zainstalowaniu zauważasz problemy. Aby się ich pozbyć, należy odinstalować wprowadzone zmiany. Oto, jak to zrobić.

Jak wiemy to - niestety - z doświadczenia, czasem Microsoft wprowadza poprawki które psują działanie niektórych funkcji systemu Windows 11. Oczywiście wychodzi to dopiero po instalacji, dlatego zawsze zalecamy zaczekać z ich wprowadzeniem do momentu, kiedy pojawi się informacja, że wszystko gra. Jeśli jednak zdarzy Ci się zainstalować je od razu i masz problem, wówczas można to cofnąć. Jeśli z kolei czekasz i okazuje się, że aktualizacja wywołuje problemy, możesz permanentnie zablokować jej wprowadzenie.

Poniżej pokazujemy, jak wykonać obydwie te czynności. Na szczęście nie są one skomplikowane.

Jak odinstalować aktualizację Windows 11?

Otwórz Ustawienia, następnie przejdź do Windows Update (po lewej). A teraz:

Fot.: D Kujawski/PC World

kliknij na Opcje zaawansowane;

w Powiązane ustawienia wybierz Odinstaluj aktualizację.

Fot.: D Kujawski/PC World

otworzy się Panel Kontrolny, pokazujący wszystkie zainstalowane aktualizacje;

wybierz aktualizację, po wprowadzeniu której pojawiły się problemy i wybierz odinstalowanie;

potwierdź odinstalowanie, a po zakończeniu procesu zrestartuj urządzenie.

Fot.: D Kujawski/PC World

Fot.: D Kujawski/PC World

Jak zablokować aktualizacje w Windows 11?

Jeśli nie chcesz, aby system ponownie zainstalował tę aktualizację, musisz posłużyć się narzędziem Show or hide updates. Znajdziesz je tutaj.

kliknij dwa razy lewym przyciskiem myszki na pobranym pliku;

zgódź się na otwarcie go nawet, jeśli system będzie ostrzegać, że to może być plik niebezpieczny;

na kolejnym ekranie kliknij Dalej;

wybierz Ukrycie aktualizacji.

Fot.: TechAdvisor

Zaznacz aktualizację, która sprawia problemy i przejdź dalej.

Fot.: TechAdvisor

Nie musisz restartować urządzenia, ale nie zaszkodzi wykonanie tej czynności.

Źródło: TechAdvisor

