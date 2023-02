Windows 11: jak zainstalować? [PORADNIK]

Jeśli chcesz zainstalować najnowszy system Microsoftu, doradzimy Ci, jak to zrobić.

Spis treści

Nowy system operacyjny dostępny jest od 5 października 2021 roku. Zadebiutował ponad 6 lat po premierze Windows 10 i w chwili obecnej ma ok. 20% rynku, ale będzie się to zwiększać.

Sprawdź kompatybilność swojego urządzenia

Windows 11 podnosi poprzeczkę w stosunku do wymagań sprzętowych. Microsoft po raz pierwszy od lat zmienił minimalne parametry techniczne potrzebne do uruchomienia systemu. Wspierane są jedynie nowsze procesory Intel Core - od 8. generacji wzwyż oraz najnowsze modele od AMD.

Minimalne wymagania techniczne

Aby uruchomić Windows 11, potrzebujesz komputera z 64-bitowym, minimum dwurdzeniowym procesorem o taktowaniu 1 GHz lub wyższym. Wymagane jest również 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB pamięci masowej.

Warto zaznaczyć, że musisz posiadać także ekran o rozdzielczości 720p lub wyższej i przekątnej 9 cali lub większej. Karta graficzna musi obsługiwać DirectX 12 z WDDM 2.0. Microsoft wymaga również obecność modułu TPM 2.0, co może być problematycznie w przypadku komputerów stacjonarnych składanych na własną rękę. Mamy osobny poradnik dla osób, które chcą sprawdzić, czy mają ten moduł - znajdziesz go tutaj.

Pamiętaj - kompatybilność możesz sprawdzić z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji - Sprawdzenie kondycji komputera.

Cztery możliwości instalacji Windowsa 11

Microsoft w tym roku przygotował dla nas cztery możliwości instalacji Windowsa 11. Po kolei przedstawimy każdą z nich - od najwygodniejszej do najdłuższej i najtrudniejszej do wykonania.

Aktualizacja z wykorzystaniem Windows Update

Windows 11 możesz zainstalować z wykorzystaniem Windows Update. Po przejściu do narzędzia w Windows 10 powinien pokazać się specjalny baner, który zachęca do instalacji Windowsa 11. Stanie się tak, jeśli Twój komputer spełnia wymagania nowego systemu.

Windows 11 w Windows Update Źródło: windowslatest

Aktualizacja z wykorzystaniem Windows 11 Installation Assistant

Instalacja Windowsa 11 z wykorzystaniem narzędzia Windows 11 Installation Assistant to najszybsze i najwygodniejsze rozwiązanie. Dedykowana aplikacja pozwala szybko zainstalować Windowsa 11 na kompatybilnym urządzeniu. Program sprawdza minimalne wymagania techniczne, pobiera instalator i instaluje Windowsa 11. Wystarczy kilka kliknięć myszką.

Windows 11 Installation Assistant

Aktualizacja z wykorzystaniem Windows 11 Installation Media

Program Windows 11 Installation Media pozwala na stworzenie bootowalnego pendrive'a z Windowsem 11. Rozwiązanie to jest dobre w przypadku, gdy nie mamy dobrego połączenia z siecią. Możemy w pracy lub innym miejscu przygotować nośnik instalacyjny, a sam proces przeprowadzić offline. Po stworzeniu medium instalacyjnego uruchamiamy je na komputerze i postępujemy zgodnie z instrukcjami instalatora.

Windows 11 Installation Media

Aktualizacja z wykorzystaniem pliku ISO

Ostatnią możliwością jest pobranie klasycznego instalatora w formie ISO. Możemy go wykorzystać do stworzenia bootowalnej płyty lub instalacji Windowsa 11 na maszynie wirtualnej. Sam plik instalatora jest identyczny jak ten z Windows 11 Installation Media, ale nie jest on wgrywany od razu na pendrive'a.