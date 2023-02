Windows 11: jak zalogować się bez konta Microsoftu? [PORADA]

Czy jest to w ogóle możliwe?

W Windows 11 wiele czynności odbywa się inaczej niż w Windows 10, jednak konieczność posiadania konta Microsoftu cały czas jest aktualna. Za każdym razem, gdy instalujesz system lub po raz pierwszy uruchamiasz nowe urządzenie z nim, pojawia się prośba o zalogowanie na swoje lub stworzenie nowego. Nie można zaprzeczyć, że jego posiadanie jest bardzo wygodne - tym samym logujesz się do aplikacji Office, OneDrive czy Outlooka.

Ale co w sytuacji, gdy z nich nie korzystasz? Wówczas możesz zalogować się do Windows 11 za pośrednictwem konta lokalnego. Istnieją dwa sposoby, aby to zrobić.

Windows 11: jak zalogować się bez konta Microsoftu?

Jeśli masz nowego laptopa lub desktopa z Windows 11, oto co zrobić, aby zalogować się do niego bez konta Microsoftu.

Przejdź normalną procedurę, aby dotrzeć do ekranu logowania. Czyli - wybierz region, układ klawiatury itp.

wybierz dowolne imię lub pseudonim, wprowadź dowolne hasło;

kliknij na "Logowanie" - powtarzaj to kilka razy, dopóki nie zobaczysz informacji, że "Coś poszło nie tak";

ponownie wpisz nazwę dla konta lokalnego i kliknij na "Dalej";

stwórz nowe hasło i kontynuuj;

wybierz pytanie zabezpieczające i ustal odpowiedź;

wybierz poziom zabezpieczeń na dwóch kolejnych ekranach.

Gotowe - możesz logować się stworzonym kontem lokalnym.

Windows 11: jak zainstalować bez konta Microsoftu?

Jeśli chcesz przeprowadzić czystą instalację bez konta Microsoftu, wówczas działamy nieco inaczej.

Przejdź na stronę Microsoftu i pobierz "Tworzenie nośnika instalacyjnego".

otwórz pobrany plik, zaakceptuj warunki użytkowania;

po pobraniu przerzuć plik na nośnik USB;

pobierz aplikację Rufus;

otwórz ją i wybierz z opcji "Urządzenie" przerzucony plik;

kliknij "Start";

w opcjach dopasowania odznacz "Usunięcie wymagania konta Microsoftu";

zrestartuj urządzenie;

wciśnij F8, aby przejść do Trybu Bezpiecznego;

za pomocą klawiszy kursora wybierz nośnik USB i zatwierdź ENTEREM;

wybierz język i region;

wybierz opcję instalacji oraz zadeklaruj brak klucza w kolejnym okienku;

wybierz wersję i kontynuuj;

zaakceptuje licencję użytkownika i wybierz własną instalację Windows;

wybierz Drive 0 , gdzie powinna zostać przeprowadzona instalacja i wybierz z"Usuń";

, gdzie powinna zostać przeprowadzona instalacja i wybierz z"Usuń"; potwierdź i przejdź dalej

Teraz proces instalacji przebiegnie standardowo, a Ty możesz korzystać z konta lokalnego.

